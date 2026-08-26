Καλομοίρα: Όσα είχε πει στο podcast AnesTea για τις δύσκολες περιόδους που είχε περάσει στον γάμο της με τον Γιώργο Μπούσαλη / Βίντεο: Breakfast@Star

Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης έγιναν κουμπάροι στον γάμο αγαπημένων τους φίλων, δέχοντας με χαρά αυτόν τον ξεχωριστό ρόλο.

Το ζευγάρι στάθηκε στο πλευρό των νεόνυμφων σε μια ιδιαίτερη ημέρα για εκείνους, ενώ από τη βραδιά δεν έλειψαν φυσικά και οι όμορφες φωτογραφίες.

Ο Γιώργος Μπούσαλης και η Καλομοίρα / Φωτογραφία: Instagram.com

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του οΓιώργος Μπούσαλης: «Χαιρόμαστε τόσο πολύ που γινόμαστε ο κουμπάρος και η κουμπάρα σας. Συγχαρητήρια, Δημήτρη και Στεφανία! Αγάπη, υγεία και ευτυχία 💙👏», ο οποίος μοιράστηκε στα social media το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου στιγμιότυπα από τον γάμο.

Μαζί με τη σύζυγό του, Καλομοίρα, και το νεόνυμφο ζευγάρι, πόζαραν στον φωτογραφικό φακό, κρατώντας όμορφα στιγμιότυπα από τη ξεχωριστή αυτή ημέρα και δίνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μια μικρή «γεύση» από την όμορφη βραδιά.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Γιώργος Μπούσαλης:

Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης, έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια και παραμένουν ιδιαίτερα δεμένοι με τους ανθρώπους του κοντινού τους περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη κουμπαριά αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της στενής σχέσης που έχουν με τους φίλους τους και με την Ελλάδα.