Τα φαβορί για τo ψηφοδέλτια Επικρατείας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ

Τα ονόματα στο «κάδρο» των ψηφοδελτίων

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Τα φαβορί για τα ψηφοδέλτια Επικρατείας ΝΔ- ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συζητήσεις για τα ψηφοδέλτια Επικρατείας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι προχωρημένες.
  • ΝΔ: Φαβορί οι Μαργαρίτης Σχοινάς, Κωνσταντίνος Φλώρος και Νίκος Αλιάγας.
  • Ο Φράγκος Φραγκούλης εξετάζει συμμετοχή σε περιφέρεια της Β. Ελλάδας.
  • ΠΑΣΟΚ: Κώστας Τσουκαλάς και Αντώνης Καραμπατζός είναι υποψήφιοι για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
  • ΕΛΑΣ: Η πρώην δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη είναι υποψήφια έκπληξη.

Στα κομματικά επιτελεία οι συζητήσεις για τα ψηφοδέλτια είναι πολύ προχωρημένες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρόσωπα που αναζητούνται για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, καθώς πρόκειται για επιλογές με σαφές πολιτικό αλλά και συμβολικό στίγμα. 

Ο Αντώνης Αντωνόπουλος μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star πληροφορίες για ονόματα που έχουν «κλειδώσει», αλλά και για αυτά που είναι στο τραπέζι. 

Τα φαβορί για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ  

Στη Νέα Δημοκρατία, ψηλά στη λίστα βρίσκονται ο νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος μπορεί και να σηκώσει το βάρος της εκπροσώπησης του κόμματος στις εκλογές. Στο ίδιο κάδρο και ο πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος. Για τη θέση που αφορά την ομογένεια ακούγεται έντονα ο Νίκος Αλιάγας. Προσέγγιση έχει γίνει και με τον πρώην Αρχηγό ΓΕΣ Φράγκο Φραγκούλη, ο οποίος έχει συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μπορεί να κατέβει και με σταυρό σε περιφέρεια της Β. Ελλάδας.

Τα φαβορί για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ

Τα φαβορί για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ  

ΠΑΣΟΚ: Στο «κάδρο» του Επικρατείας Κ. Τσουκαλάς - Α. Καραμπατζός 

Στο ΠΑΣΟΚ, για τις πρώτες θέσεις συζητιούνται ο νυν εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και ο καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνων Αντώνης Καραμπατζός.

Οι υποψήφιοι για το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ

Οι υποψήφιοι για το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ 

ΕΛΑΣ: όνομα  - έκπληξη για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας 

Και στην ΕΛΑΣ  ένα όνομα που ακούγεται  πολύ έντονα είναι αυτό της πρώην  ανώτατης δικαστικού Μαρίας Λεπενιώτη. Η θητεία της  συνδέθηκε με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, ενώ συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα στον Άρειο Πάγο, όταν κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. 

Η Μαρία Λεπενιώτη για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΕΛΑΣ

Η Μαρία Λεπενιώτη για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΕΛΑΣ 
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