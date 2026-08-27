Αποτροπιασμό και πολλά ερωτήματα γεννά η νέα γυναικοκτόνια στη Ροδόπη, όπου μία 44χρονη μητέρα τριών παιδιών δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, με φερόμενο δράστη τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της.

Η γυναίκα είχε επιστρέψει προσωρινά από τη Θάσο, όπου εργαζόταν εποχικά, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της και να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια ημέρα αργότερα, είχε συνάντηση με δικηγόρο προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία του διαζυγίου.

Μετά την επίθεση, ο 53χρονος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε και να κατανάλωσε ουσία που, κατά πληροφορίες, ήταν φυτοφάρμακο ή πετρέλαιο. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενο.

Η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγος, λίγες ώρες πριν καταθέσει αίτηση διαζυγίου

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά, μία 24χρονη κόρη που ζει στην Κρήτη, έναν 19χρονο γιο και τη 16χρονη κόρη. Η οικογένεια είχε έρθει από την Αλβανία στην Ελλάδα πριν από περίπου 20 χρόνια και είχε εγκατασταθεί στη Διαλαμπή.

Η 44χρονη είχε ραντεβού με δικηγόρο για να καταθέσει αίτηση διαζυγίου / Φωτογραφία xronos.gr

Ροδόπη: Πώς έγινε η γυναικοκτονία

Το έγκλημα σημειώθηκε περίπου στις 13:30 την Τετάρτη, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν ο 53χρονος, η 44χρονη και τα δύο μικρότερα παιδιά τους. Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη ήταν εκείνη που ειδοποίησε την Αστυνομία, αναφέροντας ότι ο πατέρας της είχε επιτεθεί στη μητέρα της. Ο 19χρονος γιος μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από τον χώρο του εγκλήματος κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Ροδόπη: Η απόπειρα αυτοκτονίας του 53χρονου

Μετά τη δολοφονία, ο 53χρονος φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτοτραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα με μαχαίρι και κατανάλωσε φυτοφάρμακο ή πετρέλαιο.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου παραμένει νοσηλευόμενος υπό αστυνομική φρούρηση και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Ροδόπη: Οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Το ζευγάρι είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Το 2022, στο Ηράκλειο Κρήτης, η 44χρονη είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή, με τον 53χρονο να συλλαμβάνεται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή.

Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο συνολικά για πέντε καταγγελίες σε βάρος του για εξύβριση, απειλές και ενδοοικογενειακή βία, στις οποίες φέρεται να είχαν συνυπογράψει και τα παιδιά της οικογένειας.

Παράλληλα, εξετάζονται αναφορές για έντονη ζήλια του φερόμενου δράστη, καθώς και πληροφορίες κατά τις οποίες ο 53χρονος λάμβανε τα τελευταία χρόνια φαρμακευτική αγωγή και βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις των δύο παιδιών που βρίσκονταν στο σπίτι.