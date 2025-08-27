Γιορτή Αγίου Φανουρίου: Γιατί κάνουμε φανουρόπιτες

Ο Άγιος Φανούριος είναι ο Άγιος που φανερώνει τα πάντα - Η ευχή που λέμε

STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Με πληροφορίες από vimaorthodoxias.gr
Πρώτη Δημοσίευση: 28.07.21, 14:52
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα 27 Αυγούστου γιορτάζεται από την ορθόδοξη εκκλησία η μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Ποιος δεν θυμάται την γιαγιά του να λέει «Άγιε μου Φανούριε… φανέρωσε το» και να τάζει πίτα ή κερί στη χάρη του; Για τους απλούς ανθρώπους ο Άγιος Φανούριος υπήρξε η μορφή που πάντοτε θα βοηθούσε να βρεθούν τα χαμένα. Από γαμπρούς και νύφες μέχρι χαμένα πρόσωπα ή ακόμη και κλειδιά.

Παραδοσιακή φανουρόπιτα από το Άγιον Όρος - Πώς να τη φτιάξετε

Για αυτόν τον λόγο, οι πιστοί γεμίζουν τις εκκλησίες με τις γνωστές «Φανουρόπιτες» και ζητούν από τον Άγιο να τους βρει ό,τι έχουν απολέσει. Η παράδοση «λέει» πως η πίτα είναι αφιερωμένη στη μητέρα του Αγίου, η οποία ήταν... αμαρτωλή.

Το έθιμο ξεκίνησε στη Ρόδο κι επεκτάθηκε γρήγορα και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

 Άγιος Φανούριος: Προστάτης της Ρόδου και των καραγκιοζοπαιχτών

Ο Άγιος Φανούριος είναι άγιος της Ορθόδοξης εκκλησίας και προστάτης της Ρόδου και των καραγκιοζοπαιχτών. Η ύπαρξη του αγνοήθηκε έως και τον 14ο αιώνα, ώσπου και βρέθηκε από τον Μητροπολίτη Ρόδου, Νείλο, μέσα σε ένα μισογκρεμισμένο εκκλησάκι η εικόνα του. Η εικόνα βρέθηκε σε άριστη κατάσταση και απεικόνιζε τον Άγιο (έναν νεαρό στρατιώτη) να περιβάλλεται από δώδεκα παραστάσεις, οι οποίες μαρτυρούσαν την ιστορία του.

Το έθιμο της φανουρόπιτας

 

Το έθιμο της φανουρόπιτας δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ξεκίνησε, αλλά η δημοτικότητα του είναι πολύ μεγάλη. Όσον αναφορά μάλιστα τα υλικά της, οι γνώμες... διίστανται. Κάποιοι θέλουν να φτιάχνεται αυστηρά με 7 υλικά, ενώ άλλοι με 9.  Οι αριθμοί 7 και 9 συμβολίζουν τα μυστήρια της εκκλησίας, τις μέρες δημιουργίας, τα τάγματα τον αγγέλων. Στο χειρόγραφο αναφέρεται και ο συμβολισμός των υλικών καθώς και ότι σημασία έχει η πίστη και όχι τα υλικά. Πάντα όταν την φτιάχνουμε να υπάρχει αναμμένο κερί και θυμίαμα.

Συνταγή για φανουρόπιτα

Μια από τις πιο γνωστές συνταγές για φανουρόπιτα είναι αυτή:


Υλικά

4 φλιτζάνια τσαγιού αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1 κουταλάκι κανέλλα
1 μπέικιν
1 φλιτζάνι τσαγιού λάδι
1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
1/2 φλιτζάνι τσαγιού νερό
3/4 φλιτζάνι τσαγιού πορτοκαλάδα
ελάχιστη σόδα, ξύσμα λεμονιού-πορτοκαλιού

Εκτέλεση

  • Χτυπάμε όλα τα υλικά στο μούλτι για λίγα λεπτά και μετά βάζουμε το αλεύρι με τη σόδα και το μπέικιν και ανακατεύουμε καλά.
  • Ύστερα βάζουμε, 1 φλιτζάνι σταφίδα ξανθή 1 φλιτζάνι χοντρά κομμένα καρύδιακαι βάζουμε το μίγμα σε βουτυρωμένο ταψί.
  • Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 45΄ λεπτά.
  • Όταν ψηθεί το αφήνουμε να κρυώσει και κατόπιν πασπαλίζουμε από πάνω με ζάχαρη άχνη.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΑ
 |
ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
 |
ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Back to Top