Παραδοσιακή φανουρόπιτα από το Άγιον Όρος - Πώς να τη φτιάξετε

Μία από τις πιο αγαπημένες παραδόσεις της Ορθοδοξίας μας

Τελευταία Νέα
22.08.25 , 15:05 Δήμητρα Παπαδήμα: Στα 62 της με κορμί που ζηλεύουν 20άρες!
22.08.25 , 13:56 «Είσαι τρελός και σ' αγαπώ»: Το μήνυμα αγάπης της Οικονομάκου στον Τσερέλα!
22.08.25 , 13:27 Ο ΟΗΕ κήρυξε και επίσημα λιμό στη Γάζα, τον πρώτο στη Μέση Ανατολή
22.08.25 , 13:22 «My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
22.08.25 , 13:07 Ο Μικρός Βορράς παρουσιάζει την παράσταση «Οδύσσεια» του Ομήρου
22.08.25 , 12:57 Θεσσαλονίκη: 43χρονος κατηγορείται για βιασμό ανήλικης στο Ασβεστοχώρι
22.08.25 , 12:40 Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
22.08.25 , 12:14 Ο Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του στο πιο γλυκό ντουέτο
22.08.25 , 12:02 Παραδοσιακή φανουρόπιτα από το Άγιον Όρος - Πώς να τη φτιάξετε
22.08.25 , 11:52 Μίλτος Πασχαλίδης: 30 χρόνια τραγούδια!
22.08.25 , 11:51 Γιώργος Μαζωνάκης: Η έξοδος από το Δρομοκαΐτειο και τα επόμενα βήματα
22.08.25 , 11:33 Σε εξέλιξη μίνι-καύσωνας με 40άρια σε πολλές περιοχές της χώρας
22.08.25 , 11:08 Αναδρομικά ποσά σε 47.055 συνταξιούχους - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
22.08.25 , 10:47 Ο Βασίλης Μπισμπίκης δημοσίευσε σπάνια φωτογραφία με τον γιο του, Μιχάλη
22.08.25 , 10:42 Τσίπρας στη Le Monde: «Μου λείπει η επαφή με τους ψηφοφόρους»
Περισσότερα

VIDEOS

Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Η τέλεια συνταγή για να συνοδεύσετε τον καφέ σας
Σούπερ συνταγή για αφράτο κέικ αχλάδι διά χειρός Χρήστου Μοίρα
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Φανουρόπιτα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Άγιος Φανούριος, του οποίου η μνήμη του τιμάται από την εκκλησία μας στις 27 Αυγούστου, είναι ο Άγιος που φανερώνει τα πάντα.

Θέλεις να ξεφύγεις από τις συνηθισμένες πίτες; Φτιάξε αυτή

Ποιος δεν θυμάται την γιαγιά του να λέει «Άγιε μου Φανούριε… φανέρωσέ το» και να τάζει πίτα ή κερί στη χάρη του; Για τους απλούς ανθρώπους, ο Άγιος Φανούριος υπήρξε η μορφή που πάντοτε θα βοηθούσε να βρεθούν τα χαμένα. Από γαμπρούς και νύφες μέχρι χαμένα πρόσωπα ή ακόμη και κλειδιά.

Παραδοσιακή φανουρόπιτα από το Άγιον Όρος - Πώς να τη φτιάξετε

Παραδοσιακή φανουρόπιτα / Φωτογραφία: facebook.com

Η παρακάτω συνταγή για φανουρόπιτα με 7 υλικά, όπως ορίζει η παράδοσή μας, έρχεται κατευθείαν από το Άγιον Όρος και τον μοναχό Ευγένιο. Δείτε πώς να τη φτιάξετε:

Τυρόπιτα, γαλατόπιτα, πατατόπιτα - Συνταγές για πίτες χωρίς φύλλο

Υλικά της συνταγής

• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

• 1 φλιτζάνι ζάχαρη καστανή ή κοινή

• 2 φλιτζάνια χυμό πορτοκαλιού φρέσκο

• 1 κουταλάκι σόδα μαγειρική

• 1 κουταλάκι κανέλα

• 1 φλιτζάνι σταφίδες σουλτανίνα

• 3,5 – 4 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Παραδοσιακή φανουρόπιτα από το Άγιον Όρος - Πώς να τη φτιάξετε

Η παρακάτω συνταγή με 7 υλικά, όπως ορίζει η παράδοσή μας, έρχεται κατευθείαν από το Άγιον Όρος και τον μοναχό Ευγένιο. Δείτε πώς να τη φτιάξετε / Φωτογραφία: Eurokinissi

Εκτέλεση της συνταγής

  • Σε βαθύ πήλινο ή μεταλλικό σκεύος, ο μοναχός Ευγένιος πρώτα ευλογεί με το σημείο του Σταυρού και ψιθυρίζει την ευχή: «Άγιε Φανούριε, φανέρωσέ μας τα αγαθά του Θεού».
  • Ρίχνει το ελαιόλαδο με τη ζάχαρη και τα ανακατεύει μέχρι να γίνουν ένα σώμα.
  • Διαλύει τη σόδα μέσα στον χυμό πορτοκαλιού – το μείγμα αφρίζει και «ζωντανεύει» τη ζύμη.
  • Προσθέτει την κανέλα και τις σταφίδες, που συμβολίζουν, όπως λέει, «τις γλυκές μνήμες και την ελπίδα».
  • Σιγά–σιγά ενσωματώνει το αλεύρι, ώσπου να σχηματιστεί ένας πηχτός χυλός.
  • Λαδώνει ένα ταψί, χαράζει με το κουτάλι έναν σταυρό και χύνει μέσα το μείγμα.
  • Ψήνει σε ξυλόφουρνο ή, για τους λαϊκούς, σε ηλεκτρικό φούρνο στους 180°C για περίπου 45 λεπτά.

Πηγήtilegrafimanews.gr

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
 |
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top