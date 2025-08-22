Παραδοσιακή φανουρόπιτα από το Άγιον Όρος - Πώς να τη φτιάξετε

Ο Άγιος Φανούριος, του οποίου η μνήμη του τιμάται από την εκκλησία μας στις 27 Αυγούστου, είναι ο Άγιος που φανερώνει τα πάντα.
Ποιος δεν θυμάται την γιαγιά του να λέει «Άγιε μου Φανούριε… φανέρωσέ το» και να τάζει πίτα ή κερί στη χάρη του; Για τους απλούς ανθρώπους, ο Άγιος Φανούριος υπήρξε η μορφή που πάντοτε θα βοηθούσε να βρεθούν τα χαμένα. Από γαμπρούς και νύφες μέχρι χαμένα πρόσωπα ή ακόμη και κλειδιά.
Η παρακάτω συνταγή για φανουρόπιτα με 7 υλικά, όπως ορίζει η παράδοσή μας, έρχεται κατευθείαν από το Άγιον Όρος και τον μοναχό Ευγένιο. Δείτε πώς να τη φτιάξετε:
Υλικά της συνταγής
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 1 φλιτζάνι ζάχαρη καστανή ή κοινή
• 2 φλιτζάνια χυμό πορτοκαλιού φρέσκο
• 1 κουταλάκι σόδα μαγειρική
• 1 κουταλάκι κανέλα
• 1 φλιτζάνι σταφίδες σουλτανίνα
• 3,5 – 4 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Εκτέλεση της συνταγής
- Σε βαθύ πήλινο ή μεταλλικό σκεύος, ο μοναχός Ευγένιος πρώτα ευλογεί με το σημείο του Σταυρού και ψιθυρίζει την ευχή: «Άγιε Φανούριε, φανέρωσέ μας τα αγαθά του Θεού».
- Ρίχνει το ελαιόλαδο με τη ζάχαρη και τα ανακατεύει μέχρι να γίνουν ένα σώμα.
- Διαλύει τη σόδα μέσα στον χυμό πορτοκαλιού – το μείγμα αφρίζει και «ζωντανεύει» τη ζύμη.
- Προσθέτει την κανέλα και τις σταφίδες, που συμβολίζουν, όπως λέει, «τις γλυκές μνήμες και την ελπίδα».
- Σιγά–σιγά ενσωματώνει το αλεύρι, ώσπου να σχηματιστεί ένας πηχτός χυλός.
- Λαδώνει ένα ταψί, χαράζει με το κουτάλι έναν σταυρό και χύνει μέσα το μείγμα.
- Ψήνει σε ξυλόφουρνο ή, για τους λαϊκούς, σε ηλεκτρικό φούρνο στους 180°C για περίπου 45 λεπτά.
Πηγή: tilegrafimanews.gr
