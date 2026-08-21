Το Mandylion είναι από εκείνους τους δίσκους που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη μουσική των ’90s. Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, εξακολουθεί να έχει μια παράξενη δύναμη. Δεν ακούγεται σαν κάτι που ανήκει μόνο στην εποχή του, ούτε σαν ένας δίσκος που επιστρέφουμε αποκλειστικά από νοσταλγία. Υπάρχει μέσα του κάτι που παραμένει ζωντανό.

Και τώρα οι The Gathering επιστρέφουν στην Ελλάδα για να γιορτάσουν αυτά τα 30 χρόνια, με την Anneke van Giersbergen ξανά μαζί τους. Για όσους συνδέθηκαν με τη φωνή της και με εκείνη την περίοδο του συγκροτήματος, η είδηση έχει από μόνη της μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν είναι απλώς η ευκαιρία να ακούσουμε ξανά τα τραγούδια του Mandylion. Είναι η ευκαιρία να τα ακούσουμε σήμερα, με όλα όσα έχουν μεσολαβήσει.

Θυμάμαι πάντα τη μουσική των The Gathering ως κάτι που δύσκολα χωρούσε σε μία συγκεκριμένη κατηγορία. Υπήρχε το metal, φυσικά, αλλά υπήρχε και κάτι πολύ πιο ατμοσφαιρικό, σχεδόν υπνωτικό. Οι κιθάρες μπορούσαν να γίνουν βαριές και την ίδια στιγμή να αφήσουν χώρο στη φωνή της Anneke να κινηθεί εντελώς διαφορετικά. Και αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που έκανε το Mandylion τόσο ξεχωριστό.

Υπήρχε επίσης ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούσαν μια αίσθηση χώρου: σαν να άκουγες τη μουσική και ταυτόχρονα να έμπαινες μέσα σε αυτήν.

Rod Maurice

Ίσως γι’ αυτό η περιγραφή των The Gathering ως μπάντας που πρέπει περισσότερο να τη νιώσεις παρά απλώς να την ακούσεις είναι απόλυτα εύστοχη. Η μουσική τους έχει αυτή την ιδιότητα να σε απομακρύνει για λίγο από το πραγματικό περιβάλλον σου. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τι ακριβώς θέλει να σου πει ένα τραγούδι. Αρκεί να αφεθείς σε αυτό που σου προκαλεί.

Και μέσα σε αυτή τη μουσική, η Anneke είχε έναν τεράστιο ρόλο. Η φωνή της ήταν πάντα μέρος της ίδιας της ατμόσφαιρας. Μπορούσε να είναι εύθραυστη, φωτεινή, δυνατή ή απόκοσμη χωρίς να χάνει ποτέ τη φυσικότητά της.

Αυτός είναι και ο λόγος που η επιστροφή της στη σκηνή με τους The Gathering για την επέτειο του Mandylion έχει τόσο ενδιαφέρον. Η φωνή της Anneke είναι, άλλωστε, τόσο δεμένη με αυτά τα τραγούδια, που δύσκολα τα φαντάζεσαι να ακούγονται διαφορετικά.

Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη που κάνει τους The Gathering ιδιαίτερους. Δεν έμειναν ποτέ εγκλωβισμένοι σε αυτό που είχαν δημιουργήσει. Η μπάντα άλλαξε, πειραματίστηκε, απομακρύνθηκε από το metal όταν το ένιωσε απαραίτητο και αναζήτησε νέους τρόπους για να εκφράσει τις ίδιες εσωτερικές ανησυχίες. Η εξέλιξή τους είναι μέρος της ιστορίας τους και ίσως ένας από τους λόγους που εξακολουθούν να ενδιαφέρουν τόσο πολύ.

Rod Maurice

Ακόμη και η σχέση τους με τη φύση και τον κόσμο γύρω μας περνάει μέσα από τη μουσική τους χωρίς να γίνεται διδακτική. Υπάρχει περισσότερο μια αίσθηση σύνδεσης: ο άνθρωπος, το τοπίο, ο χρόνος, η μνήμη. Κάποιες φορές οι στίχοι μοιάζουν να κοιτάζουν κάτι τεράστιο και άλλες κάτι πολύ προσωπικό.

Και αυτή η αίσθηση μεγαλώνει όταν σκέφτεσαι ότι έχουν περάσει τριάντα χρόνια από το Mandylion.

Τριάντα χρόνια είναι μεγάλο διάστημα για οποιοδήποτε μουσικό έργο. Άνθρωποι που το άκουσαν όταν κυκλοφόρησε έχουν πλέον διαφορετικές ζωές, άλλες αναμνήσεις, άλλες απώλειες. Κάποιοι που θα βρεθούν τώρα στη συναυλία μπορεί να μην είχαν καν γεννηθεί όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος.

Αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο κομμάτι μιας επετειακής συναυλίας. Η μουσική παύει να ανήκει σε μια συγκεκριμένη χρονιά και γίνεται κοινή εμπειρία διαφορετικών γενεών. Και το Mandylion είναι ένας δίσκος που αντέχει ακριβώς επειδή δεν βασίζεται μόνο στη νοσταλγία.

Θα ήθελα πολύ να τους δω ξανά στη σκηνή και να ακούσω αυτά τα τραγούδια μέσα σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο που έχει τη δική του ιστορία μαζί τους. Γιατί τελικά αυτό είναι που μένει από τέτοιους δίσκους: όχι μόνο οι νότες, αλλά όλα όσα συνέδεσες μαζί τους.

Οι The Gathering γιορτάζουν τα 30 χρόνια του Mandylion και επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο συναυλίες, με την Anneke van Giersbergen στη σκηνή.

📍 Αθήνα — 24 Σεπτεμβρίου 2026

📍 Θεσσαλονίκη — 26 Σεπτεμβρίου 2026

Γεωργία Χάρδα

Είμαι δημοσιογράφος και αγαπώ να κινούμαι στον παλμό της μουσικής, να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες που γεννά η rock σκηνή. Έχω πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, αναζητώντας πάντα τη λεπτομέρεια και την αλήθεια που μένει εκτός κάδρου.