The Gathering: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για τα 30 χρόνια του Mandylion

Η Γεωργία Χάρδα για την επιστροφή της Anneke και τη διαχρονική τους δύναμη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.08.26 , 14:12 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η selfie με τον Γιάννη Καραβασάνη στη Λέρο
21.08.26 , 14:00 Tips για να ενδυναμωσεις τα πόδια σου, χωρίς να πας στο γυμναστήριο
21.08.26 , 13:38 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η πρώτη πτήση του ενός έτους γιου της, Ιάσονα
21.08.26 , 13:22 Σε έξαρση ο ιός του δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα
21.08.26 , 13:01 Μαριέττα Χρουσαλά: Στιγμές από την επίσκεψή της στην αρχαία πόλη της Εφέσου
21.08.26 , 12:46 Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα δουν «διπλά» χρήματα στον λογαρισμό τους
21.08.26 , 12:24 Αλεξάνδρα Νίκα: Στον «παράδεισο» της Σίλιας Κριθαριώτη στην Ίο
21.08.26 , 12:23 Πέθανε στα 92 της χρόνια η σύζυγος του Χένρι Κίσινγκερ, Νάνσι
21.08.26 , 12:00 «Ευτυχία»: Δείτε τη βιογραφική ταινία on demand έως τις 31/8
21.08.26 , 12:00 Tα ζώδια που μετά από έναν χωρισμό δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους
21.08.26 , 11:23 Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Ο ΟΦΗ κράτησε ζωντανή την Ελλάδα στη μάχη της 10ης θέσης
21.08.26 , 11:13 Πανούτσος: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ - Προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου
21.08.26 , 11:07 Έλληνας ηθοποιός: «Έχω υπάρξει κακοποιητικός και σε φίλους και σε σχέσεις»
21.08.26 , 11:00 The Gathering: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για τα 30 χρόνια του Mandylion
21.08.26 , 10:49 GAC Tech: Η μεγάλη δοκιμασία του HYPTEC S600
Η αντίδραση των Ουίλιαμ και Κέιτ στην επιστροφή Χάρι - Μέγκαν στη Βρετανία
Κατερίνα Καινούργιου: Το άλμπουμ των οικογενειακών της διακοπών στα Χανιά
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Αλεξάνδρα Νίκα: Στον «παράδεισο» της Σίλιας Κριθαριώτη στην Ίο
Πανούτσος: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ - Προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου
Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!
Δέσποινα Βανδή: Το... γεμάτο ευτυχία καλοκαίρι της σε 20 φωτογραφίες!
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Σε έξαρση ο ιός του δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα
Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: «Μας έχουν πιάσει κότσο»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
The Gathering 30 Χρόνια Mandylion
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Mandylion είναι από εκείνους τους δίσκους που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη μουσική των ’90s. Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, εξακολουθεί να έχει μια παράξενη δύναμη. Δεν ακούγεται σαν κάτι που ανήκει μόνο στην εποχή του, ούτε σαν ένας δίσκος που επιστρέφουμε αποκλειστικά από νοσταλγία. Υπάρχει μέσα του κάτι που παραμένει ζωντανό.

Και τώρα οι The Gathering επιστρέφουν στην Ελλάδα για να γιορτάσουν αυτά τα 30 χρόνια, με την Anneke van Giersbergen ξανά μαζί τους. Για όσους συνδέθηκαν με τη φωνή της και με εκείνη την περίοδο του συγκροτήματος, η είδηση έχει από μόνη της μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν είναι απλώς η ευκαιρία να ακούσουμε ξανά τα τραγούδια του Mandylion. Είναι η ευκαιρία να τα ακούσουμε σήμερα, με όλα όσα έχουν μεσολαβήσει.

Θυμάμαι πάντα τη μουσική των The Gathering ως κάτι που δύσκολα χωρούσε σε μία συγκεκριμένη κατηγορία. Υπήρχε το metal, φυσικά, αλλά υπήρχε και κάτι πολύ πιο ατμοσφαιρικό, σχεδόν υπνωτικό. Οι κιθάρες μπορούσαν να γίνουν βαριές και την ίδια στιγμή να αφήσουν χώρο στη φωνή της Anneke να κινηθεί εντελώς διαφορετικά. Και αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που έκανε το Mandylion τόσο ξεχωριστό.

Υπήρχε επίσης ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούσαν μια αίσθηση χώρου: σαν να άκουγες τη μουσική και ταυτόχρονα να έμπαινες μέσα σε αυτήν.

The Gathering: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για τα 30 χρόνια του Mandylion

Title: 📷 Rod Maurice

Ίσως γι’ αυτό η περιγραφή των The Gathering ως μπάντας που πρέπει περισσότερο να τη νιώσεις παρά απλώς να την ακούσεις είναι απόλυτα εύστοχη. Η μουσική τους έχει αυτή την ιδιότητα να σε απομακρύνει για λίγο από το πραγματικό περιβάλλον σου. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τι ακριβώς θέλει να σου πει ένα τραγούδι. Αρκεί να αφεθείς σε αυτό που σου προκαλεί.

The Gathering: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για τα 30 χρόνια του Mandylion

Και μέσα σε αυτή τη μουσική, η Anneke είχε έναν τεράστιο ρόλο. Η φωνή της ήταν πάντα μέρος της ίδιας της ατμόσφαιρας. Μπορούσε να είναι εύθραυστη, φωτεινή, δυνατή ή απόκοσμη χωρίς να χάνει ποτέ τη φυσικότητά της.

Αυτός είναι και ο λόγος που η επιστροφή της στη σκηνή με τους The Gathering για την επέτειο του Mandylion έχει τόσο ενδιαφέρον.  Η φωνή της Anneke είναι, άλλωστε, τόσο δεμένη με αυτά τα τραγούδια, που δύσκολα τα φαντάζεσαι να ακούγονται διαφορετικά.

Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη που κάνει τους The Gathering ιδιαίτερους. Δεν έμειναν ποτέ εγκλωβισμένοι σε αυτό που είχαν δημιουργήσει. Η μπάντα άλλαξε, πειραματίστηκε, απομακρύνθηκε από το metal όταν το ένιωσε απαραίτητο και αναζήτησε νέους τρόπους για να εκφράσει τις ίδιες εσωτερικές ανησυχίες. Η εξέλιξή τους είναι μέρος της ιστορίας τους και ίσως ένας από τους λόγους που εξακολουθούν να ενδιαφέρουν τόσο πολύ.

The Gathering: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για τα 30 χρόνια του Mandylion

Title: 📷 Rod Maurice

Ακόμη και η σχέση τους με τη φύση και τον κόσμο γύρω μας περνάει μέσα από τη μουσική τους χωρίς να γίνεται διδακτική. Υπάρχει περισσότερο μια αίσθηση σύνδεσης: ο άνθρωπος, το τοπίο, ο χρόνος, η μνήμη. Κάποιες φορές οι στίχοι μοιάζουν να κοιτάζουν κάτι τεράστιο και άλλες κάτι πολύ προσωπικό.

Και αυτή η αίσθηση μεγαλώνει όταν σκέφτεσαι ότι έχουν περάσει τριάντα χρόνια από το Mandylion.

Τριάντα χρόνια είναι μεγάλο διάστημα για οποιοδήποτε μουσικό έργο. Άνθρωποι που το άκουσαν όταν κυκλοφόρησε έχουν πλέον διαφορετικές ζωές, άλλες αναμνήσεις, άλλες απώλειες. Κάποιοι που θα βρεθούν τώρα στη συναυλία μπορεί να μην είχαν καν γεννηθεί όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος.

Αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο κομμάτι μιας επετειακής συναυλίας. Η μουσική παύει να ανήκει σε μια συγκεκριμένη χρονιά και γίνεται κοινή εμπειρία διαφορετικών γενεών. Και το Mandylion είναι ένας δίσκος που αντέχει ακριβώς επειδή δεν βασίζεται μόνο στη νοσταλγία.

Θα ήθελα πολύ να τους δω ξανά στη σκηνή και να ακούσω αυτά τα τραγούδια μέσα σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο που έχει τη δική του ιστορία μαζί τους. Γιατί τελικά αυτό είναι που μένει από τέτοιους δίσκους: όχι μόνο οι νότες, αλλά όλα όσα συνέδεσες μαζί τους.

Οι The Gathering γιορτάζουν τα 30 χρόνια του Mandylion και επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο συναυλίες, με την Anneke van Giersbergen στη σκηνή.

📍 Αθήνα — 24 Σεπτεμβρίου 2026
📍 Θεσσαλονίκη — 26 Σεπτεμβρίου 2026

Γεωργία Χάρδα

The Gathering: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για τα 30 χρόνια του Mandylion

Είμαι δημοσιογράφος και αγαπώ να κινούμαι στον παλμό της μουσικής, να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες που γεννά η rock σκηνή. Έχω πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, αναζητώντας πάντα τη λεπτομέρεια και την αλήθεια που μένει εκτός κάδρου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΜΟΥΣΙΚΗ
 |
THE GATHERING
 |
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΔΑ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
 |
ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Buzz Kull Αθήνα
Εξοδος
Buzz Kull: «Η μουσική με βοηθά να επεξεργάζομαι όσα νιώθω»
«Σκέρτσα και Παρόλες» - Περί Έρωτος και Άλλων Παθών
Εξοδος
«Σκέρτσα και Παρόλες» - Περί Έρωτος και Άλλων Παθών, στο Φεστιβάλ Ρεματιάς
Πριγκίπιssεs
Εξοδος
Πριγκίπιssεs του Χάρη Λυμπερόπουλου - Έρχεται στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός
Διαδρομές στη Μάρπησσα «Κόρες»
Εξοδος
Εικαστική έκθεση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα «Κόρες»
5ο Φεστιβάλ «ΚΥΜΑΤΑ»: Η Κεφαλονιά γίνεται σημείο συνάντησης
Εξοδος
Η Κεφαλονιά υποδέχεται το 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ «ΚΥΜΑΤΑ»
Εμμανουέλα Νινιράκη
Εξοδος
Οι συναυλίες της Εμμανουέλας Νινιράκη στην Κρήτη
Rascal Festival: Επιτυχημένη Η 4η Διοργάνωση Στην Άρτα
Εξοδος
Rascal Festival: Χιλιάδες κόσμου στο Παραλίμνιο Πάρκο της Άρτας
Voivod Και Venus Στο Gazarte
Εξοδος
Είδαμε τους Voivod και τους Venus στο Gazarte. Οι Καναδοί θρύλοι επέστρεψαν
Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα
Εξοδος
Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα - «Κόρες» - στις 28, 29 και 30 Αυγούστου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top