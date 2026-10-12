«Έχω δει πολύ χειρότερες επιλογές στο πλευρό της Φαίης Σκορδά»

O Κων.Αντωνάτος για τις τηλεοπτικές εξελίξεις με Μακρυπούλια, Καραβάτου κ.ά

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Κωνσταντίνος Αντωνάτος: Όσα είπε στη Super Κατερίνα για τις τηλεοπτικές εξελίξεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος σχολίασε τις τηλεοπτικές εξελίξεις γύρω από τη Φαίη Σκορδά και άλλους παρουσιαστές.
  • Δεν πιστεύει ότι η Ζέτα Μακρυπούλια θα αναλάβει το Dancing with the Stars, ενώ η Φαίη Σκορδά είναι σε καλή κατάσταση για νέες προτάσεις.
  • Ο Δημήτρης Μακαλιάς θεωρείται συμπαθής και ταλαντούχος συνεργάτης της Φαίης Σκορδά.
  • Η νέα ομάδα του Στούντιο 4 στην ΕΡΤ χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί και να βελτιωθεί.
  • Η Πάολα, νέα μέλος της κριτικής επιτροπής του Voice, θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί στην τηλεόραση.

Ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Αντωνάτος σχολίασε τις τηλεοπτικές εξελίξεις για τη Φαίη Σκορδά, τη Ζέτα Μακρυπούλια, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, τον Δημήτρη Μακαλιά, αλλά και την Πάολα που ανέλαβε τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο Voice.

Ζέτα Μακρυπούλια: Τι ισχύει με το συμβόλαιό της στον ΑΝΤ1

«Εγώ δε νομίζω ότι θα είναι παρουσιάστρια του Dancing with the Stars η Ζέτα Μακρυπούλια. Δε νομίζω ότι είναι σε αυτή τη φάση σε πολύ καλά άστρα με τον ΑΝΤ1 για να γίνει παρουσιάστρια του DWTS. Ήδη το έχει αρνηθεί μία φορά. Αντίθετα, η Φαίη Σκορδά νομίζω ότι θα είναι σε πολύ καλό mood για να παρουσίαζε και κάτι τέτοιο, παράλληλα με την εκπομπή της. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή τη στιγμή στον προγραμματισμό είναι το Momments και μόνο. Το Ρουκ Ζουκ  στη φυσική του θέση δε θα ξαναμπεί», είπε ο δημοσιογράφος της εκπομπής Καλύτερα δε γίνεται.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @zeta_makripoulia_official

 

Φαίη Σκορδά: Αυτός είναι ο τίτλος της νέας της εκπομπής! - Πότε ξεκινάει

Σχετικά με τη θέση του Δημήτρη Μακαλιά στο πάνελ της νέας εκπομπής της Φαίης Σκορδά, ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος σχολίασε: «Έχω δει πολύ χειρότερες επιλογές στο πλευρό της Φαίης Σκορδά τα προηγούμενα χρόνια, οπότε ο Δημήτρης Μπακάλης μου είναι συμπαθέστατος, ταλαντούχος. Το περίεργο είναι ότι ο Μαχαλάς επέστρεψε στον ΑΝΤ1 μετά από εκείνο το άδοξο τέλος της συνεργασίας με τη Μπέττυ Μαγγίρα».

Φαίη Σκορδά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Φαίη Σκορδά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Για τη νέα ομάδα του Στούντιο 4 στην ΕΡΤ - Κατερίνα Καραβάτου, Χρήστο Φερεντίνο και Γιάννη Κορδόνη-  είπε χαρακτηριστικά: «"Έφαγαν ξύλο" πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Δε νομίζω ότι είναι μια τόσο κακή εκπομπή, αν τη συγκρίνεις με όλες τις υπόλοιπες της ΕΡΤ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη των στιγμών τους, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Χρήστος Φερεντίνος δεν πολύσυμπαθεί τα ζωντανά προγράμματα λόγου. Θέλουν χρόνο για να στήσουν μια εκπομπή που εν τέλει δεν μπορεί να λέγεται Στούντιο 4, γιατί το Στούντιο 4 αυτούσιο και όπως το ξέραμε είναι στον ΣΚΑΪ και λέγεται Στούντιο στις 3».

«Έχω δει πολύ χειρότερες επιλογές στο πλευρό της Φαίης Σκορδά»

Στούντιο 4: Η επίσημη ανακοίνωση και το trailer με Καραβάτου & Φερεντίνο

Τέλος για το νέο μέλος της κριτικής επιτροπής του Voice, είπε: «Η Πάολα είναι μια ιδιαίτερης ιδιοσυγκρασίας γυναίκα και καλλιτέχνης. Θα χρειαστεί να βρει τα πατήματά της. Πρώτη φορά κάνει τηλεόραση η γυναίκα».

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
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XΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΑΛΙΑΣ
 |
ΠΑΟΛΑ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
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