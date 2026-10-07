Μέσι: Το τελευταίο τανγκό με την Αργεντινή - Το «αντίο» ενός θρύλου

Έκλαψε, αποθεώθηκε, σκόραρε και είπε «σας αγαπώ» στους Αργεντίνους

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Ο Λιονέλ Μέσι έκλαψε πριν ακόμη πατήσει το χορτάρι. Έκλαψε βλέποντας τους Αργεντινούς να έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους γύρω από το Μονουμεντάλ. Έκλαψε όταν άκουσε για τελευταία φορά τον εθνικό ύμνο ως ποδοσφαιριστής της «Αλμπισελέστε». Και όταν όλα τελείωσαν, μπροστά σε ένα γήπεδο που δεν ήθελε να τον αποχαιρετήσει, λύγισε ξανά.

Γιατί αυτή δεν ήταν απλώς η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι με την εθνική Αργεντινής. Ήταν το τέλος μιας σχέσης που κράτησε περισσότερες από δύο δεκαετίες.

 

 

Ήταν το «αντίο» ενός παιδιού που έφυγε μικρό από την Αργεντινή και επέστρεψε ως παγκόσμιος πρωταθλητής. Ενός ποδοσφαιριστή που έζησε την αποθέωση, την αμφισβήτηση, τις ήττες, τους χαμένους τελικούς, αλλά και την απόλυτη δικαίωση στο Κατάρ.

Και στο τελευταίο του βράδυ, στο Μονουμεντάλ, οι Αργεντινοί φρόντισαν να του πουν αυτό που ίσως δεν χρειάστηκε ποτέ να ακούσει ξανά: «Σε ευχαριστούμε».

Ο Μέσι λύγισε πριν από τη σέντρα

Η συγκίνηση είχε αρχίσει από νωρίς.

H συγκίνηση του Λιονέλ Μέσι στον τελευταίο του αγώνα με την εθνική Αργεντινής

H συγκίνηση του Λιονέλ Μέσι στον τελευταίο του αγώνα με την εθνική Αργεντινής

Χιλιάδες φίλαθλοι είχαν κατακλύσει τους δρόμους του Μπουένος Άιρες για να υποδεχθούν την αποστολή της εθνικής Αργεντινής. Το πούλμαν περνούσε μέσα από ένα ανθρώπινο ποτάμι. Σημαίες, φωνές, τραγούδια και το όνομα «Μέσι» να ακούγεται ξανά και ξανά.

 

 

Ο Μέσι κοιτούσε από το παράθυρο και δεν άντεξε. Τα μάτια του γέμισαν δάκρυα.

Ήταν ίσως η πρώτη στιγμή που συνειδητοποίησε πραγματικά ότι αυτή τη διαδρομή δε θα την έκανε ξανά. Δε θα υπήρχε άλλη άφιξη με το πούλμαν της εθνικής. Άλλο Μουντιάλ, άλλο Κόπα Αμέρικα, άλλη βραδιά στο Μονουμεντάλ με τη φανέλα της Αργεντινής.

Λίγη ώρα αργότερα, το σκηνικό μέσα στο γήπεδο ήταν ακόμη πιο συγκλονιστικό.

Το Μονουμεντάλ γέμισε ασφυκτικά με Αργεντίνους που αποχαιρέτησαν τον Μέσι

Το Μονουμεντάλ γέμισε ασφυκτικά με Αργεντίνους που αποχαιρέτησαν τον Μέσι

Το Μονουμεντάλ είχε γεμίσει ασφυκτικά. Οι εξέδρες πάλλονταν. Μια τεράστια φανέλα με το Νο10 και τη λέξη «Gracias» απλώθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Οι φίλαθλοι τραγουδούσαν. Οι σημαίες κυμάτιζαν. Και όταν ο Μέσι εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τους γιους του, το γήπεδο ξέσπασε.

 

 

Ο αρχηγός της Αργεντινής βούρκωσε ξανά.Το ίδιο και ο προπονητής της Εθνικής, Λιονέλ Σκαλόνι.

Μέσι: «Δεν θέλω να φύγω από το γήπεδο»

Ο Μέσι δεν περίμενε το τέλος για να αποχαιρετήσει τον κόσμο.

Από την πρώτη στιγμή ήταν φανερό ότι ζούσε κάθε δευτερόλεπτο σαν να προσπαθούσε να το κρατήσει λίγο περισσότερο.

Στο 10ο λεπτό, το παιχνίδι σταμάτησε. Το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο.  Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό του Μπουένος Άιρες και οι ιαχές για τον Νο10 σκέπασαν τα πάντα.

 

 

Οι παίκτες του Μπενίν πλησίαζαν για να τον χαιρετήσουν. Ο Μέσι χειροκροτούσε και προσπαθούσε να αποτυπώσει στο μυαλό του την τελευταία του παράσταση.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, πήρε το μικρόφωνο και μίλησε σαν άνθρωπος που δυσκολεύεται να αφήσει κάτι που αγάπησε ολόκληρη τη ζωή του.

 

 

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ο πατέρας μου», είπε, αναφερόμενος στον Χόρχε Μέσι.

Στη συνέχεια μίλησε για τη φανέλα που φόρεσε για περισσότερα από 20 χρόνια, για τους συμπαίκτες του, για τις χαρές και τις δύσκολες στιγμές.

 

 

«Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για πάνω από 20 χρόνια. Ακόμη και στις χειρότερες στιγμές που περάσαμε και αντιμετωπίσαμε, ποτέ δεν σταμάτησα να αγωνίζομαι, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να είμαι πάντα παρών. Το να μην έρχομαι πια εδώ θα είναι πολύ λυπηρό. Σας ορκίζομαι ότι θα ήθελα να έρχομαι εδώ για όλη μου τη ζωή, γιατί το να παίζεις στην εθνική της Αργεντινής είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί.[…]  Θα μου λείψει να υπερασπίζομαι τα χρώματα της Εθνικής, αλλά τώρα θα είμαι από εκείνη την πλευρά, μαζί με όλους εσάς, υποστηρίζοντας όλα αυτά τα παιδιά και ό,τι έρθει. Πάντα ενωμένοι. […] Η αλήθεια είναι ότι μιλάω περισσότερο από ποτέ, δε θέλω να φύγω, δεν θέλω να αφήσω το γήπεδο. Θέλω μόνο να σας πω ότι σας αγαπώ, ότι θα μου λείψετε και ότι είμαι ευγνώμων στον Θεό που είμαστε Αργεντινοί. Είμαι περήφανος που είμαι Αργεντινός και που πραγματοποίησα τα όνειρά μου μαζί με όλους εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ», είπε και μετά έκανε αυτό που έκανε πάντα, έπαιξε ποδόσφαιρο.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να συγκρτατήσει τα δάκρυά του στον τελευταίο του αγώνα με την εθνική

Ο Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να συγκρτατήσει τα δάκρυά του στον τελευταίο του αγώνα με την εθνική

Μέσι: Πρωταγωνιστής και στο τέλος με ένα γκολ και μία ασίστ

Μέσα σε όλη αυτή τη συγκίνηση, υπήρχε ακόμη ένας αγώνας να ολοκληρωθεί.

Και ο Μέσι φρόντισε να του βάλει τη δική του υπογραφή.

Η Αργεντινή επικράτησε 3 - 0 του Μπενίν και ο αρχηγός της ήταν πρωταγωνιστής.

Στο 48ο λεπτό εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά και ο Νικολάς Οταμέντι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στον τελευταίο του αγώνα με την εθνική ο Μέσι ήταν και πάλι πρωταγωνιστής με ένα γκολ και μία ασίστ

Στον τελευταίο του αγώνα με την εθνική ο Μέσι ήταν και πάλι πρωταγωνιστής με ένα γκολ και μία ασίστ

Στο 61' ο Μέσι δημιούργησε το δεύτερο γκολ, βρίσκοντας τον Νίκο Παζ έξω από την περιοχή. Ο Παζ έκανε το 2-0 με εξαιρετικό πλασέ.

 

 

Και στο 71ο λεπτό ήρθε η στιγμή που περίμενε ολόκληρο το Μονουμεντάλ.

Πέναλτι για την Αργεντινή. Η μπάλα στον Μέσι. Ο τελευταίος χορός δεν μπορούσε να τελειώσει χωρίς ακόμη ένα γκολ.

Ο 39χρονος έστησε την μπάλα και εκτέλεσε ψύχραιμα. Το 3-0 έγινε πραγματικότητα και ο Μέσι πέτυχε το 126ο γκολ του με την εθνική Αργεντινής.

 

 

Το Μονουμεντάλ εξερράγη. Το «Messi, Messi» ακούστηκε από κάθε γωνιά του γηπέδου.

Ο άνθρωπος που είχε χαρίσει τόσες χαρές στην Αργεντινή πρόσφερε ακόμη μία, ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόταν να φύγει.

Στο 89ο λεπτό, μάλιστα, άγγιξε και δεύτερο προσωπικό γκολ, όμως το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι.

Οι συμπαίκτες του αποθέωσαν τον Λιονέλ Μέσι στον τελευταίο του αγώνα με την Αργεντινή

Οι συμπαίκτες του αποθέωσαν τον Λιονέλ Μέσι στον τελευταίο του αγώνα με την Αργεντινή

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι συμπαίκτες του έπεσαν πάνω του. Τον αγκάλιασαν, τον φίλησαν και έκλαψαν όλοι μαζί για τον «καπιτάν». Κάποιοι ποδοσφαιριστές του Μπενίν ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί του.

Ο Έντσο Φερνάντες ξέσπασε σε κλάματα. Στις εξέδρες, η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούτσο παρακολουθούσε εμφανώς συγκινημένη.

 

 

Και ύστερα ήρθε το σόου με τα drones. Στον ουρανό πάνω από το Μονουμεντάλ εμφανίστηκαν εικόνες από την καριέρα του Μέσι. Ανάμεσά τους και η πιο εμβληματική, ο ίδιος να κρατά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

 

 

Μέσι: Αποχώρηση έχοντας πετύχει το μεγαλύτερο όνειρό του

Ίσως να μην υπήρχε καλύτερος τρόπος για να κλείσει η βραδιά. Γιατί εκείνο το τρόπαιο ήταν το κομμάτι που έλειπε από την ιστορία του.

 

 

Ο Μέσι είχε περάσει χρόνια ακούγοντας ότι δεν μπορούσε να οδηγήσει την Αργεντινή στην κορυφή. Είχε χάσει τελικούς. Είχε αποχωρήσει προσωρινά από την εθνική και είχε δεχθεί αμφισβήτηση. Μέχρι που ήρθε το Κατάρ.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 έγινε η μεγάλη δικαίωση. Ο Μέσι πήρε την Αργεντινή από το χέρι και την οδήγησε στην κορυφή του κόσμου, εκπληρώνοντας το όνειρο που κουβαλούσε από παιδί.

 

 

Στο Μονουμεντάλ, δεν αποχαιρετούσε απλώς έναν ποδοσφαιριστή η Αργεντινή, αλλά έναν άνθρωπο που έγινε μέρος της ταυτότητάς της.

Οι Αργεντίνοι είπαν «ευχαριστώ» στον «Καπιτάν», Λιονέλ Μέσι

Οι Αργεντίνοι είπαν «ευχαριστώ» στον «Καπιτάν», Λιονέλ Μέσι

Ο Μέσι αποχωρεί από την εθνική Αργεντινής ως πρώτος σκόρερ και πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία της. Φεύγει έχοντας κατακτήσει Κόπα Αμέρικα και Παγκόσμιο Κύπελλ, έχοντας ζήσει όλα όσα μπορεί να ονειρευτεί ένας ποδοσφαιριστής.

Πάνω απ' όλα, όμως, φεύγει έχοντας κερδίσει κάτι που δεν αποτυπώνεται σε αριθμούς. Την αγάπη ενός ολόκληρου λαού. Ο Λιονέλ Μέσι έφυγε με ένα «ευχαριστώ» από 85.000 ανθρώπους και άφησε πίσω του μια ιστορία που, για τους Αργεντινούς, θα είναι για πάντα κάτι περισσότερο από ποδόσφαιρο.

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ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ
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