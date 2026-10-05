Ζαγοράκης & Ματέους Συμπαίκτες Με Τη Φανέλα Της Interwetten

Δύο αρχηγοί που σήκωσαν τα μεγαλύτερα τρόπαια με τις Εθνικές τους ομάδες, δύο εμβληματικές μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μία ξεχωριστή συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Η interwetten ανακοίνωσε επίσημα τη συνεργασία της με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, παρουσία του επί σειρά ετών Brand Ambassador της εταιρείας, Λόταρ Ματέους.

Το Makedonia Palace φιλοξένησε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου την επίσημη παρουσίαση της νέας συνεργασίας της interwetten με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα για το UEFA Nations League.

Η χρονική συγκυρία δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστή. Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν ο αρχηγός της Ελλάδας στον ανεπανάληπτο θρίαμβο του Euro 2004 και ο αρχηγός της Δυτικής Γερμανίας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1990. Ο Θοδωρής Ζαγοράκης, νέος CSR Ambassador της interwetten, και ο Λόταρ Ματέους, που διατηρεί εδώ και χρόνια στενή σχέση με την εταιρεία, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για τις δύο Εθνικές, τις μεγάλες στιγμές της καριέρας τους, αλλά και όσα τους συνδέουν με την Interwetten.

Μάριος Λευκαρίτης: «Μια απόφαση που χρειάστηκε μόλις 5 λεπτά»

Τον Θοδωρή Ζαγοράκη καλωσόρισε στην ομάδα της Interwetten ο Country Director της εταιρείας, Μάριος Λευκαρίτης, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση για τη συγκεκριμένη συνεργασία ήταν μία από τις ευκολότερες που χρειάστηκε να πάρει τα τελευταία χρόνια.

«Η απόφασή μας να συνεργαστούμε με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, αποδείχθηκε η πιο εύκολη και γρήγορη που έχω λάβει τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάστηκαν περισσότερα από 5 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα συνεργασία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην επικοινωνιακή παρουσία του αρχηγού του 2004. Όπως τόνισε ο Μάριος Λευκαρίτης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον κοινωνικό της χαρακτήρα και στις φιλανθρωπικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

«Η συνεργασία μας, πέρα από το προφανές όφελος της προβολής για την εταιρεία μας, είναι για εμάς μια πράξη ευθύνης και προσφοράς», υπογράμμισε.

Ζαγοράκης: «Ο Ματέους ήταν το πρότυπό μου»

Για τον ίδιο τον Θοδωρή Ζαγοράκη, η πρώτη επίσημη παρουσία του με την interwetten έκρυβε και μια ιδιαίτερη προσωπική στιγμή. Απέναντί του βρισκόταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που θαύμαζε πολύ πριν γράψει τη δική του ιστορία με το περιβραχιόνιο της Εθνικής Ελλάδας.

«Για εμένα ο Λόταρ είναι ένας θρύλος και ήταν το πρότυπό μου. Τον θαύμαζα από μικρό παιδί», ανέφερε ο αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 2004.

Μιλώντας για τη νέα του συνεργασία, στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπιστοσύνη και τον επαγγελματισμό που, όπως τόνισε, διαπίστωσε από την πρώτη στιγμή στους κόλπους της interwetten, ενώ αναφέρθηκε στην ευθύτητα, τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία ως στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης με μια στοιχηματική εταιρεία.

Ο Ζαγοράκης δεν θα μπορούσε φυσικά να μην αναφερθεί και στην Εθνική. Έχοντας διατελέσει αρχηγός της σημαντικότερης στιγμής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη σημερινή γενιά, κάνοντας λόγο για μια ομάδα με «τρομερό ταλέντο» και πολλούς ποδοσφαιριστές υψηλής ποιότητας.

Από το 1990 και το 2004 στο Ελλάδα – Γερμανία

Η παρουσία του Λόταρ Ματέους στη Θεσσαλονίκη ένωσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο δύο διαφορετικές εποχές. Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και παγκόσμιος πρωταθλητής του 1990 θυμήθηκε, μάλιστα, ότι βρισκόταν στις εξέδρες το 2004 όταν η Ελλάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, με τον συμπατριώτη του Ότο Ρεχάγκελ στον πάγκο.

Ο Γερμανός θρύλος μίλησε παράλληλα για τη δική του πολυετή συνεργασία με την Interwetten, κάνοντας λόγο για μια σχέση που πλέον αισθάνεται «σαν οικογένεια», βασισμένη στην εμπιστοσύνη και τον επαγγελματισμό.

Με το Ελλάδα – Γερμανία της Τούμπας να απέχει λίγες μόνο ώρες, η συζήτηση αναπόφευκτα έφτασε και στο σήμερα. Ο Ματέους αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στην Εθνική Ελλάδας και στην παρουσία αρκετών διεθνών σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες νίκες απέναντι στη Σερβία και τη Γερμανία αποδεικνύουν την ποιότητα της ομάδας.

Η συνάντηση στο Makedonia Palace αποτέλεσε έτσι κάτι περισσότερο από την ανακοίνωση μιας νέας συνεργασίας. Ζαγοράκης και Ματέους, δύο αρχηγοί που έμαθαν να οδηγούν τις ομάδες τους στην κορυφή, συναντήθηκαν αυτή τη φορά κάτω από την ίδια «φανέλα», εκείνη της Interwetten.

Για την Interwetten, η προσθήκη του Θοδωρή Ζαγοράκη σηματοδοτεί την έναρξη μιας συνεργασίας που φιλοδοξεί να αφήσει το αποτύπωμά της και πέρα από το ποδόσφαιρο, με την κοινωνική προσφορά και τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες να βρίσκονται στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας.

Γενικά Στοιχεία

Η Interwetten ιδρύθηκε το 1990 και με εμπειρία 36 ετών στο online gaming είναι ένα από τα κορυφαία brand names στη συγκεκριμένη βιομηχανία. Είναι η δεύτερη εταιρία στον κόσμο που προσέφερε online betting από το 1997. Συνεχίζοντας αυτήν την παράδοση, έχει διαθέσιμα στην πλατφόρμα της περισσότερα από 150.000 γεγονότα διαθέσιμα για live betting! Παράλληλα, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και στα live casino παιχνίδια με εκατοντάδες επιλογές από κορυφαίους παρόχους. Η Interwetten, εκτός από την Ελλάδα, έχει παρουσία σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ισπανία και η Σουηδία. Έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών χρησιμοποιεί τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς. Επιπροσθέτως, από την Interwetten έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι και στην προστασία των παικτών. Η Interwetten προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της και στο κινητό με εξαιρετικές εφαρμογές iOS, Android, Huawei και Amazon, ενώ είναι κοντά στον αθλητισμό με συνεργασίες στο κορυφαίο επίπεδο, όπως, μεταξύ άλλων, με τη Λίβερπουλ, τη Ραπίντ Βιέννης, την Αυστριακή Ομοσπονδία Σκι, σημαντικά τουρνουά τένις, το NHL και τους New England Patriots.

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και προπονητής. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε το 1988 και κράτησε μέχρι και το 2007. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Καβάλα με 114 συμμετοχές και 6 γκολ σε 5 σεζόν, ενώ κατόπιν αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ για μια εξαετία καταγράφοντας 155 συμμετοχές και 10 γκολ. Πήγε στην αγγλική Leicester για 2 χρόνια με 50 συμμετοχές και 3 γκολ, επέστρεψε στην Ελλάδα και την ΑΕΚ για 4 χρόνια έχοντας 101 συμμετοχές και 4 γκολ, έπαιξε στη συνέχεια την Ιταλία και την Bologna για ένα χρόνο με 32 συμμετοχές, ενώ έκλεισε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ με 45 συμμετοχές σε 2 χρόνια. Στην εθνική ομάδα κατέγραψε συνολικά 120 συμμετοχές και 3 τέρματα σε 13 χρόνια. Στους τίτλους του συμπεριλαμβάνονται 1 Κύπελλο Ελλάδας και ένα αγγλικό Λιγκ Καπ, αλλά το αποκορύφωμα της καριέρας του ήταν όταν σήκωσε ως αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2004. Έχει διατελέσει Ευρωβουλευτής από το 2014 έως το 2024. Από το 2026 είναι CSR Brand Ambassador της Interwetten.

Ο Lothar Matthaeus είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και προπονητής. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε το 1978 και κράτησε μέχρι και το 2001. Ξεκίνησε την καριέρα του στην άσημη 1. FC Herzogenaurach πετυχαίνοντας 20 γκολ σε 22 συμμετοχές, με αποτέλεσμα τη μεταγραφή του στην Borussia Mönchengladbach με την οποία αγωνίστηκε για 5 σεζόν, καταγράφοντας 200 συμμετοχές και 51 τέρματα. Η καριέρα του συνεχίστηκε στην Bayern Munich από το 1984 μέχρι το 1988, στην Inter Milan από το 1988-1992 (όπου κατέγραψε 153 συμμετοχές με 53 τέρματα), και επέστρεψε στην Bayern Munich για 8 ακόμα χρονιές μέχρι και τη σεζόν 1999-2000. Συνολικά στην ομάδα του

Μονάχου είχε 406 συμμετοχές με 100 γκολ. Έκλεισε την καριέρα του στους Metrostars του MLS με 23 συμμετοχές. Στην εθνική ομάδα της Γερμανίας κατέγραψε συνολικά 150 συμμετοχές και 23 τέρματα σε 21 χρόνια. Στους τίτλους του συμπεριλαμβάνονται 6 Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και 3 Λιγκ Καπ Γερμανίας καθώς και 1 Κύπελλο UEFA με την Bayern Munich, 1 Πρωτάθλημα Ιταλίας και 1 Κύπελλο UEFA με την Inter Milan, καθώς και 1 Παγκόσμιο Κύπελλο και 1 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Εθνική Γερμανίας, ενώ σε ατομικό επίπεδο είναι κάτοχος Χρυσής Μπάλας. Ως προπονητής καθοδήγησε τις Rapid Wien, Partizan, Εθνική Ουγγαρίας, Atlético Paranaense, Maccabi Netanya και Εθνική Βουλγαρίας, ενώ ήταν και βοηθός προπονητή στη Red Bull Salzburg, κερδίζοντας 1 Πρωτάθλημα Σερβίας και 1 Πρωτάθλημα Αυστρίας. Παράλληλα αλλά και μετά την προπονητική του καριέρα έχει διατελέσει αρθρογράφος του Sport Bild και τηλεοπτικός σχολιαστής. Από το 2021 είναι Brand Ambassador της Interwetten.