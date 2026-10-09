«Έλα να σου πω τι έχασα»: Μια μουσική παράσταση της Ζαχαρούλας Κληματσάκη

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου & Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στο Jasper Cabaret Theatre

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Η Ζαχαρούλα Κληματσάκη παρουσιάζει τη νέα μουσική παράσταση «Έλα να σου πω τι έχασα» στο Red Jasper Cabaret Theatre, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου. Σε σκηνοθετική επιμέλεια του Θωμά Γκαγκά, με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο πιάνο, η παράσταση συνδυάζει την αφήγηση με το τραγούδι, σε μια διαδρομή μέσα από έρωτες, φόβους, τόπους, μνήμες και απώλειες.

«Έλα να σου πω τι έχασα»: Μια μουσική παράσταση της Ζαχαρούλας Κληματσάκη

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα που αφηγείται. Ανάμεσα στη μνήμη και στο παρόν, ανακαλεί πρόσωπα, συναντήσεις και εικόνες που επιμένουν να επιστρέφουν. Μέσα από τη δική της ματιά, η πραγματικότητα συναντά τη φαντασία και οι προσωπικές ιστορίες ανοίγουν έναν διάλογο με τις εμπειρίες του καθενός μας.

Ιστορίες για ανθρώπους που αγαπήσαμε, για τόπους που αφήσαμε πίσω, για όσα φοβηθήκαμε να ζήσουμε και για όσα δεν προλάβαμε να πούμε. Για συναντήσεις και αποχωρισμούς, για τον χρόνο που περνά και για τις στιγμές που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο κοιτάζουμε τη ζωή και τον θάνατο.

«Έλα να σου πω τι έχασα»: Μια μουσική παράσταση της Ζαχαρούλας Κληματσάκη

Ο λόγος και η μουσική εναλλάσσονται και αλληλοσυμπληρώνονται, συνδέοντας το καθημερινό με το παραμυθένιο, το οικείο με το απρόσμενο. Διαφορετικές αφηγήσεις συναντιούνται γύρω από ένα κοινό ερώτημα: τι χάνεται τελικά και τι εξακολουθεί να μένει μέσα μας;

Η αφήγηση αποτελεί τα τελευταία χρόνια ουσιαστικό μέρος της καλλιτεχνικής έκφρασης της Ζαχαρούλας Κληματσάκη. Οι ιστορίες που μοιράζεται στα social media έχουν δημιουργήσει ένα ενεργό κοινό που παρακολουθεί και συμμετέχει σε αυτόν τον κόσμο. Με το «Έλα να σου πω τι έχασα», οι αφηγήσεις της περνούν από την οθόνη στη σκηνή, αποκτώντας τη ζωντανή διάσταση της συνάντησης με το κοινό.

«Έλα να σου πω τι έχασα»: Μια μουσική παράσταση της Ζαχαρούλας Κληματσάκη

Στην παράσταση θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το καινούριο ομότιτλο τραγούδι «Έλα να σου πω τι έχασα», σε μουσική και στίχους της Ζαχαρούλας Κληματσάκη, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει δισκογραφικά σε ενορχήστρωση Γιάννη Δίσκου.

Οι δύο πρώτες εμφανίσεις στο Red Jasper Cabaret Theatre την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου εγκαινιάζουν μια νέα καλλιτεχνική διαδρομή

«Έλα να σου πω τι έχασα»: Μια μουσική παράσταση της Ζαχαρούλας Κληματσάκη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ερμηνεία – Αφήγηση – Τραγούδι: Ζαχαρούλα Κληματσάκη
Σκηνοθετική Επιμέλεια: Θωμάς Γκαγκάς
Πιάνο: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνίες: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου & Κυριακή 1 Νοεμβρίου 
Ώρα έναρξης: 21:00 | Είσοδος: 12 €
Χώρος: Red Jasper Cabaret Theatre | Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 18, Αθήνα

 

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