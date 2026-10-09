Θέατρο: Είδαμε την παράσταση Η Μπαλάντα Ενός Ευαίσθητου Δήμιου

Πεθάναμε... από τα γέλια!

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Βγήκε ο Χάρος παγανιά στο θέατρο Olvio σε μια μικρή παράσταση (80 λεπτάκια) για... μεγάλα παιδιά. Μια ευκαιρία να δείτε τον Χάρο με τα μάτια σας και να... πεθάνετε στα γέλια. Το πιάσατε;

Μην ανησυχείτε, δεν είχα καμία συμμετοχή στη συγγραφή του σεναρίου και το χιούμορ της παράστασης υπόσχομαι πως είναι σαφώς καλύτερο από αυτό. Το έργο είναι του Γιάννη Κεντρωτά σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κοιλάκου.

Η χιουμοριστική θεατρική παράσταση Η Μπαλάντα Ενός Ευαίσθητου Δήμιου

Από shocking ακατάλληλες ατάκες στο μαύρο αγγλικό χιούμορ των Monty Python, αλλά με πολύ πετυχημένα ελληνικά λογοπαίγνια, το μενού έχει ό,τι μπορεί να χρειάζεται ο καθένας για να γελάσει αυθόρμητα - έχει και τα κλασικά: ήχους από αέρια κλπ. για τους πιο δύσκολους ή... εύκολους.

Η ερμηνεία των ηθοποιών συμβάλλει τα μέγιστα στον χιουμοριστικό στόχο του έργου, απόλυτα ταιριαστή με το στυλ του, χωρίς να γίνεται ούτε στιγμή κουραστική ή, όπως θα έλεγαν οι νεότεροι, cringe, κάτι που είναι πιο δύσκολο από όσο μπορεί να φαίνεται στη σάτιρα.

Το σετ είναι η μεσαιωνική Σκωτία, όπου η δουλειά του δήμιου είναι μια απλή καθημερινή εργασία, με επιδόματα που πάει να τα κόψει ο βασιλιάς, και φόρους που κάποιοι δεν πλήρωσαν και βρέθηκαν στη λαιμητόμο.

Η λαιμητόμος στην παράσταση Η Μπαλάντα Ενός Ευαίσθητου Δήμιου

Από αριστερά προς τα δεξιά οι ηθοποιοί Βασίλης Χατζηδημτράκης, Άγγελος Λιάγκος, Γιάννης Οικονομίδης

Ο Γιάννης Οικονομίδης πρωταγωνιστεί στον ρόλο του δήμιου. Την ίδια περίοδο ο ηθοποιός εμφανίζεται και στη μαύρη κωμωδία της Λένας Κιτσοπούλου, Ο Καραφλομπέκατσος, πάλι στο θέατρο Olvio.

O «Καραφλομπέκατσος» για 2η χρονιά στο Θέατρο Olvio, από τις 10 Οκτωβρίου

O Βασίλης Χατζηδημητράκης τα δίνει όλα επί σκηνής ως βοηθός του δήμιου. Ο ηθοποιός, πέρα από τη θεατρική του καριέρα, έχει εμφανιστεί και σε επεισόδιο του πρώτου κύκλου της δημοφιλούς σειράς του Star IQ160.

Η Μαρία Μπαλούτσου, που έχει υποδυθεί πολλούς και διαφορετικούς ρόλους στο θέατρο, δίνει μία γυναικεία νότα στο έργο, αποδεικνύοντας πως... χοντράδες μπορούν να κάνουν και οι ωραίες γυναίκες και να είναι αστείες.

Η Μαρία Μπαλούτσου και ο Άγγελος Λιάγκος στην Μπαλάντα ενός Ευαίσθητου Δήμιου

Η Μαρία Μπαλούτσου και ο Άγγελος Λιάγκος στην Μπαλάντα ενός Ευαίσθητου Δήμιου

Ο Γιώργος Ντούσης παίζει μια... τελευταία μπαλάντα επί σκηνής, αναδεικνύοντας και τις μουσικές του σπουδές, πριν εμφανιστεί ως βασιλιάς της Σκωτίας σε έναν άλλο χιουμοριστικό ρόλο.

Στον ρόλο τέλος του "αρνιού" που πάει στη σφαγή, ο Άγγελος Λιάγκος, τη χαρακτηριστική φωνή του οποίου μπορεί να έχετε ακούσει στις παιδικές κωμωδίες Κακά Παιδιά 2, όπου υποδυόταν τον Κύριο Καρχαρία, και Ξενοδοχείο Για Τέρατα, όπου ήταν ο Τζόνι, ο άνθρωπος που ερωτεύτηκε την κόρη του Δράκουλα.

Τα τραγούδια είναι επίσης πολύ πετυχημένα. Πρωτότυπη ζωντανή μουσική, γραμμένη από τον Κώστα Χαριτάτο, με χιουμοριστικό φυσικά στίχο.

Τραγούδι και χορός στην παράσταση Η Μπαλάντα Ενός Ευαίσθητου Δήμιου

Τραγούδι και χορός στην παράσταση Η Μπαλάντα Ενός Ευαίσθητου Δήμιου

Η παράσταση λαμβάνει χώρα στο θέατρο Olvio στο Γκάζι, που έχει ένα πολύ ωραίο μπαρ με πολύ όμορφο εξωτερικό χώρο - στο βάθος κήπος για όσους θέλουν να πάρουν τον αέρα τους. Με λίγα λόγια, μία τέλεια Δευτέρα ή Τρίτη βράδυ, για όσους μπορεί το απότομο τέλος του καλοκαιριού να σας έκλεισε σπίτι.

Η παράσταση παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη μέχρι 10 Νοεμβρίου.

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Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥ
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ΘΕΑΤΡΟ OLVIO
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