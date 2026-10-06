O «Καραφλομπέκατσος» για 2η χρονιά στο Θέατρο Olvio, από τις 10 Οκτωβρίου

Μια μαύρη κωμ(ωδή)α της Λένας Κιτσοπούλου για την επιβίωση στο αστικό τοπίο

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O «Καραφλομπέκατσος»
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Μετά τον “Μουνή” και τις παθογένειες της επαρχίας,  η Νατάσα Παπαμιχαήλ επανέρχεται στη “μεγάλη πόλη” και καταπιάνεται με τον “Καραφλομπέκατσο”, μια μαύρη κωμ(ωδή)α της Λένας Κιτσοπούλου πάνω στην καθημερινότητα και την επιβίωση στο χαώδες αστικό τοπίο.

O «Καραφλομπέκατσος» για 2η χρονιά στο Θέατρο Olvio, από τις 10 Οκτωβρίου

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 19:00

Χαρακτηριστικό δείγμα της ωμής και ανατρεπτικής γραφής της Λένας Κιτσοπούλου, ο “Καραφλομπέκατσος” είναι μια ωδή πάνω στην ασχήμια της διπλανής πόρτας. μία έκρηξη συνειδήσεως που ξεγυμνώνει τον αστικό μύθο με ένα μαύρο, κανιβαλιστικό χιούμορ που σε κάνει να γελάς και να ανατριχιάζεις ταυτόχρονα.

Ο ήρωας, μετά από ένα χωρισμό, μετακομίζει σε ένα διαμέρισμα μιας παλιάς πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Όλα δείχνουν ιδανικά στην καινούρια του ζωή. Παρά την έντονη κοινωνικότητά του και τη φασαρία της πόλης όμως, αρχίζει σταδιακά να νιώθει ξένος μέσα στο ίδιο του το σπίτι, εγκλωβισμένος σε μια πνιγηρή εσωτερική μοναξιά.

O «Καραφλομπέκατσος» για 2η χρονιά στο Θέατρο Olvio, από τις 10 Οκτωβρίου

Δεν θέλει να το παραδεχτεί, αντιστέκεται, με χιούμορ και θετικές σκέψεις που ελπίζει ότι θα αλλάξουν την καθημερινότητά του. Πόσο γελοία όμως και ταυτόχρονα τραγική μπορεί να είναι η ζωή ενός ανθρώπου χωρίς ψευδαισθήσεις;

Θα καταφέρει να επιβιώσει στην αστική αρένα;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου
Σκηνοθεσία - Θεατρική διασκευή: Νατάσα Παπαμιχαήλ
Σκηνικά - Κοστούμια: Βαγγέλης Ζιλέλης
Φωτισμοί: Νίκος Βούλγαρης
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση - επιμέλεια: Βασίλης Τζαβάρας
Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μακούρινα
Ερμηνεύει ο Γιάννης Οικονομίδης
Στο πιάνο η Άννα Μακούρινα

O «Καραφλομπέκατσος» για 2η χρονιά στο Θέατρο Olvio, από τις 10 Οκτωβρίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σάββατο 19:00, Κυριακή 20:30
Διάρκεια: 60 λεπτά χωρίς διάλειμμα
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τιμές: 14€, 12€ μειωμένο

Θέατρο OLVIO

Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός, τηλ: 210 34 14 118
Ώρες κράτησης εισιτηρίων: 18:00 - 21:00
W www.olviotheater.gr  |  Μ olvio.info@gmail.com  |  FB OLVIO.theater

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | irini.lagourou@gmail.com 
 

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ΘΕΑΤΡΟ OLVIO
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ΛΕΝΑ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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