«Ο Τέλειος Φόνος» επιστρέφει για 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου

Η πιο ωραία αστυνομική ιστορία στο Θέατρο Eliart, με τον Θάνο Καληώρα

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Ο Τέλειος Φόνος
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Το αριστοτεχνικό αστυνομικό θρίλερ του Φρέντερικ Νοτ, «Ο Τέλειος Φόνος», που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από τη θρυλική κινηματογραφική μεταφορά του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Dial M for Murder», ανεβαίνει φέτος στο Θέατρο Ελιάρτ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη.

«Ο Τέλειος Φόνος» επιστρέφει για 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου

Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

«Ο Τέλειος Φόνος» επιστρέφει για 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου

Ο Τόνι Γουέντις, πρώην πρωταθλητής του τένις, ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του, Μάργκο, τον απατά με τον Μαρκ Χάλιντεϊ, συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Γουέντις αποφασίζει να ξεφορτωθεί τη σύζυγό του για να κληρονομήσει την περιουσία της και, προκειμένου να μην κινήσει τις υποψίες της αστυνομίας, αναθέτει τη δολοφονία της στον Τσαρλς Σουάν – ένα παλιό γνωστό του με βεβαρημένο παρελθόν.

«Ο Τέλειος Φόνος» επιστρέφει για 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου

Με όπλα τον εκβιασμό και οικονομική αποζημίωση, ο Γουέντις αναγκάζει τον Σουάν να σκοτώσει τη γυναίκα του, σχεδιάζοντας έτσι το τέλειο έγκλημα.

«Ο Τέλειος Φόνος» επιστρέφει για 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης
Σκηνικό – Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης
Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης
Μουσική επιμέλεια: Joniman
Βοηθός σκηνοθέτη: Καίτη Αυγουστάκη
Φωτογραφίες: Γιώργος Κρίκος
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Artwork: Μαρίνα Λυσιμάχου
Παραγωγή: ELIART | Γιάννης Ρουμελιώτης
Παίζουν οι: Θάνος Καληώρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης

«Ο Τέλειος Φόνος» επιστρέφει για 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου

INFO
Θέατρο ELIART
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 127, Αθήνα | Τ.:210 347 7677
Από 16 Οκτωβρίου
Παρασκευή: 21:00 | Σάββατο: 18:00 & 21:00 | Κυριακή: 18:00
Διάρκεια: 90 λεπτά

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Early bird: 12€
Τιμές εισιτηρίων: 21 € κανονικό, 18 € μειωμένο 
 

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ΕΞΟΔΟΣ
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ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ELIART
 |
ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ
 |
ΑΛΦΡΕΝΤ ΧΙΤΣΚΟΚ
 |
Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΦΟΝΟΣ
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