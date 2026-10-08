Με ρεκόρ ατομικών συμμετοχών καθώς και εγγραφών δρομέων από το εξωτερικό, από 64 χώρες, με 2.500 δρομείς στην αφετηρία του Ημιμαραθωνίου, 2.000 στην αφετηρία του Δρόμου 10 χλμ. και με συνολικά 11.000 συμμετέχοντες στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο νυχτερινό πάρτυ δρόμου της χώρας έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να συναρπάσει για ακόμη μία χρονιά!

Ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης - ZeniΘ θα πλημμυρίσει την Πλατεία Αριστοτέλους με πλήθος κόσμου, σε μία υπέροχη γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού! Το νέο Αγωνιστικό Πρόγραμμα που θα εξελίσσεται πάνω στις νέες πιστοποιημένες Αγωνιστικές Διαδρομές με την άρτια τεχνική και μουσική υποστήριξη αναμένεται να χαρίσουν νέα ατομικά ρεκόρ στους συμμετέχοντες πρωταθλητές-πρωταθλήτριες, στους δρομείς υγείας κάθε ηλικίας και επιπέδου, καθώς και στους δρομείς με αναπηρίες που με τη συμμετοχή τους θα τιμήσουν τη διοργάνωση και την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η Οργανωτική Επιτροπή αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλα τα στελέχη της διοργάνωσης, την Τεχνική Επιτροπή, καθώς και τους θεσμικούς και εθελοντικούς φορείς υποστήριξης, οι οποίοι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άριστη υποδοχή και υποστήριξη των συμμετεχόντων, ώστε να προσφέρουν για ακόμη μία χρονιά μία διοργάνωση, η οποία προβάλει πολλαπλά την πόλη μας και τη χώρα μας σε όλο τον πλανήτη!

Με δεδομένο το έντονο ενδιαφέρον για νέες εγγραφές στον «Νυχτερινό», η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να διαθέσει επιπλέον 1.500 συμμετοχές για όλους τους δρόμους του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος (Ημιμαραθώνιος, Δρόμος 5 χλμ., Δρόμος 10 χλμ., Δρόμος Ενός Μιλίου), που θα προστεθούν στους ήδη εγγεγραμμένους δρομείς.

Θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας στο Κέντρο Εγγραφών (Registration Center) στη ΔΕΘ - HELEXPO, Περίπτερο 2 κατά το διήμερο Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρες 10:00 - 19:00.

Οι δρομείς που θα εξασφαλίσουν δικαίωμα συμμετοχής την ύστατη στιγμή, θα παραλάβουν όλο τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του αναμνηστικού T-shirt.

Από το Κέντρο Εγγραφών οι ήδη εγγεγραμμένοι δρομείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν τον αγωνιστικό εξοπλισμό τους, κατά το διήμερο Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, τις ώρες 10:00 - 19:00.

Επιπλέον, το Κέντρο Εγγραφών θα παραμείνει ανοιχτό και την ημέρα του αγώνα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, από τις 09:00 έως τις 11:00, αποκλειστικά και μόνο για τους εγγεγραμμένους εκτός Θεσσαλονίκης δρομείς που δεν θα έχουν παραλάβει νωρίτερα τον εξοπλισμό τους.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης - ZeniΘ έχει ως εξής:

Ώρα 17:00 : Εκκίνηση Δρόμου Ενός Μιλίου, εντός του ΟΛΘ.

: Εκκίνηση Δρόμου Ενός Μιλίου, εντός του ΟΛΘ. Ώρα 17:10: Εκκίνηση Δρόμου Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. εντός του ΟΛΘ.

Εκκίνηση Δρόμου Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. εντός του ΟΛΘ. Ώρα 18:40 : Εκκίνηση Δρόμου Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ. από την οδό 26ης Οκτωβρίου (περιοχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

: Εκκίνηση Δρόμου Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ. από την οδό 26ης Οκτωβρίου (περιοχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). Ώρα 19:30: Εκκίνηση Ημιμαραθωνίου Δρόμου από την οδό 26ης Οκτωβρίου (περιοχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

Κοινό σημείο τερματισμού όλων των δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος θα είναι η εμβληματική Πλατεία Αριστοτέλους, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις νέες αγωνιστικές διαδρομές, καθώς και για ό,τι αφορά τη μεταφορά, διαμονή και υποστήριξη της αγωνιστικής συμμετοχής παρέχονται από την Προκήρυξη της διοργάνωσης και από τον επίσημο δικτυακό τόπο http://www.thesshalfmarathon.org/.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε… Δεν κοιμόμαστε

