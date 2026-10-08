Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης

Ρεκόρ συμμετοχών στον 14ο Διεθνή νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης

Η Πλατεία Αριστοτέλους φιλοξενεί μία γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.26 , 16:43 Η Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Μεγαλώνοντας θα κάνει ερωτήσεις...»
08.10.26 , 16:20 Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πώς επιλέγονται οι σημαιοφόροι στα σχολεία
08.10.26 , 16:19 Μαζί για το Παιδί - ΕΚΠΑ Έναρξη του νέου κύκλου προγράμματος
08.10.26 , 16:01 Αρναούτογλου: «Κύριος μου είπε "Πω πω πάχυνες, πώς έγινες έτσι Γρηγόρη;"»
08.10.26 , 16:00 Η σταθερότητα της καθημερινότητας ίσως είναι το κλειδί της μακροζωίας
08.10.26 , 15:54 Επίσκεψη Ρούμπιο: Οι συμφωνίες και τα κέρδη για την Ελλάδα
08.10.26 , 15:52 Το fan club της Άννας Βίσση απαντά στον Νίκο Καρβέλα!
08.10.26 , 15:41 Dacia Sandero Stepway & Dacia Jogger. Τι αλλάζει
08.10.26 , 15:40 First Dates: Τα «ζευγάρια» του αποψινού επεισοδίου- Θα ταιριάξουν;
08.10.26 , 15:18 Στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης: Λιποθύμησε στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ
08.10.26 , 15:09 Ελένη Μενεγάκη: «Je t'aime» στην Προβηγκία με τον Μάκη Παντζόπουλο!
08.10.26 , 15:01 Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι οι δύο ψαράδες - Η απόφαση του δικαστηρίου
08.10.26 , 15:00 Καλαμπάκα: Βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός - Ερευνούν αν ανήκει σε αγνοούμενο
08.10.26 , 15:00 Ρεκόρ συμμετοχών στον 14ο Διεθνή νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
08.10.26 , 14:53 Η OMODA & JAECOO στην AUTO ATHINA 2026
Μπήλιου: Το Κάρμα στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου -Πώς θα επηρεάσει έως το 2028
Μαζωνάκης: Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες που βρέθηκαν στις τοξικολογικές
Α. Καναρέλη: Η τραγουδίστρια που γεννήθηκε χωρίς μύτη, στόμα & ουρανίσκο
Στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης: Λιποθύμησε στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο της πρώην συντρόφου του Μαρίας Δελόγκα
Μαζωνάκης: Η πασίγνωστη αθλήτρια που «μύησε» τη γιατρό στις «θεραπείες»
Dacia Sandero Stepway & Dacia Jogger. Τι αλλάζει
Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πώς επιλέγονται οι σημαιοφόροι στα σχολεία
Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση
Μαριάννα Κιμούλη: «Δεν άφησα περιθώρια στους γονείς μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ρεκόρ ατομικών συμμετοχών καθώς και εγγραφών δρομέων από το εξωτερικό, από 64 χώρες, με 2.500 δρομείς στην αφετηρία του Ημιμαραθωνίου, 2.000 στην αφετηρία του Δρόμου 10 χλμ. και με συνολικά 11.000 συμμετέχοντες στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο νυχτερινό πάρτυ δρόμου της χώρας έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να συναρπάσει για ακόμη μία χρονιά!

Ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης - ZeniΘ θα πλημμυρίσει την Πλατεία Αριστοτέλους με πλήθος κόσμου, σε μία υπέροχη γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού! Το νέο Αγωνιστικό Πρόγραμμα που θα εξελίσσεται πάνω στις νέες πιστοποιημένες Αγωνιστικές Διαδρομές με την άρτια τεχνική και μουσική υποστήριξη αναμένεται να χαρίσουν νέα ατομικά ρεκόρ στους συμμετέχοντες πρωταθλητές-πρωταθλήτριες, στους δρομείς υγείας κάθε ηλικίας και επιπέδου, καθώς και στους δρομείς με αναπηρίες που με τη συμμετοχή τους θα τιμήσουν τη διοργάνωση και την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ρεκόρ συμμετοχών στον 14ο Διεθνή νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης

Η Οργανωτική Επιτροπή αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλα τα στελέχη της διοργάνωσης, την Τεχνική Επιτροπή, καθώς και τους θεσμικούς και εθελοντικούς φορείς υποστήριξης, οι οποίοι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άριστη υποδοχή και υποστήριξη των συμμετεχόντων, ώστε να προσφέρουν για ακόμη μία χρονιά μία διοργάνωση, η οποία προβάλει πολλαπλά την πόλη μας και τη χώρα μας σε όλο τον πλανήτη!

Με δεδομένο το έντονο ενδιαφέρον για νέες εγγραφές στον «Νυχτερινό», η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να διαθέσει επιπλέον 1.500 συμμετοχές για όλους τους δρόμους του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος (Ημιμαραθώνιος, Δρόμος 5 χλμ., Δρόμος 10 χλμ., Δρόμος Ενός Μιλίου), που θα προστεθούν στους ήδη εγγεγραμμένους δρομείς.

Θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας στο Κέντρο Εγγραφών (Registration Center) στη ΔΕΘ - HELEXPO, Περίπτερο 2 κατά το διήμερο Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρες 10:00 - 19:00. 

Οι δρομείς που θα εξασφαλίσουν δικαίωμα συμμετοχής την ύστατη στιγμή, θα παραλάβουν όλο τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του αναμνηστικού T-shirt.

Από το Κέντρο Εγγραφών οι ήδη εγγεγραμμένοι δρομείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν τον αγωνιστικό εξοπλισμό τους, κατά το διήμερο Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, τις ώρες 10:00 - 19:00.

Επιπλέον, το Κέντρο Εγγραφών θα παραμείνει ανοιχτό και την ημέρα του αγώνα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, από τις 09:00 έως τις 11:00, αποκλειστικά και μόνο για τους εγγεγραμμένους εκτός Θεσσαλονίκης δρομείς που δεν θα έχουν παραλάβει νωρίτερα τον εξοπλισμό τους.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης - ZeniΘ έχει ως εξής:

  • Ώρα 17:00: Εκκίνηση Δρόμου Ενός Μιλίου, εντός του ΟΛΘ.
  • Ώρα 17:10: Εκκίνηση Δρόμου Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. εντός του ΟΛΘ.
  • Ώρα 18:40: Εκκίνηση Δρόμου Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ. από την οδό 26ης Οκτωβρίου (περιοχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
  • Ώρα 19:30: Εκκίνηση Ημιμαραθωνίου Δρόμου από την οδό 26ης Οκτωβρίου (περιοχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

Κοινό σημείο τερματισμού όλων των δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος θα είναι η εμβληματική Πλατεία Αριστοτέλους, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις νέες αγωνιστικές διαδρομές, καθώς και για ό,τι αφορά τη μεταφορά, διαμονή και υποστήριξη της αγωνιστικής συμμετοχής παρέχονται από την Προκήρυξη της διοργάνωσης και από τον επίσημο δικτυακό τόπο http://www.thesshalfmarathon.org/.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε… Δεν κοιμόμαστε
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
 |
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
 |
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
 |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ήμερη, η ανατομία μας πτώσης
Εξοδος
«Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», σε σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη για 2η σεζόν
Στης Ψυχής Το Καπηλειό
Εξοδος
«Στης ψυχής το καπηλειό», πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν, στις 21 Οκτωβρίου
Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας: Οι Συντελεστές Για Την Παράσταση
Εξοδος
Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας: Μία παιδική παράσταση σε ένα «μαγεμένο» δάσος
Μενιδιάτης Ασλανίδου στο Theama
Εξοδος
Το πιο δυνατό πάρτι της Αθήνας μόλις ξεκίνησε στο Theama
Ataraxia στην Αθήνα
Εξοδος
Οι θρύλοι της neoclassical dark σκηνής ATARAXIΑ, έρχονται στην Αθήνα
Πάνος Κιάμος - Λευτέρης Πανταζής
Εξοδος
Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή
Πάμε Θέατρο; Τζόνι Μπλε: Μια παράσταση που καταλήγει σε μάθημα ζωής
Εξοδος
Πάμε Θέατρο; Τζόνι Μπλε: Μια παράσταση που καταλήγει σε μάθημα ζωής
O «Καραφλομπέκατσος»
Εξοδος
O «Καραφλομπέκατσος» για 2η χρονιά στο Θέατρο Olvio, από τις 10 Οκτωβρίου
Υπόγεια Ρεύματα στο Κύτταρο
Εξοδος
Τα «Υπόγεια Ρεύματα» σε μία επετειακή εμφάνιση, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top