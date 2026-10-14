Έντονες βροχές και καταιγίδες συνεχίζουν να «ταλαιπωρούν» πολλές περιοχές της χώρας, με πλημμύρες, προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, 112 και πτώσεις δέντρων. Το μεσημέρι της Τετάρτης (14/10) η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού και υπογράμμισε τις περιοχές που θα βρεθούν ως αργά το βράδυ στο επίκεντρο.

Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Ρόδος, Αττική και Εύβοια είναι οι περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7/2026, που εκδόθηκε την Τρίτη (13-10-2026) με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί

προειδοποίηση.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026),

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στην Εύβοια - 112 για υπερχείλιση ποταμού

Το 112 έστειλε μήνυμα, αυτή τη φορά προς τους κατοίκους της Μακρύκαπας, για απομάκρυνση προς τα Ψαχνά, λόγω υπερχείλισης ποταμού.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Η Εύβοια βρίσκεται ξανά στο «μάτι» της κακοκαιρίας. Μάλιστα, ο ποταμός Κηρέας υπερχείλισε από τον τεράστιο όγκο νερού που έπεσε, με αποτέλεσμα δρόμοι να γίνουν απροσπέλαστοι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι.

Μήνυμα του 112 εστάλη το πρωί της Τετάρτης σε όσους βρίσκονται στα Πολιτικά Ευβοίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Πολιτικά Ευβοίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή #Πολιτικά_Ευβοίας ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/xEOeeBmwYl… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Πολιτικά με τα Ψαχνά.

Όπως δημοσιεύει το evima.gr, βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε στην περιοχή Κυπαρίσσι, των Πολιτικών στη θέση «Πεθαμένος», στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Σκιάθος: Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα από τα νερά

Το 112 ήχησε και στη Σκιάθο, παραπάνω από μία φορές. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, έχει ζητηθεί να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: skiathoslife.gr

«Συνεχίζει η βροχή και οι άνεμοι. Κάνουμε αποκαταστάσεις στο κεντρικό δίκτυο που έχουμε κάποια φερτά. Είχαμε κάποιες πτώσεις δέντρων και δύο αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, ενώ τα σχολεία είναι κλειστά. Το φαινόμενο φαίνεται ότι υποχωρεί», σημειώνει ο κ. Τζούμας προσθέτοντας πως 40 με 50 επιχειρήσεις και 15 με 20 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δρομολόγηση των αποζημιώσεων και τη διενέργεια αυτοψιών από τα τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Κακοκαιρία σε Σκόπελο και Αλόννησο – Ιστιοφόρο προσέκρουσε στα βράχια

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και σε άλλα νησιά των Σποράδων, με τη θάλασσα να εισβάλλει στον παραλιακό δρόμο της Χώρας Σκοπέλου και ιστιοφόρο να προσκρούει στα βράχια της Περιστέρας Αλοννήσου, όταν λύθηκε ο κάβος του. Οι δύο επιβαίνοντες, ένα ζευγάρι Βρετανών, κατάφεραν να βγουν σώοι από το σκάφος.

Στη Σκόπελο, οι άνεμοι έφτασαν τα 10 μποφόρ, ενώ συνεργεία επιχειρούσαν να απομακρύνουν πεσμένα δέντρα και φερτά υλικά από το οδικό δίκτυο. Και στα δύο νησιά καταγράφηκαν ζημιές στους δρόμους και προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Ρόδος: Ήχησε το 112 λόγω της κακοκαιρίας

Μήνυμα προειδοποίησης μέσω του 112 εστάλη στις 10:44 το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στους κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Εκτός αέρα βρίσκεται σήμερα το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, καθώς ο σταθμός χτυπήθηκε από κεραυνό, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της η διευθύντρια, Μαρία Βάλα.

Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Αττικής, ενώ χιονισμένο τοπίο παρουσίασε ο Παρνασσός, με εικόνες που θυμίζουν χειμώνα.

