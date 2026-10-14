Η πρόβλεψη του καιρού από τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από χθες, με πλημμύρες, προβλήματα στην κυκλοφορία και ζημιές να έχουν καταγραφεί από στην Αττική και τη Σκιάθο. Την ίδια ώρα, σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου και αρκετά σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά, καθώς η ΕΜΥ προειδοποιεί για νέα έντονα φαινόμενα και ανέμους που θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Πλημμύρες και ζημιές στη Σκιάθο

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Σκιάθο, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις της Τρίτης προκάλεσαν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ νερά εισέβαλαν σε καταστήματα και κατοικίες και πλημμύρισαν δρόμοι στον οικισμό.

Προβλήματα καταγράφηκαν στην περιφερειακή οδό, καθώς και στις περιοχές της Αγίας Παρασκευής και του Πλατανιά. Σε ορισμένα σημεία η διέλευση των οχημάτων ήταν εξαιρετικά δύσκολη, ενώ αναφέρθηκαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες επηρέασαν περίπου τη μισή Σκιάθο, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νησί.

Στις 00:32 τα ξημερώματα της Τετάρτης, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τις εξελίξεις στο νησί, ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, προτίθεται να ζητήσει την κήρυξή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της έκτασης των προβλημάτων. Όπως είπε κόπηκαν δέντρα, ενώ η πυροσβεστική είχε έξι κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και χρειάστηκε να παρέμβει σε ένα σκάφος και σε ένα ξενοδοχείο.

Προβλήματα υπάρχουν και στη Σκόπελο. Σχεδόν το μισό νησί είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στη Γλώσσα έπεσε στύλος του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ έχουν καταγραφεί πτώσεις δέντρων στον Αγνώντα και τη Στάφυλο.

Καιρός: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική

Προβλήματα καταγράφηκαν και στην Αττική, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν το οδικό δίκτυο σε περιοχές όπως το Πέραμα, η Μάνδρα, η Σαλαμίνα, ο Πειραιάς και τα Μέγαρα.

Η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων. Μεταξύ των σημείων όπου αναφέρθηκαν προβλήματα ήταν η οδός Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι, η παλαιά εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, καθώς και η οδός Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από αργά χθες έως σήμερα στις 06:00, έλαβε:

στην Αττική 38 κλήσεις και μεχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δένδρων.

και μεχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί στην Εύβοια 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 κοπές δένδρων και μία πλύση οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, έως τις 22:00 της Τρίτης είχαν καταγραφεί 85 χιλιοστά βροχής στο Πέραμα.

Στο Άγιο Όρος, οι σταθμοί στη Σιμωνόπετρα και τη Μεγίστη Λαύρα κατέγραψαν περισσότερα από 100 χιλιοστά, ενώ πάνω από 60 χιλιοστά σημειώθηκαν στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας και στη Σαλαμίνα.

Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο

Προβλήματα καταγράφονται και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι οδήγησαν σε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου.

Από τον Πειραιά δεν αναμένεται να αναχωρήσει κανένα πλοίο έως τις 15:00 το μεσημέρι, γεγονός που επηρεάζει και τα πρωινά δρομολόγια, τα οποία ήταν προγραμματισμένα να ξεκινήσουν από τις 06:30. Για την περαιτέρω εξέλιξη της κατάστασης αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

Στη Ραφήνα, το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά. Αντίθετα, τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παρουσιάζουν τροποποιήσεις, καθώς τα πλοία θα εξυπηρετούν την Άνδρο, χωρίς να συνεχίζουν προς τη Μύκονο και την Τήνο.

Στο λιμάνι του Λαυρίου δεν αναμένονται αναχωρήσεις, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Όσον αφορά τον Αργοσαρωνικό, ορισμένα συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελέσουν τα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους τουλάχιστον έως το μεσημέρι, οπότε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για το αν θα συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των γραμμών.

Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα και Αρκίτσα – Αιδηψός, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία πριν αναχωρήσουν, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

Καιρός: Κλειστά σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Σε αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας σχολικών μονάδων προχώρησαν δήμοι και περιφερειακές αρχές, με στόχο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών και τον περιορισμό των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.

Στην Εύβοια, κλειστά παραμένουν τα σχολεία στους Δήμους:

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας,

Διρφύων – Μεσσαπίων

Κύμης – Αλιβερίου.

Οι αποφάσεις καλύπτουν τις σχολικές μονάδες των αντίστοιχων δήμων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνονται και παιδικοί ή βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Στη Σκιάθο και τη Σκόπελο δε λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, ενώ στη Σκόπελο η αναστολή αφορά και το σχολείο ειδικής αγωγής και τον δημοτικό παιδικό σταθμό.

Κλειστά είναι επίσης τα σχολεία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έπειτα από απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου. Το μέτρο αφορά τις σχολικές μονάδες, τους παιδικούς σταθμούς, τις μονάδες προσχολικής αγωγής και τα ειδικά σχολεία της Περιφέρειας.

Όπου προβλέπεται και είναι εφικτό, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Για την Αττική δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένο κλείσιμο σχολείων, επομένως οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται από τους δήμους και τις σχολικές μονάδες για τυχόν τοπικές αποφάσεις.

Κακοκαιρία: Σε Red Code οκτώ περιοχές

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί οκτώ περιοχές και διοικητικές ενότητες της χώρας, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών και των πολύ θυελλωδών ανέμων.

Συγκεκριμένα, το μέτρο αφορά:

την Εύβοια

τις Σποράδες

την Αττική

την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

την Κρήτη

τη Σάμο

την Ικαρία

την Πελοπόννησο

Η κινητοποίηση προβλέπει αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, με ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και συντονισμό των δήμων και των περιφερειών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Εύβοια: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα, με κόκκινη προειδοποίηση.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα, με κόκκινη προειδοποίηση. Ανατολική Στερεά και Αττική: Έντονα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Έντονα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως το απόγευμα.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως το απόγευμα. Χαλκιδική: Έντονα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες.

Έντονα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες. Βορειοανατολική Πελοπόννησος και Κυκλάδες: Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας. Δωδεκάνησα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Κρήτη: Έντονα φαινόμενα, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται κυρίως στην Εύβοια και στις Σποράδες, ενώ αυξημένη είναι η πιθανότητα έντονων φαινομένων και στη βόρεια Αττική.

Καιρός: Άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο, έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Στο υπόλοιπο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση μετά το μεσημέρι.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Τοπικές χαλαζοπτώσεις είναι πιθανές, κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, ενώ παροδικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα υψηλότερα ορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στις περισσότερες περιοχές.

Στην Αττική, αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται παροδικές βροχές, με βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βορειοδυτικοί, έντασης 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χειμάρρους.