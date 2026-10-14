Το «Κέντρο Τέχνης» σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φωτογράφους διοργανώνουν το Urban Art Project Athens (UAPA), το καλλιτεχνικό εγχείρημα που γεννήθηκε στην καρδιά της Αθήνας για να αποτυπώσει την αστική αλήθεια της πόλης, ανακοινώνει τη δεύτερη έκδοσή του με προορισμό τη Βαρκελώνη.

Η έκθεση «Η Ενέργεια της Μητρόπολης», που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ισπανία και του Δήμου Αθηναίων θα φιλοξενηθεί από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου στη Haba Art Lab, φέρνοντας την αθηναϊκή ταυτότητα στην καρδιά της Καταλονίας.

Η ιδέα πίσω από το UAPA

Το UAPA ξεπερνά την εξιδανικευμένη εικόνα μιας πόλης για να αναδείξει το πλήρες φάσμα της: από τη ζωντανή ενέργεια του κέντρου και τις φωτισμένες νύχτες, έως την ωμή μελαγχολία στις κρυφές της γωνιές. Δεν εστιάζει σε ορόσημα, αλλά στην προσωπικότητα και τις ανθρώπινες υφές που ορίζουν την αστική ζωή, μέσα από μια επιμέλεια που χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην αθηναϊκή ταυτότητα και το τοπικό βλέμμα κάθε πόλης.

Μια δοκιμασμένη επιτυχία

Η διαδρομή του UAPA ξεκίνησε το 2017 από το «Κέντρο Τέχνης» στο Καλλιμάρμαρο, μέσα από την εικαστική έκθεση «Urban Art Project: Another Street in the Wall» που στόχευε στην εισαγωγή της street art σε έναν εκθεσιακό χώρο. Σταδιακά, το εγχείρημα μετεξελίχθηκε σε μια πλατφόρμα φωτογραφικού διαλόγου ανάμεσα στην Αθήνα και τις πόλεις που το υποδέχονται.

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση στην ιστορική Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, όπου παρουσιάστηκε το έργο 44 επιλεγμένων καλλιτεχνών και η έκθεση προσέλκυσε πάνω από 3.500 φυσικούς επισκέπτες και περισσότερες από 19.000 ψηφιακές εμφανίσεις, το UAPA καθιερώνεται πλέον ως θεσμός που αποτυπώνει την αυθεντική ταυτότητα της πρωτεύουσας.

Η επέκταση στη Βαρκελώνη

Για τη δεύτερη έκδοση, το UAPA αναδεικνύει την Αθήνα και τη Βαρκελώνη μέσα από τοπία, πρόσωπα, γεγονότα, χρώματα και εκφράσεις. Στην έκθεση συμμετέχουν 34 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας αυθεντικής πολιτιστικής γέφυρας ανάμεσα στις δύο μεσογειακές πόλεις.

Συμμετέχοντες φωτογράφοι Έλληνες και Διεθνείς

Akei Sofia (Sofia Georgopoulou), Amanatidi Xenia, Anastasopoulou Theodora, Axaopoulos Kimon, Bamidou Dora, Capozzi Mario (IT), Chatou Eleni, Domazakis Spiros, Eftychidou Anastasia, Escobar Herrera Diego (CO), Ferrer Ángel (ESP), Gio Paps, Giatrakou Nella, Gilioli Mariano (ARG), Grigora Olga, Kalapothakou Elena, Kantoros Alexandros, Koutla Polyxeni, La Domito (ECU), Lena, Nehra Phil (ENG), Nikolaidi Maria, Palaiologou Mary, Papathomas Thomas, Petrini Alessia (IT), Pitsillidi Chrysoula, Pylarinou Maria, Simos Dimitris, Stathatos Panayis, Tamvakis Stefanos, The Digital Illusionist, Tzorou Nadia, Vasileiou Meletis

«Κάθε πόλη έχει έναν παλμό. Το UAPA τον ακούει, τον φωτογραφίζει και τον ταξιδεύει. Από την Αθήνα στη Βαρκελώνη, δύο μητροπόλεις κοιτάζονται στον φακό και αναγνωρίζουν η μία την άλλη. Η ταυτότητα της Αθήνας αντανακλάται στους δρόμους της Βαρκελώνης, ενώ το UAPA προβάλλει διεθνώς τη σύγχρονη αθηναϊκή δημιουργία και καλλιεργεί τον πολιτιστικό διάλογο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Καταλονία. Θέλαμε να δείξουμε την πόλη όπως τη ζούμε, όχι όπως την ονειρευόμαστε. Η Αθήνα δεν χρειάζεται φίλτρα. Φέρνοντάς την στη Βαρκελώνη, ανακαλύπτουμε πόσα μοιραζόμαστε με μια πόλη που μοιάζει τόσο διαφορετική». σημειώνει ο Ιδρυτής και Καλλιτεχνικός διευθυντής του UAPA Ιάννης Πανταζίδης

Μια πολυαισθητηριακή εμπειρία, 15 - 19 Οκτωβρίου

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στη Haba Art Lab και από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου, θα φέρει σε επαφή το κοινό της Βαρκελώνης με την αστική ματιά του UAPA. Τα εγκαίνια θα συνοδευτούν από live DJ Set Ελληνίδας DJ «LASK ATH», με ένα «Μεσογειακό Ηχοτοπίο» που θα γεφυρώνει μουσικά τις δύο πόλεις. Η εμπειρία θα εμπλουτιστεί με διαδραστικά στοιχεία, όπως έναν «Ζωντανό Χάρτη» αναμνήσεων των επισκεπτών.

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της έκθεσης, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η προβολή Short Film Night σε συνεργασία με το Festival de Cine Chipriota y Griego.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του UAPA έχει ο Ιάννης Πανταζίδης, MA Arts and Cultural Manager.

Κριτική επιτροπή φωτογραφιών: Κίμων Αξαόπουλος, PhD Δημήτριος Πανταζίδης και Patricia Gonzalez

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Βιβή Χαρίτου

Γραφιστικά – Δημιουργικό: Αλίκη Μάρκου/Unwarp Studio

Assistant Cultural Manager: Lara Prinz

Marketing & Social Media: Θοδωρής Βουρνάς

Promotional Videos: Δημήτρης Σίμος

Εγκαίνια: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 19:00

Διάρκεια: 15-19 Οκτωβρίου, Ώρες Λειτουργίας: Παρασκευή & Δευτέρα: 16:00-21:00, Σάββατο & Κυριακή: 18:00-21:00

Haba Art Lab: Carrer de Sant Pere Més Alt 39, Barcelona

