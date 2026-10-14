Βαρκελώνη: Η ταυτότητα της Αθήνας αντανακλάται στους δρόμους της

Η καταλανική πρωτεύουσα, μέσα από μια πολυαισθητηριακή έκθεση φωτογραφίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.26 , 11:47 Κοτόπουλο με χυλοπίτες, η απόλυτη φθινοπωρινή comfort συνταγή
14.10.26 , 11:44 Μπήλιου: Θετικές εξελίξεις για όσους έχουν Ήλιο από 20° έως 25° σε 6 ζώδια
14.10.26 , 11:40 Ιράν: Παντρεύτηκε μέσα από τη φυλακή κι εκτελέστηκε μετά από λίγο
14.10.26 , 11:33 Βίντεο: Ορμητικά νερά από πλημμύρα παρασέρνουν γυναίκα στην Τουρκία
14.10.26 , 11:27 Ρία Ελληνίδου: Βόλτα στην Αθήνα με casual look και τσάντα 4.000 ευρώ
14.10.26 , 11:08 Γιάννος Περλέγκας: H ηλικία, η αδυναμία στην κόρη & οι ηθοποιοί γονείς του
14.10.26 , 11:03 Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου
14.10.26 , 11:03 Καιρός: Δραματικές ώρες ξανά στην Εύβοια - Υπερχείλισε ο Κηρέας
14.10.26 , 10:37 Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κ.Αργυρό, την κόρη & τα εγγόνια
14.10.26 , 10:32 Νίκος Μουτσινάς: To «Lingo» και το όνειρο ζωής για την Ουγκάντα
14.10.26 , 10:21 Επίδομα γέννησης: Ποιοι δήμοι στην Ελλάδα δίνουν την οικονομική ενίσχυση
14.10.26 , 10:16 Φοιτητές έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα - Διαμαρτύρονται για τα ακριβά ενοίκια
14.10.26 , 10:07 Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση»: Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα- Ποιες περιοχές αφορά
14.10.26 , 10:00 Βαρκελώνη: Η ταυτότητα της Αθήνας αντανακλάται στους δρόμους της
14.10.26 , 09:54 Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα φωτογραφία με τον κούκλο σύντροφό της
Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ
Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου
Ρία Ελληνίδου: Βόλτα στην Αθήνα με casual look και τσάντα 4.000 ευρώ
Μπήλιου: Η πρόβλεψη για όσους έχουν γενέθλιο Πλούτωνα σε Σκορπιό ή Ζυγό
Καιρός: Δραματικές ώρες ξανά στην Εύβοια - Υπερχείλισε ο Κηρέας
GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!
Καιρός: Κακοκαιρία με κόκκινο συναγερμό και στην Αττική
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Οι δρόμοι της Αθήνας στη ΒΑρκελώνη
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το «Κέντρο Τέχνης» σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φωτογράφους διοργανώνουν το Urban Art Project Athens (UAPA), το καλλιτεχνικό εγχείρημα που γεννήθηκε στην καρδιά της Αθήνας για να αποτυπώσει την αστική αλήθεια της πόλης, ανακοινώνει τη δεύτερη έκδοσή του με προορισμό τη Βαρκελώνη.

Βαρκελώνη: Η ταυτότητα της Αθήνας αντανακλάται στους δρόμους της

Η έκθεση «Η Ενέργεια της Μητρόπολης», που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ισπανία και του Δήμου Αθηναίων θα φιλοξενηθεί από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου στη Haba Art Lab, φέρνοντας την αθηναϊκή ταυτότητα στην καρδιά της Καταλονίας. 

Η ιδέα πίσω από το UAPA

Βαρκελώνη: Η ταυτότητα της Αθήνας αντανακλάται στους δρόμους της

Το UAPA ξεπερνά την εξιδανικευμένη εικόνα μιας πόλης για να αναδείξει το πλήρες φάσμα της: από τη ζωντανή ενέργεια του κέντρου και τις φωτισμένες νύχτες, έως την ωμή μελαγχολία στις κρυφές της γωνιές. Δεν εστιάζει σε ορόσημα, αλλά στην προσωπικότητα και τις ανθρώπινες υφές που ορίζουν την αστική ζωή, μέσα από μια επιμέλεια που χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην αθηναϊκή ταυτότητα και το τοπικό βλέμμα κάθε πόλης.

Μια δοκιμασμένη επιτυχία

Βαρκελώνη: Η ταυτότητα της Αθήνας αντανακλάται στους δρόμους της

Η διαδρομή του UAPA ξεκίνησε το 2017 από το «Κέντρο Τέχνης» στο Καλλιμάρμαρο, μέσα από την εικαστική έκθεση «Urban Art Project: Another Street in the Wall» που στόχευε στην εισαγωγή της street art σε έναν εκθεσιακό χώρο. Σταδιακά, το εγχείρημα μετεξελίχθηκε σε μια πλατφόρμα φωτογραφικού διαλόγου ανάμεσα στην Αθήνα και τις πόλεις που το υποδέχονται.

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση στην ιστορική Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, όπου παρουσιάστηκε το έργο 44 επιλεγμένων καλλιτεχνών και η έκθεση προσέλκυσε πάνω από 3.500 φυσικούς επισκέπτες και περισσότερες από 19.000 ψηφιακές εμφανίσεις, το UAPA καθιερώνεται πλέον ως θεσμός που αποτυπώνει την αυθεντική ταυτότητα της πρωτεύουσας.

Η επέκταση στη Βαρκελώνη

Βαρκελώνη: Η ταυτότητα της Αθήνας αντανακλάται στους δρόμους της

Για τη δεύτερη έκδοση, το UAPA αναδεικνύει την Αθήνα και τη Βαρκελώνη μέσα από τοπία, πρόσωπα, γεγονότα, χρώματα και εκφράσεις. Στην έκθεση συμμετέχουν 34 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας αυθεντικής πολιτιστικής γέφυρας ανάμεσα στις δύο μεσογειακές πόλεις.

Συμμετέχοντες φωτογράφοι Έλληνες και Διεθνείς

Βαρκελώνη: Η ταυτότητα της Αθήνας αντανακλάται στους δρόμους της

Akei Sofia (Sofia Georgopoulou), Amanatidi Xenia, Anastasopoulou Theodora, Axaopoulos Kimon, Bamidou Dora, Capozzi Mario (IT), Chatou Eleni, Domazakis Spiros, Eftychidou Anastasia, Escobar Herrera Diego (CO), Ferrer Ángel (ESP), Gio Paps, Giatrakou Nella, Gilioli Mariano (ARG), Grigora Olga, Kalapothakou Elena, Kantoros Alexandros, Koutla Polyxeni, La Domito (ECU), Lena, Nehra Phil (ENG), Nikolaidi Maria, Palaiologou Mary, Papathomas Thomas, Petrini Alessia (IT), Pitsillidi Chrysoula, Pylarinou Maria, Simos Dimitris, Stathatos Panayis, Tamvakis Stefanos, The Digital Illusionist, Tzorou Nadia, Vasileiou Meletis

«Κάθε πόλη έχει έναν παλμό. Το UAPA τον ακούει, τον φωτογραφίζει και τον ταξιδεύει. Από την Αθήνα στη Βαρκελώνη, δύο μητροπόλεις κοιτάζονται στον φακό και αναγνωρίζουν η μία την άλλη. Η ταυτότητα της Αθήνας αντανακλάται στους δρόμους της Βαρκελώνης, ενώ το UAPA προβάλλει διεθνώς τη σύγχρονη αθηναϊκή δημιουργία και καλλιεργεί τον πολιτιστικό διάλογο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Καταλονία. Θέλαμε να δείξουμε την πόλη όπως τη ζούμε, όχι όπως την ονειρευόμαστε. Η Αθήνα δεν χρειάζεται φίλτρα. Φέρνοντάς την στη Βαρκελώνη, ανακαλύπτουμε πόσα μοιραζόμαστε με μια πόλη που μοιάζει τόσο διαφορετική». σημειώνει ο Ιδρυτής και Καλλιτεχνικός διευθυντής του UAPA Ιάννης Πανταζίδης

Μια πολυαισθητηριακή εμπειρία, 15 -  19 Οκτωβρίου

Βαρκελώνη: Η ταυτότητα της Αθήνας αντανακλάται στους δρόμους της

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στη  Haba Art Lab και από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου, θα φέρει σε επαφή το κοινό της Βαρκελώνης με την αστική ματιά του UAPA. Τα εγκαίνια θα συνοδευτούν από live DJ Set Ελληνίδας DJ «LASK ATH», με ένα «Μεσογειακό Ηχοτοπίο» που θα γεφυρώνει μουσικά τις δύο πόλεις. Η εμπειρία θα εμπλουτιστεί με διαδραστικά στοιχεία, όπως έναν «Ζωντανό Χάρτη» αναμνήσεων των επισκεπτών.

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της έκθεσης, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η προβολή Short Film Night σε συνεργασία με το Festival de Cine Chipriota y Griego. 

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του UAPA έχει ο Ιάννης Πανταζίδης, MA Arts and Cultural Manager.

Κριτική επιτροπή φωτογραφιών: Κίμων Αξαόπουλος, PhD Δημήτριος Πανταζίδης και Patricia Gonzalez
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Βιβή Χαρίτου
Γραφιστικά – Δημιουργικό: Αλίκη Μάρκου/Unwarp Studio
Assistant Cultural Manager: Lara Prinz
Marketing & Social Media: Θοδωρής Βουρνάς
Promotional Videos: Δημήτρης Σίμος

Εγκαίνια: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 19:00
Διάρκεια: 15-19 Οκτωβρίου, Ώρες Λειτουργίας: Παρασκευή & Δευτέρα: 16:00-21:00, Σάββατο & Κυριακή: 18:00-21:00
Haba Art Lab: Carrer de Sant Pere Més Alt 39, Barcelona
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
AΘΗΝΑ
 |
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
 |
ΙΣΠΑΝΙΑ
 |
ΕΚΘΕΣΗ
 |
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάμε Θέατρο; «Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με τη Νένα Μεντή
Εξοδος
Πάμε Θέατρο; «Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με τη Νένα Μεντή
«Γουτού Γουπατού», στο Θέατρο Τζένη Καρέζη
Εξοδος
«Γουτού Γουπατού», στο Θέατρο Τζένη Καρέζη από τις 25 Οκτωβρίου
Athens Wine & Art Festival
Εξοδος
Athens Wine & Art Festival, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Μοναστηράκι
Η Επιστροφή του Χουντίνι
Εξοδος
«Η Επιστροφή του Χουντίνι» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου στο Θέατρο Διάνα
Δεσποινίς Μαργαρίτα Τάκης Ζαχαράτος
Εξοδος
«Δεσποινίς Μαργαρίτα» με τον Τάκη Ζαχαράτο, έρχεται στο «Πτι Παλαί»
AiMilia Θέατρο Αργώ
Εξοδος
«AI-MILIA», Μια παραστασιακή αφήγηση από την Αιμιλία Υψηλάντη, για 2η σεζόν
Nafsica: Επιστρέφει με το τραγούδι «Κινδυνεύω»!
Εξοδος
Nafsica: Δυναμική επιστροφή με το τραγούδι «Κινδυνεύω»!
Θέλω να σου κρατάω το χέρι
Εξοδος
«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη, συνεχίζεται για 6η σεζόν
Διήμερο αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη
Εξοδος
Διήμερο αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη στις 17 & 18 Οκτωβρίου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top