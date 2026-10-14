Τραγική κατάληξη είχε η κακοκαιρία που πλήττει τη Ρόδο, καθώς ένας άνδρας 62 ετών έχασε τη ζωή του στα Στεγνά στον Αρχάγγελο, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Μαζί με το δικό του, άλλα τρία αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.

Ποτάμια οι δρόμοι στη Ρόδο / dimokratiki.gr

Η Ρόδος βρίσκεται από τα ξημερώματα στο επίκεντρο έντονων καιρικών φαινομένων, με ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κεραυνούς.

Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές εικόνες καταγράφονται στην περιοχή των Στεγνών, όπου χείμαρροι παρέσυραν οχήματα στη θάλασσα, μαζί με μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών.

Νεκρός ένας 25χρονος στη Ρόδο / dimokratiki.gr

Ρόδος: Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιώντην Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 και τις ώρες 15.00 – 18.00 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery), κ.λπ.

Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιώνεντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021

Ρόδος: Να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης

Την κήρυξη της Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοκρατικής ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, σε επικοινωνία του με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν το νησί.

Ο δήμαρχος έθεσε το αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο και αναμένεται η σχετική απόφαση καθώς έγινε δεκτό λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο νησί.

Σοβαρά προβλήματα στη Ρόδο από την κακοκαιρία – Πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στη Ρόδο έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια και δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητο που ακινητοποιήθηκε λόγω της πλημμύρας.

Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία στον δρόμο Αρχαγγέλου–Μαλώνας, στην περιοχή Αίθωνας, εξαιτίας πτώσης βράχου που προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στην ηλεκτροδότηση, ενώ διακόπηκαν προσωρινά δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας στην πόλη της Ρόδου και στη γραμμή προς Φαληράκι.

Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς το 112 έχει ήδη ενεργοποιηθεί λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

