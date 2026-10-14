Στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» προβλήθηκε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο του First Dates, που θα μεταδοθεί απόψε στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star.

O Xρήστος που είναι αγρότης και barman γνωρίζει την Άντι η οποία αποκαλύπτει πως στις σχέσεις της είναι ζηλιάρα και παραδέχεται πως έχει ψάξει κινητό και έχω φτιάξω ψεύτικο προφίλ αλλά με κατάλαβε.

Η Δήμητρα και η Χριστίνα είναι φίλες και ήρθαν και οι δύο στο First Dates για να βρουν το άλλο τους μισό.

H Χριστίνα στο First Dates

Στο βίντεο ακούγεται η Δήμητρα να λέει στον άνθρωπο που βγήκαν ραντεβού πως “λίγο μακρυά από σένα είναι το γούστο ενώ η Χριστίνα χαρακτήρισε τον παρτενέρ της στο First Dates “ αδιάβαστο” καθώς τον ρώτησε ποιος είναι ο αγαπημένος του φιλόσοφος και εκείνος δεν ήξερε να της πει ενώ είχε δηλώσει πριν πως διαβάζει φιλοσοφία.

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

