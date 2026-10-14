«Λίγο μακριά από σένα είναι το γούστο» - Sneak preview από το First Dates

Τα ραντεβού που θα δούμε απόψε, Τετάρτη στις 21:00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο του First Dates προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».
  • Ο Χρήστος, αγρότης και barman, γνωρίζει την Άντι, η οποία παραδέχεται ότι είναι ζηλιάρα και έχει ψάξει κινητό.
  • Η Δήμητρα και η Χριστίνα συμμετέχουν στο First Dates για να βρουν το άλλο τους μισό.
  • Η Δήμητρα σχολιάζει ότι «λίγο μακριά από σένα είναι το γούστο», ενώ η Χριστίνα χαρακτηρίζει τον παρτενέρ της «αδιάβαστο».
  • Το επεισόδιο θα μεταδοθεί απόψε στις 21:00 από το Star.

Στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» προβλήθηκε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο  επεισόδιο του First Dates, που θα μεταδοθεί απόψε στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star. 

«Λίγο μακριά από σένα είναι το γούστο» - Sneak preview από το First Dates

First Dates: Κέλλυ & Κλέοπας - Η πρώτη γνωριμία ξεκινάει -κλασικά- με ζώδια

O Xρήστος που είναι αγρότης και barman γνωρίζει την Άντι η οποία αποκαλύπτει πως στις σχέσεις της είναι ζηλιάρα και παραδέχεται πως έχει ψάξει κινητό και έχω φτιάξω ψεύτικο προφίλ αλλά με κατάλαβε.

 

First Dates: Όταν η Πόπη αποκάλυψε τα 10 piercings της στον Γιάννη

Η Δήμητρα και η Χριστίνα είναι φίλες και ήρθαν και οι δύο στο First Dates για να βρουν το άλλο τους μισό. 

H Χριστίνα στο First Dates

H Χριστίνα στο First Dates

«Λίγο μακριά από σένα είναι το γούστο» - Sneak preview από το First Dates

Στο βίντεο ακούγεται η Δήμητρα να λέει στον άνθρωπο που βγήκαν ραντεβού πως “λίγο μακρυά από σένα είναι το γούστο ενώ η Χριστίνα χαρακτήρισε τον παρτενέρ της στο First Dates “ αδιάβαστο” καθώς τον ρώτησε ποιος είναι ο αγαπημένος του φιλόσοφος και εκείνος δεν ήξερε να της πει ενώ είχε δηλώσει πριν πως διαβάζει φιλοσοφία. 

«Λίγο μακριά από σένα είναι το γούστο» - Sneak preview από το First Dates

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα 
 

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