Φοράς γυαλιά; Αυτά είναι τα 2 makeup tricks που πρέπει να γνωρίζεις

Τι μπορείς να κάνεις για να ξεχωρίσει το μακιγιάζ σου και να είσαι κομψή;

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Πηγή: Φωτογραφίες unsplash
Oι φακοί και ο σκελετός δημιουργούν ένα επιπλέον «φίλτρο» ανάμεσα στα μάτια και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα το βλέμμα να μπορεί να δείχνει λιγότερο έντονο

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Αν είσαι από τα άτομα που φοράνε καθημερινά γυαλιά, τότε ίσως έχεις παρατηρήσει ότι το μακιγιάζ που δείχνει άψογο μπροστά στον καθρέφτη ίσως αλλάξει εντελώς τη στιγμή που θα φορέσετε τον σκελετό σας.

Φοράς γυαλιά; Αυτά είναι τα 2 makeup tricks που πρέπει να γνωρίζεις

Η σκιά ξαφνικά μοιάζει λιγότερο έντονη, οι βλεφαρίδες χάνονται πίσω από τους φακούς και η βάση που μόλις εφάρμοσες αρχίζει να μετακινείται στα σημεία όπου ακουμπούν τα γυαλιά, ιδιαίτερα γύρω από τη μύτη.

Ωστόσο, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση που μπορεί να κάνει το τελικό αποτέλεσμα πολύ πιο αρμονικό.

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Τι μπορείς να κάνεις για να ξεχωρίσει το μακιγιάζ σου;

Μάσκαρα για να τραβήξεις τα βλέμματα

Φοράς γυαλιά; Αυτά είναι τα 2 makeup tricks που πρέπει να γνωρίζεις

Αν έπρεπε να κρατήσεις μόνο ένα προϊόν από ολόκληρο το eye look σου, αυτό είναι σίγουρα η μάσκαρα. Oι φακοί και ο σκελετός δημιουργούν ένα επιπλέον «φίλτρο» ανάμεσα στα μάτια και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα το βλέμμα να μπορεί να δείχνει λιγότερο έντονο. Η mascara έρχεται να επαναφέρει αυτή την ένταση, δίνοντας περισσότερο ορισμό στις βλεφαρίδες και κάνοντας τα μάτια να δείχνουν πιο ανοιχτά.

Ταίριαξε τη σκιά με το χρώμα του σκελετού των γυαλιών

Φοράς γυαλιά; Αυτά είναι τα 2 makeup tricks που πρέπει να γνωρίζεις

Ο πρώτος τρόπος για να το πετύχεις είναι η χρωματική αρμονία: με έναν μπλε σκελετό, για παράδειγμα, ένα smoky eye σε αντίστοιχους τόνους μπορεί να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον μονοχρωματικό αποτέλεσμα.

Ο δεύτερος βασίζεται στη θεωρία των χρωμάτων και στις αντιθέσεις. Με έναν πράσινο σκελετό, η makeup artist προτείνει μοβ αποχρώσεις, ώστε το ένα χρώμα να αναδεικνύει το άλλο.

Φοράς γυαλιά; Αυτά είναι τα 2 makeup tricks που πρέπει να γνωρίζεις

Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να «κρύψετε» το μακιγιάζ πίσω από τα γυαλιά, αλλά να αποφασίσετε αν θέλετε τα δύο στοιχεία να λειτουργούν αρμονικά ή να δημιουργούν μια πιο τολμηρή αντίθεση.

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy

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