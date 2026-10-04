Οι βροχερές μέρες έρχονται με θαμπούς, γκρίζους ουρανούς που μας χαλάνε τη διάθεση

Το να παραμένεις κομψή μια βροχερή μέρα μπορεί σου φαίνεται δύσκολο, όμως με τα σωστά ρούχα και αξεσουάρ είναι σίγουρα εφικτό. Ακολουθούν έξι τρόποι για να δείχνεις κομψή μια βροχερή μέρα, κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές.

Αδιάβροχα εξωτερικά ενδύματα

Επένδυσε σε ένα κομψό, αδιάβροχο παλτό με την απαραίτητη υδροαπωθητική επίστρωση ή σε ένα κλασικό κίτρινο ή μαύρο αδιάβροχο για να σε κρατήσει στεγνή. Αναζήτησε επιλογές με μοντέρνα κοψίματα ή μοντέρνες λεπτομέρειες για να προσθέσεις μια πινελιά εντυπωσιασμού. Οι καμπαρντίνες είναι επίσης δημοφιλείς επιλογές τις τελευταίες σεζόν.

Κομψή ομπρέλα

Διάλεξε μια κομψή και μεγάλη ομπρέλα που συμπληρώνει το ντύσιμό σου. Επίλεξε μοτίβα ή χρώματα που ξεχωρίζουν, προσθέτοντας ένα ποπ στυλ στον ζοφερό καιρό. Μια καλοσχεδιασμένη ομπρέλα μπορεί να είναι τόσο λειτουργική όσο και μοντέρνα.

Μπότες

Φόρα γαλότσες ή κομψές αδιάβροχες μπότες, σε διάφορα χρώματα και σχέδια. Οι μπότες μέχρι τον αστράγαλο ή το γόνατο μπορούν να προστατεύσουν τα πόδια σου από τη βροχή, ενώ προσθέτουν ένα μοντέρνο και άνετο στοιχείο στην εμφάνισή σου.

Κάνε layering

Το layering στα ρούχα θα σε κρατήσει ζεστή προσφέροντας ένα cosy εφέ σε μια μουντή και παγωμένη μέρα. Πειραματίσου με διαφορετικές υφές και χρώματα για να δημιουργήσεις ένα ενδιαφέρον σύνολο.

Αδιάβροχα αξεσουάρ

Επίλεξε υλικά όπως δέρμα ή συνθετικά υφάσματα που απωθούν το νερό για τα αξεσουάρ σου, ώστε να μην κάνεις καμία έκπτωση σε αυτά. Αυτό όχι μόνο προστατεύει τα υπάρχοντά σου, αλλά προσθέτει και μια κομψή πινελιά στη συνολική σου εμφάνιση.

Έντονα χρώματα και σχέδια

Οι βροχερές μέρες έρχονται με θαμπούς, γκρίζους ουρανούς που μας χαλάνε τη διάθεση. Γι' αυτό αντιμετώπισε την κατάσταση με έντονα χρώματα ή έντονα μοτίβα στα ρούχα σου. Μια πολύχρωμη ομπρέλα, ένα ζωντανό αδιάβροχο ή ένα παντελόνι σε έντονο χρώμα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Πηγή: allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου