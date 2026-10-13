Πάμε Θέατρο; «Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με τη Νένα Μεντή

Με τη συγγραφική και σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια στο Πτι Παλαί

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Υπάρχουν παραστάσεις που σε κερδίζουν μέσα από την ιστορία τους και άλλες που μένουν στη μνήμη σου χάρη σε μια σπουδαία ερμηνεία. Το «Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας», με τη Νένα Μεντή, συνδυάζει και τα δύο. Μια προσωπική αφήγηση γίνεται αφορμή για ένα ταξίδι στις αναμνήσεις, στις μεγάλες αλλαγές και στις μικρές στιγμές που συνθέτουν τη ζωή.

Πάμε Θέατρο; «Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με τη Νένα Μεντή

Με τη συγγραφική και σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια, η παράσταση μάς συστήνει την Ελένη, μια ηλικιωμένη μοδίστρα που, καθώς μαζεύει τα ρούχα από το ατελιέ της για να μετακομίσει, έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της. Κάθε κομμάτι υφάσματος μοιάζει να ανοίγει έναν δρόμο προς μια ανάμνηση, ένα πρόσωπο, μια στιγμή που άφησε το αποτύπωμά της.

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Νένα Μεντή: Μια ηρωίδα που αισθάνεσαι δικό σου άνθρωπο

Η Νένα Μεντή είναι συγκλονιστική στον ρόλο της Ελένης. Με αμεσότητα, αυθορμητισμό και βαθιά ανθρώπινη ευαισθησία, δίνει στην ηρωίδα της μια παρουσία που σε παρασύρει από τα πρώτα λεπτά.

Η φωνή, το βλέμμα και οι κινήσεις της χτίζουν σταδιακά τον κόσμο μιας γυναίκας που έχει ζήσει πολλά και εξακολουθεί να αναζητά τη θέση της μέσα σε μια πραγματικότητα που αλλάζει. Η αφήγησή της έχει χιούμορ, τρυφερότητα και πόνο, με τις εναλλαγές να προκύπτουν φυσικά, όπως συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος μοιράζεται τη ζωή του.

Υπάρχουν στιγμές που γελάς μαζί της και άλλες που η συγκίνηση έρχεται αθόρυβα. Η Ελένη αποκτά κάτι οικείο: μπορεί να σου θυμίσει μια γυναίκα της οικογένειάς σου, έναν άνθρωπο που γνώρισες ή μια ιστορία που άκουσες μεγαλώνοντας. Σε αυτή την οικειότητα βρίσκεται μεγάλο μέρος της δύναμης της παράστασης.

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Από την προσωπική μνήμη στην ιστορία της Ελλάδας

Η διαδρομή της ηρωίδας ξεκινά από τα δύσκολα χρόνια του Εμφυλίου και φτάνει μέχρι το σήμερα. Μέσα από τις εμπειρίες της, η παράσταση φωτίζει τη σχέση ανάμεσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων και στα γεγονότα που διαμόρφωσαν τη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα.

Η ιστορία περνά μέσα από τη ζωή της Ελένης: από τις δυσκολίες, τις απώλειες, τις σχέσεις και τις μικρές χαρές της. Έτσι, ο απολογισμός μιας γυναίκας αποκτά μια ευρύτερη διάσταση, θυμίζοντας πόσα κοινά μπορούν να κρύβουν οι φαινομενικά διαφορετικές διαδρομές μας.

Τα τραγούδια ως συντροφιά στις αναμνήσεις

Ξεχωριστή θέση στην παράσταση έχει η μουσική. Τα τραγούδια που συνοδεύουν την αφήγηση συνδέονται με εποχές, γεγονότα και προσωπικές στιγμές της ηρωίδας, δίνοντας στις αναμνήσεις της ήχο και ατμόσφαιρα.

Γίνονται μια γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο της Ελένης και σε εκείνον του θεατή. Μια γνώριμη μελωδία μπορεί να φέρει στον νου ένα πρόσωπο ή μια στιγμή, κάνοντας τη συγκίνηση ακόμη πιο προσωπική.

Το «Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας» είναι μια παράσταση αφιερωμένη στον καθημερινό άνθρωπο, σε όσα κουβαλά και σε όσα τον βοηθούν να συνεχίζει. Και η Νένα Μεντή, με μια ερμηνεία γεμάτη αλήθεια και ψυχικό μεγαλείο, δίνει σε αυτή τη ζωή τη θέση και την προσοχή που της αξίζουν.

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ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ;
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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ΘΕΑΤΡΟ
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ΝΕΝΑ ΜΕΝΤΗ
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ΜΙΑ ΖΩΗ – Ο ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΜΙΑΣ ΜΟΔΙΣΤΡΑΣ
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