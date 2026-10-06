Πάμε Θέατρο; Τζόνι Μπλε: Μια παράσταση που καταλήγει σε μάθημα ζωής

Στο Θέατρο Άνεσις σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιωργή Τσουρή

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Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας πατέρας για να προστατεύσει το παιδί του; Και πότε η αγάπη και η ανάγκη για προστασία μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος δρόμο;

Το «Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή, που παρουσιάζεται στο Θέατρο Άνεσις, καταφέρνει μέσα σε 90 λεπτά να σε κάνει να γελάσεις, να προβληματιστείς και τελικά να φύγεις από το θέατρο έχοντας πάρει μαζί σου ένα πραγματικό μάθημα ζωής.

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Μια συνάντηση τριών φίλων που δεν είναι όπως φαίνεται

Τρεις φίλοι συναντιούνται στο σπίτι του ενός. Και κάπου εδώ σταματούν όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς για την υπόθεση πριν καθίσει στη θέση του θεάτρου.

Το «Τζόνι Μπλε» είναι από εκείνες τις παραστάσεις που αξίζει να παρακολουθήσεις χωρίς να γνωρίζεις τι ακολουθεί, καθώς οι ανατροπές και οι συνεχείς αλλαγές στις ισορροπίες αποτελούν βασικό μέρος της εμπειρίας.

Πάμε Θέατρο; Τζόνι Μπλε: Μια παράσταση που καταλήγει σε μάθημα ζωής

Στην αρχή, το γέλιο έχει τον πρώτο λόγο. Το έξυπνο κείμενο, οι γρήγορες ατάκες και η χημεία ανάμεσα στους ήρωες δημιουργούν την αίσθηση μιας γνώριμης παρέας φίλων.

Μέχρι που όλα αλλάζουν.

Το χιούμορ αρχίζει σταδιακά να δίνει τη θέση του στην ένταση και την αγωνία, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο σκοτεινή και αυτό που αρχικά μοιάζει με μια απλή συνάντηση φίλων αποκτά εντελώς διαφορετικές διαστάσεις.

Ερμηνείες που σε κρατούν καθηλωμένο

Ένα από τα μεγάλα ατού της παράστασης είναι αναμφίβολα οι ερμηνείες. Οι ηθοποιοί κινούνται με εντυπωσιακή φυσικότητα από την κωμωδία στο δράμα, ακολουθώντας τις συνεχείς μεταβολές του έργου και κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατή.

Ο ρυθμός δε χάνεται. Για 90 λεπτά, οι αποκαλύψεις, οι αλλαγές στην ατμόσφαιρα και οι σχέσεις των προσώπων εξελίσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να μη βαριέσαι ούτε στιγμή.

Κι ενώ το «Τζόνι Μπλε» σε κερδίζει αρχικά με το χιούμορ του και στη συνέχεια με την αγωνία και τις ανατροπές του, η πραγματική δύναμή του βρίσκεται αλλού.

Πότε η προστασία γίνεται λάθος;

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ένα δύσκολο ερώτημα γύρω από τη γονεϊκή αγάπη: μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας γονιός προκειμένου να προστατεύσει το παιδί του;

Και κυρίως, ποιος αποφασίζει τι σημαίνει πραγματικά «το προστατεύω»;

Ένας πατέρας μπορεί να πιστεύει ότι κάνει τα πάντα για το καλό του παιδιού του. Όμως, στην προσπάθειά του να το προφυλάξει από τις συνέπειες, τα λάθη ή τον ίδιο τον κόσμο, μπορεί τελικά να επιλέξει έναν δρόμο που θα το πληγώσει περισσότερο.

Και ίσως εκεί βρίσκεται το πιο δυνατό μήνυμα της παράστασης: η αγάπη από μόνη της δεν κάνει όλες τις επιλογές σωστές.

Το «Τζόνι Μπλε» καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα στο γέλιο και το δράμα, χωρίς να γίνεται διδακτικό. Σε ψυχαγωγεί, σε αιφνιδιάζει και στο τέλος σε αναγκάζει να σκεφτείς.

Μια έξυπνη, καλοδουλεμένη παράσταση, με καθηλωτικές ερμηνείες και ένα μήνυμα που συνεχίζει να σε ακολουθεί και μετά την αυλαία.

Πάμε Θέατρο; Τζόνι Μπλε: Μια παράσταση που καταλήγει σε μάθημα ζωής

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μάνος Καζαμίας, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Στρατής Χατζησταματίου και ο Γιωργής Τσουρής

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιωργής Τσουρής
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Βάλια Παπακωνσταντίνου
Δραματουργική επεξεργασία: Βάλια Παπακωνσταντίνου - Αγγελική Γρηγοροπούλου
Βοηθός Σκηνοθέτις: Αγγελική Γρηγοροπούλου
Σύμβουλος Δραματουργίας: Φοίβος Ριμένας
Σκηνογραφία: Ζωη Μολυβδά Φαμέλη
Ενδυματολογία: Αλέγια Παπαγεωργίου
Μουσική: Γιώτης Κιουρτσόγλου – Γιωργής Τσουρής
Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Μιχόπουλος
Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
Βίντεο παράστασης: Μιχαήλ Μαυρομούστακος - Γιωργής Τσουρής
Βοηθός Ενδυματολόγου: Φλώρα Σαμπροβαλάκη
Boηθός Σκηνογράφου: Γιάννης Τσούχλος
Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας
Video Trailer: Μιχαήλ Μαυρομούστακος
Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης (Μαύρα Γίδια)
Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

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ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ;
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