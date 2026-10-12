Nafsica: Επιστρέφει με το τραγούδι «Κινδυνεύω»!

Η Nafsica επιστρέφει δισκογραφικά με το «Κινδυνεύω», ένα εξαιρετικό pop κομμάτι που αναδεικνύει τις φωνητικές της δυνατότητες και τη ξεχωριστή ερμηνευτική της οντότητα.

Με σύγχρονο ήχο και φρέσκια προσέγγιση, το εν λόγω single αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καλλιτεχνική πορεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας, εγκαινιάζοντας με αυτό τη συνεργασία της με τη Sonar Music.

Σε παραγωγή του John Shanks, το «Κινδυνεύω» κινείται σε φρέσκους ρυθμούς, με δυνατά beats και μια μελωδία που μένει αξέχαστη.

Πρόκειται για ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα, που μιλά για τη στιγμή εκείνη που η Nafsica γνώρισε τον έρωτα και συνειδητοποίησε πως κινδυνεύει… να αφεθεί ολοκληρωτικά και να τον ερωτευτεί παράφορα.

Το τραγούδι γράφτηκε πριν από αρκετά χρόνια, όταν η Nafsica ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον John Shanks.

Μέσα από αυτή τη δημιουργική περίοδο γεννήθηκαν πολλά τραγούδια, τα οποία παρέμειναν για χρόνια στο συρτάρι, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να παρουσιαστούν στο κοινό.

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφουν η Nafsica και ο John Shanks, ενώ τους στίχους συνυπογράφουν η Nafsica και ο διεθνής παραγωγός και συνθέτης, Δημήτρης Κουμπής.

Αυτό το τραγούδι συνδυάζει τη διεθνή μουσική αισθητική με τον ελληνικό στίχο και φέρνει τη μοναδική υπογραφή τριών δημιουργών σε μια ερωτική ιστορία.

Ποια είναι η Nafsica

Η Ναυσικά Γαβριλάκη, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και έχει σπουδάσει μουσική και υποκριτική.

Η πρώτη της επαφή με τη δισκογραφία έγινε σε ηλικία μόλις 10 ετών, το 2002, με το τραγούδι «Κάνω Όνειρα», σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνους.

Το συγκεκριμένο τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία, ενώ κυκλοφόρησε και δίσκος της σε όλη την Ελλάδα.

Στη συνέχεια, έζησε για αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σπούδασε υποκριτική και συμμετείχε σε παράσταση στο Μπρόντγουεϊ.

Το 2025 ήταν μία από τους 12 υποψηφίους για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, με το τραγούδι «Unhurt Me», σε μουσική και στίχους της ίδιας και του Δημήτρη Κουμπή.