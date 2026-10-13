Το Athens Wine & Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα, ανοίγει τις πόρτες του το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στο ιστορικό Κτήριο Ολυμπιάς, στην Αθηνάς 57, στο Μοναστηράκι.

Athens Wine & Art Festival 2026 | 70 boutique οινοποιεία, περισσότερα από 600 κρασιά και η ομαδική έκθεση «Οδός Αθηνάς» με 70 καλλιτέχνες.

Το Athens Wine & Art Festival επιστρέφει για έκτη χρονιά, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στο ιστορικό Κτήριο Ολυμπιάς, στην Αθηνάς 57, στο Μοναστηράκι. Για δύο ημέρες, οινοποιοί, εικαστικοί και επισκέπτες συναντιούνται σε μια γιορτή που συνδέει το κρασί με τη σύγχρονη τέχνη και τον παλμό της πόλης.

70 boutique οινοποιεία & περισσότερα από 600 κρασιά

Περισσότερα από 70 boutique οινοποιεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν πάνω από 600 κρασιά, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να ανακαλύψουν νέες ετικέτες και να γνωρίσουν τους δημιουργούς πίσω από αυτές.

Αρκετά από τα οινοποιεία συμμετέχουν για πρώτη φορά σε έκθεση, φέρνοντας μαζί τους τη φρεσκάδα και τον ενθουσιασμό του πρωτοεμφανιζόμενου και καθιστώντας το Athens Wine & Art Festival σημείο αναφοράς για την οινική σκηνή της χώρας αλλά και μοναδική πηγή ανακάλυψης νέων αστεριών.

«Οδός Αθηνάς»: Η πόλη γίνεται έμπνευση

Την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει για δεύτερη συνεχή χρονιά η διακεκριμένη ιστορικός τέχνης Ίρις Κρητικού, με την ομαδική έκθεση «Οδός Αθηνάς».

Η φετινή θεματική στρέφει το βλέμμα στον δρόμο που φιλοξενεί το φεστιβάλ: στις αγορές και τα καταστήματά του, στα κτίρια, στους ανθρώπους και στις καθημερινές σκηνές που διαμορφώνουν την ταυτότητά του. Η μνήμη και η ζωντάνια της Αθηνάς μεταφέρονται στο εσωτερικό του Ολυμπιάς, ανοίγοντας έναν διάλογο ανάμεσα στην πόλη, την τέχνη και το κρασί.

Περισσότερα από 100 έργα τέχνης αναπτύσσονται στους τρεις επισκέψιμους ορόφους του κτηρίου. Ζωγραφική, γλυπτική, κεραμική, φωτογραφία, εγκαταστάσεις και άλλες μορφές εικαστικής έκφρασης προσκαλούν το κοινό σε μια περιήγηση από δωμάτιο σε δωμάτιο, παράλληλα με τις οινικές δοκιμές.

Παράλληλες δράσεις & σεμινάρια

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, εκπαιδευτικά σεμινάρια, DJ sets, εικαστικά δρώμενα, οινικές και καλλιτεχνικές ξεναγήσεις και δημιουργική παιδική απασχόληση θα συμπληρώνουν το πρόγραμμα, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για κάθε ηλικία.

Πληροφορίες επίσκεψης

Τοποθεσία: Κτήριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, Μοναστηράκι, Αθήνα

Ημερομηνίες: Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026

Ώρες για το κοινό: 11:00–20:00

Ώρες για επαγγελματίες: 11:00–13:00 - δωρεάν είσοδος με πρόσκληση εδώ

Εισιτήρια:

Προπώληση: 14€

Στο ταμείο: 16€

Περισσότερες πληροφορίες: www.wineandartfestival.gr

Υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων

