«Η Επιστροφή του Χουντίνι» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου στο Θέατρο Διάνα

Ένα σύγχρονο νεοελληνικό έργο, από 2 Νοεμβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη

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Η Επιστροφή του Χουντίνι
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Η “Επιστροφή του Χουντίνι” είναι ένα σύγχρονο νεοελληνικό έργο που εκτυλίσσεται  γύρω από ένα οικογενειακό δείπνο τεσσάρων προσώπων, ένα φαινομενικά συνηθισμένο  βράδυ Παρασκευής.

Ο Παύλος, ο μεγάλος γιος του Μίλτου, επιστρέφει στην Αθήνα και στο πατρικό του σπίτι ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας. Ο εικοσάχρονος ετεροθαλής αδερφός του, ο Νίκος, είναι εκείνος που επιθυμεί περισσότερο αυτή τη συνάντηση. Θέλει να γνωρίσει ξανά τον μεγάλο του αδερφό και να κερδίσει μαζί του τον χαμένο χρόνο.

«Η Επιστροφή του Χουντίνι» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου στο Θέατρο Διάνα

Έχει όμως ο πατέρας τους, ο Μίλτος, την ίδια επιθυμία για αυτή την επιστροφή; Και πόσο καθαρές είναι οι προθέσεις της Ιωάννας, της θείας του Νίκου, η οποία οργανώνει το δείπνο με περισσή φροντίδα, ενώ η αδερφή της, η Μαρία βρίσκεται βαριά άρρωστη στο νοσοκομείο;

Καθώς η βραδιά προχωρά, το οικογενειακό τραπέζι μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Παλιές πληγές ανοίγουν, μυστικά αποκαλύπτονται και οι ρόλοι του πατέρα, του γιου, του αδερφού και του προστάτη αρχίζουν να καταρρέουν.

«Η Επιστροφή του Χουντίνι» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου στο Θέατρο Διάνα

Η “Επιστροφή του Χουντίνι”  ξεκινά σαν μια σύγχρονη παραλλαγή της παραβολής του ασώτου και καταλήγει στην επιστροφή μιας ολόκληρης, ταλαιπωρημένης γενιάς στον εαυτό της.

Είναι τελικά μόνο ο μεγάλος αδερφός αυτός που επιστρέφει; Φεύγει κανείς πραγματικά για πάντα; και το κυριότερο: τί ρόλο παίζει μέσα σε όλα αυτά ο μεγαλύτερος Μάγος όλων των Εποχών;

«Η Επιστροφή του Χουντίνι» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου στο Θέατρο Διάνα

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Σουλειμάν, μετά το επιτυχημένο “blue train” συναντιέται και πάλι με τη γραφή του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και με τη σύμπραξη ενός εκρηκτικού κουαρτέτου ηθοποιών παραδίδουν ακόμα μια παράσταση που κοιτάζει κατά πρόσωπο την εποχή μας.

Ταυτότητα παράστασης:

«Η Επιστροφή του Χουντίνι» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου στο Θέατρο Διάνα

Συντελεστές

Κείμενο: Γεράσιμος Ευαγγελάτος
Σκηνοθεσία: Γιώργος Σουλεϊμάν
Σκηνογραφία: Ηλένια Δουλαδίρη
Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου
Φωτισμοί : Ζωή Μολυβδά- Φαμέλη
Πρωτότυπη Μουσική - Ηχητικός Σχεδιασμός : Ecati
Επιμέλεια κίνησης: Αγγελική Τρομπούκη
Βοηθός Σκηνοθέτη -Φωτογραφίες παράστασης : Ίρις Κατσούλα
Βοηθός Σκηνογράφου: Μέλπω Κασαπίδου.
Οργάνωση Παραγωγής: Μάρα Κονάκα
Παραγωγή: Kolossaion Productions

«Η Επιστροφή του Χουντίνι» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου στο Θέατρο Διάνα

Ηθοποιοί

Χρήστος Σαπουντζής
Δημήτρης Πασσάς
Μαριλού Κατσαφάδου
Μάνος Τσαγκαράκης

«Η Επιστροφή του Χουντίνι» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου στο Θέατρο Διάνα

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Α ζώνη 20 ευρώ
Β ζώνη 18  ευρώ/ κανονικό
Β ζώνη 15 ευρώ/φοιτητικό- ανέργων
Γ ζώνη εξώστης 15 ευρώ

*H φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο BackLight Studio, του Σπύρου Χατζηαγγελάκη.
 

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