«Πήγα για βιοψία και έπαθα χημικά εγκαύματα δευτέρου βαθμού»

Μια σοβαρή καταγγελία για περιστατικό σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης φέρνει στη δημοσιότητα 52χρονη γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι μετά από βιοψία στα γεννητικά όργανα υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού στην ευαίσθητη περιοχή και στους γλουτούς. Το περιστατικό, όπως αναφέρει, σημειώθηκε πριν από επτά μήνες και ήδη έχει κινηθεί νομικά, με την ίδια να ζητά την απόδοση ευθυνών.

Η 52χρονη, Γεωργία, περιέγραψε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» και στον Στρατή Λημνιό τι συνέβη κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Όπως είπε: «Ξεκίνησε η εξέταση και η βιοψία του Η1. Ένιωσα ένα έντονο κάψιμο σαν να μου ρίξανε μια κατσαρόλα με βραστό νερό. Σηκώθηκα πάνω και άρχισα να ουρλιάζω από τον πόνο. Μου είχε κοπεί η ανάσα, μου είχε κοπεί η φωνή. Τους είδα να με κοιτάζουν με απορία γιατί μάλλον δεν κατάλαβαν τι έγινε. Μου είπαν ''Τι έπαθες;'' Είπα ότι καίγομαι, πονάω. Δε μπορούσα να τα πω και καθαρά γιατί έτρεμε η φωνή μου από τον πόνο και το κάψιμο».

Σύμφωνα με την ίδια, μετά την πρώτη αντίδρασή της, το ιατρικό προσωπικό τής ζήτησε να περιμένει λίγο προτού συνεχιστεί η φροντίδα. Όπως περιέγραψε: «Μου λένε καλά, κάτσε 1 - 2 λεπτά λίγο να συνέλθεις και μετά ξανά ξάπλωσε να σου δείξουμε κάποιο φυσιολογικό ορό να σε ξεπλύνουμε. Και όταν βγήκε έξω η ειδικευόμενη της λέω σε παρακαλώ δες με λίγο γιατί δε νιώθω καλά. Καίγομαι και πονάω πάρα πολύ, μου λέει. Έπαθες αλλεργική αντίδραση».

Μετά το περιστατικό, όπως καταγγέλλει, μεταφέρθηκε άμεσα σε δωμάτιο νοσηλείας. Η ίδια ανέφερε: «Εντωμεταξύ, έτσι όπως ήμουν ξαπλωμένη, το υγρό πήγε και πίσω στους γλουτούς και εγώ ήμουν και πίσω. Με έβαλαν κατευθείαν μέσα στο δωμάτιο, μου έβαλαν ορό, μου έβαλαν γάζες, με ρωτούσαν αν είμαι αλλεργική στο ξύδι. Επέμεναν πάρα πολύ. Δε μου ανέφεραν τίποτα για εγκαύματα».

Τι καταγγέλλει η 52χρονη για τη νοσηλεία και την ανάρρωση

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι παρέμεινε στο νοσοκομείο για τρεις ημέρες, χωρίς -όπως λέει- να ενημερωθεί ότι είχε υποστεί εγκαύματα. «Με κράτησαν τρεις μέρες και από κει και πέρα επειδή όταν πήγα στο σπίτι είδα πως είχαν γίνει όλα αυτά, τις πληγές και τα εγκαύματα, τότε αποφάσισα να πάω να κάνω μήνυση».

Η κατάσταση της υγείας της, σύμφωνα με την ίδια, επηρέασε σοβαρά την καθημερινότητά της κατά την περίοδο ανάρρωσης. «Ήταν η ανάρρωση πολύ δύσκολη. Δε μπορούσα ούτε να κοιμηθώ. Δε μπορούσαούτε να καθίσω, ούτε να ξαπλώσω. Δε μπορούσατε να περπατήσω», ανέφερε, περιγράφοντας τις συνέπειες που, όπως λέει, αντιμετώπισε μετά το συμβάν.

Η 52χρονη τονίζει ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο τη δική της περίπτωση, αλλά και την ανάγκη να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον. Όπως είπε: «Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο να θέλεις να πας στον γιατρό για κάτι που σου συνέβη, για κάποια θεραπεία, για κάποια αρρώστια και να φοβάσαι να πας γιατί πλέον φοβάμαι να πάω οπουδήποτε».

Η μήνυση, ο ιατροδικαστής και οι αναφορές για ΕΔΕ

Θέση για την υπόθεση πήρε και ο δικηγόρος της, Νίκος Διαλυνάς, ο οποίος μίλησε για προσπάθεια παραπλάνησης της εντολέως του από την πλευρά του νοσοκομείου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ενημέρωση για εσωτερική διοικητική διερεύνηση. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφορία που να επιβεβαιώνει ότι διετάχθη από τον διοικητή του νοσοκομείου η διενέργεια ΕΔΕ».

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της γυναίκας, ο δικηγόρος της ανέφερε: «Έχει πλήρη αναισθησία των γεννητικών της οργάνων και δείχνει μια μάχη η γυναίκα αυτή για να μην παραμείνουν οι βλάβες τις οποίες έχει υποστεί και είναι μόνιμες».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»

