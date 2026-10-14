Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

FIRST DATES

Απόψε, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 21.00

και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Στο εστιατόριο του έρωτα όλα είναι πιθανά! Κάθε πρώτο ραντεβού μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη ιστορία αγάπης, αφού ο έρωτας, η χημεία και το φλερτ δεν έχουν κανόνες και κάθε dater παίζει το δικό του παιχνίδι!

Ο πρώτος single της βραδιάς είναι ο Χρήστος, αγρότης από τη Μεσσηνία, ο οποίος έρχεται στο First Dates με ελαιόλαδο δικής του παραγωγής για να «λαδώσει» τη Ζεν και με την ελπίδα να συναντήσει τη γυναίκα της ζωής του! Η Άντι, από την πλευρά της, ξεκαθαρίζει από την πρώτη στιγμή πως δεν την ενδιαφέρουν τα κτήματα και οι περιουσίες. Αναζητά έναν αυθόρμητο, επικοινωνιακό άντρα, που να χαμογελά και να ξέρει να φλερτάρει! Θα τους «χτυπήσει» ο έρωτας με την πρώτη ματιά ή θα χρειαστεί μια δεύτερη ευκαιρία;

Η Χριστίνα και η Δήμητρα είναι κολλητές φίλες και αποφάσισαν να έρθουν μαζί στο First Dates, γιατί το μόνο καλύτερο από ένα πρώτο ραντεβού είναι… δύο πρώτα ραντεβού! Αν και είναι αχώριστες, αναζητούν διαφορετικά πράγματα στις σχέσεις τους. Απόψε, θα γνωρίσουν τον Αλέξανδρο και τον Λάμπρο, δύο αγόρια πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά εξίσου γοητευτικά! Θα υπάρξει η απαραίτητη χημεία για να οδηγηθούν σε ένα double second date;

Τρία ραντεβού γεμάτα γέλιο, εκπλήξεις και ερωτικές ανατροπές, που αποδεικνύουν πως στο First Dates τα πάντα είναι πιθανά και ο έρωτας μπορεί να κρύβεται εκεί που δεν τον περιμένεις!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές! Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr



Head of Productions : Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Μερτζάνη

Project Manager : Μάνος Βουράκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας : Γιώργος Μιχελής

Αρχισυνταξία: Έλλη Παπαμαργαρή

Υπεύθυνη εκπομπής : Νάντια Χείρα

Εκτέλεση παραγωγής : Green Pixel Productions

#FirstDatesGR #StarChannelTV