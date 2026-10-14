«Τον “λύκο'' τον φοβούνται πολύ κυρίως τα πρόβατα. Εκείνοι που δεν μπορούν δηλαδή να σταθούν μόνοι τους στα πόδια τους» ανέφερε στον Σπύρο Σιγούρο, δημοσιογράφο της εκπομπής “Πρώτος Καφές με τη Ζήνα” ο Χρύσανθος χαρακτηρίζοντας ύπουλη την κίνηση του Γιάννη να τον βάλει να φωτογραφηθεί με τον Νικόδημο.

«Εγώ είχα ρωτήσει τον Γιάννη αν θα είμαι εγώ αλλά μου είπε πως θα βάλει κάποια αδύναμα άτομα για να τα ξεφορτωθεί» τόνισε ο παίκτης του GNTM.

Ο Γιάννης, ως νικητής της περασμένης δοκιμασίας, είχε την ασυλία και εφόσον ο ίδιος δεν θέλησε να αλλάξει ζευγάρι, είχε τη δυνατότητα να παρέμβει στη σύνθεση κάποιου άλλου.

Έτσι, αποφάσισε να φωτογραφηθεί ο Νικόδημος με τον Χρύσανθο, καθώς όπως ανέφερε ο Νικόδημος δυσκολεύεται να αλλάξει εκφράσεις, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να βρεθούν στη χειρότερη θέση.

Τη στρατηγική του θεώρησε πολύ καλή ο Γιώργος.

Οι παίκτες αναφέρθηκαν και στην αποχώρηση της Μαρινέλλας και του Chris! Η Φωτεινή ανέφερε πως το περίμενε να συμβεί αλλά δεν χάρηκε.

Ο Νικόδημος από τη μεριά του ανέφερε πως στενοχωρήθηκε για τον Chris όπως και οι υπόλοιποι παίκτες.

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

