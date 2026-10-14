Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 βασικές συμβουλές για τις πλημμύρες

Δείτε τις οδηγίες ενόψει του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέχει δέκα (10) χρήσιμες οδηγίες και μέτρα πρόληψης για την προστασία των πολιτών κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση έντονων πλυμμυρικών φαινομένων, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα. 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 βασικές συμβουλές για τις πλημμύρες

Κατά τη διάρκεια πλημμύρας: 

1.    Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.
2.    Μην προσπαθήσετε να διασχίσετε χείμαρρους πεζή ή με αυτοκίνητο.
3.    Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.
4.    Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν έχει ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.
5.    Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Μετά την πλημμύρα

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 βασικές συμβουλές για τις πλημμύρες

1.    Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να ξανά πλημμυρίζουν τις επόμενες ώρες.
2.    Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη κλίση, λασποροές κλπ.
3.    Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, αντικείμενα και νεκρά ζώα.
4.    Μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης.
5.    Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 βασικές συμβουλές για τις πλημμύρες

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραμένει στο πλευρό των πολιτών, προσφέροντας βοήθεια και υποστήριξη για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών.
 

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