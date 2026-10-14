Η Δανάη Μπάρκα με φουσκωμένη κοιλίτσα: «Πολλή λιακάδα στην καρδιά», έγραψε

Η matchy-matchy φωτογραφία με τον Φάνη Μπότση

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram με φουσκωμένη κοιλιά, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της.
  • Περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.
  • Στις φωτογραφίες φοράει λευκό ολόσωμο μαγιό και ποζάρει μόνη της και με τον σύζυγό της.
  • Η Δανάη είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Σεπτέμβριο και μοιράζεται στιγμές από την περίοδο αυτή.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο και ετοιμάζεται για την άφιξη του παιδιού τους.

Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε νέα φωτογραφικά στιγμιότυπα στο Instagram, στα οποία ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά, λίγους μήνες μετά τη γνωστοποίηση της εγκυμοσύνης της. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Η Δανάη Μπάρκα με φουσκωμένη κοιλίτσα: «Πολλή λιακάδα στην καρδιά», έγραψε

Στην ανάρτηση εμφανίζεται με λευκό ολόσωμο μαγιό, άλλοτε μόνη της και άλλοτε μαζί με τον Φάνη Μπότση. Το υλικό που ανέβασε αποτελείται από πέντε φωτογραφίες, μέσα από τις οποίες δείχνει πόσο έχει μεγαλώσει η κοιλιά της.

Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της στο σπίτι της

Η ίδια συνόδευσε τη δημοσίευση με τη φράση: «Λίγο φθινόπωρο στα ρούχα, λίγη καλοκαιρινή σκέψη στο μυαλό για να πάμε αντίθετα στις βροχές, και πολλή λιακάδα στην καρδιά».

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Δανάη Μπάρκα: Η δυσκολία που αντιμετωπίζει στην εγκυμοσύνη της

Η εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα

Η Δανάη Μπάρκα είχε ανακοινώσει το ευχάριστο νέο τον περασμένο Σεπτέμβριο μέσα από τα social media. Από τότε, μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμές από αυτή την περίοδο της ζωής της.

Η Δανάη Μπάρκα με φουσκωμένη κοιλίτσα: «Πολλή λιακάδα στην καρδιά», έγραψε

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί, ενώ τέσσερις μήνες μετά τον γάμο του, που έγινε τον περασμένο Ιούνιο, ετοιμάζεται για την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειας.

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ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
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