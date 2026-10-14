Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε νέα φωτογραφικά στιγμιότυπα στο Instagram, στα οποία ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά, λίγους μήνες μετά τη γνωστοποίηση της εγκυμοσύνης της. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Στην ανάρτηση εμφανίζεται με λευκό ολόσωμο μαγιό, άλλοτε μόνη της και άλλοτε μαζί με τον Φάνη Μπότση. Το υλικό που ανέβασε αποτελείται από πέντε φωτογραφίες, μέσα από τις οποίες δείχνει πόσο έχει μεγαλώσει η κοιλιά της.

Η ίδια συνόδευσε τη δημοσίευση με τη φράση: «Λίγο φθινόπωρο στα ρούχα, λίγη καλοκαιρινή σκέψη στο μυαλό για να πάμε αντίθετα στις βροχές, και πολλή λιακάδα στην καρδιά».

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Η εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα

Η Δανάη Μπάρκα είχε ανακοινώσει το ευχάριστο νέο τον περασμένο Σεπτέμβριο μέσα από τα social media. Από τότε, μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμές από αυτή την περίοδο της ζωής της.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί, ενώ τέσσερις μήνες μετά τον γάμο του, που έγινε τον περασμένο Ιούνιο, ετοιμάζεται για την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειας.