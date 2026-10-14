Ώρες αγωνίας και βιβλικών καταστροφών βιώνουν πολλοί κάτοικοι στη Ρόδο. Στο βόρειο τμήμα του νησιού οι ουρανοί άνοιξαν και έπεσαν πρωτοφανείς ποσότητες νερού. Η κακοκαιρία άφησε πίσω της έναν νεκρό.

Πρόκειται για τον 62χρονο Βαγγέλη, ο οποίος εργαζόταν τα τελευταία χρόνια σε ξενοδοχείο στο νησί και σχεδίαζε άμεσα να επιστρέψει στα δύο παιδιά του στη Θεσσαλονίκη. Το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στα Στεγνά Αρχαγγέλου.

«Βγήκε στη σύνταξη και στο τέλος της σεζόν θα πήγαινε στα παιδιά του στη Θεσσαλονίκη. Τον ψάχναμε. Κάποια στιγμή πήραμε τη σπιτονοικοκυρά του, η οποία άρχισε να κλαίει και να λέει: “Ο Βαγγέλης πέθανε, τον βρήκανε νεκρό”», περιέγραψε ο γαμπρός του στο Star.

Ο 62χρονος πατέρας που έχασε τη ζωή του στην κακοκαιρία της Ρόδου

Η κάμερα του Star και ο απεσταλμένος Άρης Λάμπος κατέγραψαν στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός εικόνες απόλυτης καταστροφής: ορμητικοί χείμαρροι, δρόμοι-ποτάμια, σπίτια πλημμυρισμένα, αυτοκίνητα-βάρκες στα λασπόνερα.

Ρόδος: «Άργησε να χτυπήσει το 112», καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Σύμφωνα με τους κατοίκους της Ρόδου, η Πολιτική Προστασία άργησε να τους ενημερώσει μέσω 112.

Η οδηγία της απαγόρευσης κυκλοφορίας ήχηση, σύμφωνα με μαρτυρίες, γύρω στις 10:45, ενώ ήταν ήδη σε εξέλιξη η μπόρα.

Ρόδος: Πρωτοφανής ποσότητα νερού σε 12 ώρες

Η νεροποντή ήταν πρωτοφανής. Μέσα σε μισή μέρα έπεσε πενταπλάσια ποσότητα νερού από αυτήν που πέφτει σε έναν μήνα: 280 χιλιοστά νερού σε 12 ώρες, δηλαδή 280 τόνοι νερού ανά στρέμμα, όταν ολόκληρο τον Οκτώβριο πέφτουν 50 χιλιοστά.

Από την Ιαλυσό μέχρι… το Αφάντου, οι δρόμοι πνίγηκαν και οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες.

Στα Στεγνά Αρχαγγέλου, στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο άτυχος 62χρονος, έπεσαν 90 χιλιοστά νερού.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδωσαν μεγάλη μάχη για των απεγκλωβισμό κατοίκων από πλημμυρισμένα υπόγεια, αποθήκες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star