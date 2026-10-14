Kακοκαιρία Ρόδος: Ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να επιστρέψει στα παιδιά του

Ποιος ήταν ο 62χρονος που έχασε τη ζωή του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Ρόδο, κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές καταστροφές και έναν θάνατο, του 62χρονου Βαγγέλη, που παρασύρθηκε από τα νερά.
  • Η καταιγίδα έφερε 280 χιλιοστά βροχής σε 12 ώρες, πενταπλάσια ποσότητα από τον μέσο όρο ενός μήνα.
  • Οι κάτοικοι καταγγέλλουν καθυστέρηση στην ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία μέσω 112.
  • Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες, με την πυροσβεστική να επιχειρεί για απεγκλωβισμούς.
  • Η κακοκαιρία προκάλεσε εικόνες βιβλικής καταστροφής σε πολλές περιοχές του νησιού.

Ώρες αγωνίας και βιβλικών καταστροφών βιώνουν πολλοί κάτοικοι στη Ρόδο. Στο βόρειο τμήμα του νησιού οι ουρανοί άνοιξαν και έπεσαν πρωτοφανείς ποσότητες νερού. Η κακοκαιρία άφησε πίσω της έναν νεκρό.  

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος - Κλειστά τα σχολεία

Πρόκειται για τον 62χρονο Βαγγέλη, ο οποίος εργαζόταν τα τελευταία χρόνια σε ξενοδοχείο στο νησί και σχεδίαζε άμεσα να επιστρέψει στα δύο παιδιά του στη Θεσσαλονίκη. Το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στα Στεγνά Αρχαγγέλου.  

«Βγήκε στη σύνταξη και στο τέλος της σεζόν θα πήγαινε στα παιδιά του στη Θεσσαλονίκη. Τον ψάχναμε. Κάποια στιγμή πήραμε τη σπιτονοικοκυρά του, η οποία άρχισε να κλαίει και να λέει: “Ο Βαγγέλης πέθανε, τον βρήκανε νεκρό”», περιέγραψε ο γαμπρός του στο Star. 

Kακοκαιρία Ρόδος: Ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να επιστρέψει στα παιδιά του

Ο 62χρονος πατέρας που έχασε τη ζωή του στην κακοκαιρία της Ρόδου

Ρόδος: Ποιος είναι ο άνδρας που πέθανε στην κακοκαιρία

Η κάμερα του Star και ο απεσταλμένος Άρης Λάμπος κατέγραψαν στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός εικόνες απόλυτης καταστροφής: ορμητικοί χείμαρροι, δρόμοι-ποτάμια, σπίτια πλημμυρισμένα, αυτοκίνητα-βάρκες στα λασπόνερα. 

Κακοκαιρία Ρόδος

Καταστροφές από την κακοκαιρία στη Ρόδο

Πλημμύρες Ρόδος

Ρόδος: «Άργησε να χτυπήσει το 112», καταγγέλλουν οι κάτοικοι 

Σύμφωνα με τους κατοίκους της Ρόδου, η Πολιτική Προστασία άργησε να τους ενημερώσει μέσω 112. 

Η οδηγία της απαγόρευσης κυκλοφορίας ήχηση, σύμφωνα με μαρτυρίες, γύρω στις 10:45, ενώ ήταν ήδη σε εξέλιξη η μπόρα. 

Ρόδος: Πρωτοφανής ποσότητα νερού σε 12 ώρες 

Η νεροποντή ήταν πρωτοφανής. Μέσα σε μισή μέρα έπεσε πενταπλάσια ποσότητα νερού από αυτήν που πέφτει σε έναν μήνα: 280 χιλιοστά νερού σε 12 ώρες, δηλαδή 280 τόνοι νερού ανά στρέμμα, όταν ολόκληρο τον Οκτώβριο πέφτουν 50 χιλιοστά.  

Από την Ιαλυσό μέχρι… το Αφάντου, οι δρόμοι πνίγηκαν και οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες.  

Στα Στεγνά Αρχαγγέλου, στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο άτυχος 62χρονος, έπεσαν 90 χιλιοστά νερού.  

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδωσαν μεγάλη μάχη για των απεγκλωβισμό κατοίκων από πλημμυρισμένα υπόγεια, αποθήκες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. 

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