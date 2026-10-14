Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος - Κλειστά τα σχολεία

Τεράστια καταστροφή στο νησί - Ένας νεκρός από τη θεομηνία

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Στο έλεος της κακοκαιρίας Εύβοια, Σκιάθος & Ρόδος / Bίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρόδος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας που προκάλεσε έναν νεκρό και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
  • Όλα τα σχολεία και οι εκπαιδευτικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστά και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου για έλεγχο ζημιών.
  • Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου θα πραγματοποιηθεί για αποτίμηση ζημιών και επόμενες ενέργειες.
  • Τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, χωρίς εντοπισμό επιβαινόντων, εκτός από έναν άνδρα που έχασε τη ζωή του.
  • Συνεργεία του Δήμου και Πολιτικής Προστασίας εργάζονται για την καταγραφή ζημιών και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος, μετά το «σαρωτικό» πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω της έναν νεκρό.  

Ρόδος: Ένας νεκρός στα Στεγνά - Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

Λόγω των σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και τις σχολικές μονάδες, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν θα παραμείνουν κλειστά και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. 

Την απόφαση για την παράταση της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων έλαβε ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές που άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου, το μέτρο αφορά όλες τις σχολικές μονάδες σε κάθε Δημοτική Ενότητα του νησιού. Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι Μονάδες Προσχολικής Αγωγής, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου. 

Κακοκαιρία Ρόδος

Φωτογραφίες Eurokinissi (Αργύρης Μαντικός)

Η κακοκαιρία σάρωσε τη Ρόδο

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος  - Ένας νεκρός

Η κατάσταση στη Ρόδο παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς η κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα σε πολλές περιοχές, με πλημμυρισμένους δρόμους, διακοπές στην κυκλοφορία και συνεχή κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης ανακοίνωσε ότι στις 16:30 της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του αρμόδιου Συντονιστικού Οργάνου. Στόχος είναι να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί και να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. 

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση των λιμενικών Αρχών, τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα εξαιτίας των ορμητικών νερών. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής έλεγξε και τα τέσσερα οχήματα, χωρίς να εντοπίσει επιβαίνοντες. 

Καταστροφές στη Ρόδο από την κακοκαιρία

Φωτογραφίες Eurokinissi (Αργύρης Μαντικός)

Ρόδος: Xείμαρροι παρέσυραν οχήματα στη θάλασσα

Ρόδος

Ωστόσο ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τους χειμάρρους. 

Την ίδια ώρα, στις έρευνες κατά μήκος της ακτογραμμής συμμετέχουν ένα περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και ένα ταχύπλοο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να ελεγχθεί η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. 

Ρόδος: Συνεχίζονται οι έλεγχοι στις σχολικές εγκαταστάσεις 

Παράλληλα, συνεργεία του Δήμου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών σε σχολικά κτήρια, αύλειους χώρους και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις. 

Η παράταση της αναστολής λειτουργίας των σχολείων κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να διαπιστωθεί ότι οι χώροι είναι ασφαλείς πριν από την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών. Προτεραιότητα της δημοτικής αρχής είναι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων. 

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