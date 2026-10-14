Ετεοκλής Παύλου: Όσα έγραψε 13 χρόνια από τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

«Μην τα παρατήσετε. Και το ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι αυτό…»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ετεοκλής Παύλου θυμάται 13 χρόνια από τον ακρωτηριασμό του ποδιού του μετά από πυροβολισμό το 2013.
  • Στην ανάρτησή του, προτρέπει τους ανθρώπους να μην τα παρατούν, ανεξαρτήτως δυσκολιών.
  • Αναφέρει ότι η επέτειος του φέρνει μνήμες και προκλήσεις στην καθημερινότητά του.
  • Επισημαίνει ότι η πραγματική δικαίωση δεν έρχεται ποτέ μετά από μια τέτοια απώλεια.
  • Εκφράζει την επιθυμία για τεχνολογική εξέλιξη που θα μπορούσε να σβήσει αναμνήσεις από δύσκολες εμπειρίες.

Δεκατρία χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό που σημάδεψε τη ζωή του, ο Ετεοκλής Παύλου επέστρεψε δημόσια σε μία από τις πιο δύσκολες ημερομηνίες της προσωπικής του διαδρομής. Με ανάρτηση και δημόσια τοποθέτηση, ο παρουσιαστής μίλησε για την απώλεια του ποδιού του, τις μνήμες που παραμένουν ζωντανές και τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του.

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Αφορμή στάθηκε η συμπλήρωση 13 χρόνων από τον πυροβολισμό που είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το πόδι του. Όπως ανέφερε, η επέτειος αυτή τον φέρνει κάθε χρόνο ξανά αντιμέτωπο με όσα έζησε, ενώ επέλεξε να στείλει και ένα μήνυμα επιμονής σε όσους περνούν τη δική τους δοκιμασία.

Ετεοκλής Παύλου: Όσα έγραψε 13 χρόνια από τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Ο Ετεοκλής Παύλου σημείωσε: «Είναι 13 χρόνια από τότε που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν σε μένα, από τότε που έχασα το πόδι μου…Θέλω πραγματικά να σας πω “μην τα παρατάτε ποτέ”. Ότι δυσκολίες αντιμετωπίζετε, μην τα παρατάτε. Είτε έχετε γεννηθεί με αναπηρία, είτε αντιμετωπίσατε κάποια μορφή, στην διάρκεια της ζωής σας, μην τα παρατήσετε. Και το ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι αυτό… Πόσο δύσκολο είναι ειδικά σε αυτήν την χώρα, που θα σου υπενθυμίζει ότι δεν έχεις θέση να ζεις ως ανάπηρος, εσύ μην τα παρατήσεις».

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Τι συνέβη στον Ετεοκλή Παύλου το 2013

Ο Ετεοκλής Παύλου έχασε το δεξί του πόδι τον Οκτώβριο του 2013, όταν ήταν 23 ετών. Ο τραυματισμός του προήλθε από πυροβολισμούς που δέχτηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής σε νυχτερινό κατάστημα, όπου εργαζόταν στην υποδοχή.

Ο σοβαρός τραυματισμός του στη λαγόνια αρτηρία οδήγησε σε διακοπή της αιμάτωσης του ποδιού του και τελικά στον ακρωτηριασμό. Στη συνέχεια παρέμεινε για περίπου έναν μήνα σε τεχνητό κώμα και υποβλήθηκε συνολικά σε 16 χειρουργικές επεμβάσεις, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο ίδιος περιέγραψε και το βάρος της μνήμης που συνοδεύει την επέτειο κάθε χρόνο, λέγοντας: «Πραγματικά το σκέφτομαι όλη μέρα και όλη νύχτα, κάθε χρόνο τέτοια μέρα κάπως έτσι κυλάει. Μην τα παρατάτε ποτέ, ό,τι δυσκολία και να αντιμετωπίζετε στη ζωή σας (…) Ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι, ειδικά σε μία χώρα που καθημερινά σου υπενθυμίζει ότι δεν έχεις θέση να ζεις σε αυτήν ως ανάπηρος, εσύ μην τα παρατήσεις».

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Η δικαίωση και η ζωή μετά το ατύχημα

Πέρα από την προσωπική εξομολόγηση, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στην υπόθεσή του, τονίζοντας ότι έχει ερωτηθεί πολλές φορές για την εξέλιξή της. Όπως είπε, σκοπεύει να μιλήσει αναλυτικά σε άλλο χρόνο, όμως στάθηκε ιδιαίτερα στο πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος την έννοια της δικαίωσης μετά από μια τόσο βαριά απώλεια.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Αρκετές φορές με έχετε ρωτήσει τι συμβαίνει με την δική μου υπόθεση που τόσα χρόνια έχω δικαιωθεί, κάποια στιγμή θα σας μιλήσω για αυτό και θα σας πω τι έχει συμβεί. Όπως θέλω να ξέρετε ότι η πραγματική δικαίωση δεν έρχεται ποτέ. Γιατί όταν χάνεις το χέρι σου ή το πόδι σου, όταν μένεις ανάπηρος ή όταν κοιτάς τον θάνατο στα μάτια, δεν υπάρχει δικαίωση».

Στην ίδια τοποθέτηση μίλησε και για το αποτύπωμα που αφήνει μια τέτοια εμπειρία, όχι μόνο στο σώμα αλλά και στη μνήμη: «Δεν κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή. Θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι στο νοσοκομείο…Εύχομαι κάποια στιγμή να εξελιχθεί η τεχνολογία, όχι για να εφευρεθεί ένα πόδι που θα μου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Αλλά για να εφευρεθεί ένα κουμπί που θα μπορούσαμε να το πατάμε και να σβήνουμε αναμνήσεις. Οι μεγαλύτερες μάχες εκεί δίνονται, με όσα έχουμε ζήσει…Ειδικά όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με τον θάνατο».

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