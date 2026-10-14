Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου επέστρεψε δημόσια στις αναμνήσεις της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, περισσότερο από έναν μήνα μετά τον θάνατό του, δημοσιεύοντας βιντεάκι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην ανάρτηση συγκέντρωσε φωτογραφίες από τη μακρόχρονη σχέση τους, αποτυπώνοντας τόσο τη φιλία τους όσο και την κουμπαριά που τους συνέδεε.

Το βίντεο περιλαμβάνει εικόνες από διαφορετικές περιόδους της κοινής τους πορείας. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη Καμικάζι.

Η ίδια έγραψε: «Είναι κι αυτές οι νύχτες που συνειδητοποιώ πως δε θα σε ξαναδώ κι ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου. Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας».

Η ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη και το βίντεο με τις κοινές στιγμές

Το περιεχόμενο που δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου βασίστηκε σε προσωπικό φωτογραφικό αρχείο και ανέδειξε τη στενή σχέση που είχε με τον τραγουδιστή επί σειρά ετών. Στις εικόνες που επέλεξε να μοιραστεί περιλαμβάνονται ιδιωτικές και δημόσιες στιγμές, με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζει εκείνη από τον γάμο της, μια προσωπική στιγμή που συνδέεται άμεσα με τον ρόλο που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης στη ζωή της. Η δημοσίευση έγινε λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση 15 χρόνων από την τελετή, στοιχείο που δίνει επιπλέον βάρος στη χρονική συγκυρία της ανάρτησης.

Ο γάμος του 2011 και η κουμπαριά με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου

Στις 10 Οκτωβρίου 2011, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Διονυσίου, στον χώρο του Island στη Βάρκιζα.

Κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, επιβεβαιώνοντας τη στενή προσωπική σχέση που είχε αναπτυχθεί ανάμεσά τους και εκτός καλλιτεχνικού χώρου. Η φωτογραφία από εκείνη την ημέρα συμπεριλήφθηκε στο νέο βίντεο που ανέβασε η ηθοποιός στα social media.

Τι είχε πει η Παλαιολόγου για τον χαρακτήρα του

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είχε μιλήσει και παλαιότερα δημόσια για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τον Μάρτιο του 2026, σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, είχε περιγράψει με θερμά λόγια τη σχέση τους και τον χαρακτήρα του τραγουδιστή.

Η δήλωσή της τότε ήταν η εξής: «Είναι πολύ αγαπησιάρικη η σχέση μας, τον αγαπάω πολύ, είναι ένα πλάσμα ο Γιώργος. Δεν λέει αρνητικό για κανέναν, ούτε κουτσομπολιά τον ενδιαφέρουν, τίποτα. Είναι πολύ γλυκό πλάσμα».

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και οι προσπάθειες στο «Ελπίς»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς οι γιατροί να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Η νέα δημόσια παρέμβαση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου δείχνει πόσο έντονα βιώνει την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε παρουσία σε κομβικές στιγμές της ζωής της, από τη φιλία τους μέχρι τον γάμο της.