Kαιρός: Έρχεται νέος γύρος βροχοπτώσεων και πτώση θερμοκρασίας

Η πρόγνωση της Ματίνας Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Καιρος
Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Μετά τη 48ωρη κακοκαιρία που «σάρωσε» μεγάλο μέρος της χώρας, αναμένεται βελτίωση του καιρού. Ωστόσο δε θα κρατήσει πολύ, καθώς από την Παρασκευή προβλέπεται νέος γύρος βροχοπτώσεων. 

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Την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν έως και την Πέμπτη, ενώ στα Δωδεκάνησα θα εξασθενήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και αναμένεται να σταματήσουν το πρωί της Πέμπτης. 

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση την Πέμπτη, με την Αττική να βλέπει τη θερμοκρασία να ανεβαίνει έως τους 21 βαθμούς Κελσίου. 

Ωστόσο, η πρόσκαιρη ανάπαυλα δε θα διαρκέσει πολύ. Από την Παρασκευή αναμένονται νέες βροχές, οι οποίες θα συνεχιστούν και το Σάββατο, ενώ παράλληλα προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας. 

Kαιρός: Πότε έρχεται νέος γύρος βροχοπτώσεων και πτώση θερμοκρασίας

Καιρός: Πού έπεσαν οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής 

Η κακοκαιρία που υποχωρεί άφησε πίσω της τεράστια ύψη βροχής, με ορισμένες περιοχές να δέχονται μέσα σε λίγες ώρες ποσότητες νερού πολλαπλάσιες από τη μέση βροχόπτωση ολόκληρου του Οκτωβρίου. 

Σύμφωνα με τη Ματίνα Μπέρου, ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Αττική και συγκεκριμένα στις περιοχές: 

  • στην Ιπποκράτειο Πολιτεία έπεσαν 180 χιλιοστά νερού 
  • στον Αυλώνα καταγράφηκαν 122 χιλιοστά 
  • στη Μαλακάσα 133 χιλιοστά 

Κακοκαιρία: Tα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Αττική

Στον Αυλώνα, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου σε τριπλάσια βροχόπτωση σε σχέση με τον μέσο όρο ολόκληρου του Οκτωβρίου. Αντίστοιχα εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία και για τη Μάνδρα, όπου μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν 93 χιλιοστά βροχής, όταν ο μέσος όρος για ολόκληρο τον μήνα είναι περίπου 27 χιλιοστά. 

Μεγάλες ποσότητες νερού έπεσαν επίσης σε περιοχές της ανατολικής Αττικής, όπως η Κάντζα και η Κερατέα, ενώ και στο κέντρο της Αθήνας καταγράφηκε βροχόπτωση που αντιστοιχεί περίπου σε έναν μήνα. 

Κακοκαιρία: Η βροχή ενός μήνα έπεσε στη Ρόδο μέσα σε 12 ώρες 

Ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν και στη Ρόδο, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα και εκτεταμένες καταστροφές.  

Μέσα σε μόλις 12 ώρες έπεσαν 280 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 280 τόνους νερού ανά στρέμμα και είναι πενταπλάσια από τη μέση βροχόπτωση ενός Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. 

Στα Στεγνά Αρχαγγέλου, όπου έχασε τη ζωή του ο 62χρονος πατέρας καταγράφηκαν 90 χιλιοστά βροχής. 

Kαιρός: Έρχεται νέος γύρος βροχοπτώσεων και πτώση θερμοκρασίας

Σημαντικές ποσότητες νερού έπεσαν ακόμη στην κεντρική Εύβοια, όπου η βροχόπτωση έφτασε σε επίπεδα δύο και τρεις φορές μεγαλύτερα από τον μέσο όρο του Οκτωβρίου. Στο Άγιο Όρος, τη Σκόπελο και τη Σκιάθο, μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκε πάνω από τριπλάσια ποσότητα βροχής σε σχέση με εκείνη που πέφτει κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον μήνα. 

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