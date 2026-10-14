Χαλκιδική: Μυστήριο με τον θάνατο 51χρονης κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης

Η ιατροδικαστική έδειξε κακώσεις σε θώρακα και σπονδυλική στήλη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος 51χρονης γυναίκας κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης στη Χαλκιδική προκαλεί ερωτήματα λόγω κακώσεων σε θώρακα και σπονδυλική στήλη.
  • Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι οι κακώσεις ενδέχεται να σχετίζονται με την καρδιακή ανακοπή.
  • Ο σύζυγος της γυναίκας σκοπεύει να κινηθεί νομικά για να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου.
  • Η γυναίκα είχε ιστορικό οστεοπόρωσης και αναπνευστικής ανεπάρκειας, αλλά ήταν ευδιάθετη πριν την αιμοκάθαρση.
  • Η μονάδα αιμοκάθαρσης διαθέτει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που έχει δοθεί στις αρχές.

Διαστάσεις θρίλερ παίρνει η υπόθεση θανάτου μιας γυναίκας, κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης σε εξειδικευμένο κέντρο στη Χαλκιδική. Η ιατροδικαστική έκθεση μιλά για κακώσεις στον θώρακα και στη σπονδυλική στήλη. 

Οι κακώσεις σε θώρακα και σπονδυλική στήλη που έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση δημιουργούν ερωτήματα για τον θάνατο της 51χρονης κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης. Πώς προκλήθηκαν και πώς συνδέονται με τον θάνατο της γυναίκας, που βρισκόταν στην κλινική για μία προγραμματισμένη ιατρική διαδικασία; 

«Η ΚΑΡΠΑ δε φέρνει το κάταγμα. Οπότε κάποια άλλα πράγματα έγιναν. Είμαστε ακόμη σε διερεύνηση, δεν έχει ολοκληρωθεί το προανακριτικό στάδιο», εξήγησε η ιατροδικαστής Αποστολία Ακριβούση.  

Χαλκιδική: «Με πήραν 10 φορές τηλέφωνο από το κέντρο» - Τι λέει ο σύζυγος του θύματος 

Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, είναι αποφασισμένος να κινηθεί νομικά για να μάθει πώς ακριβώς προκλήθηκαν αυτές οι κακώσεις και εάν σχετίζονται με την καρδιακή ανακοπή. 

«Μου είπαν πως η γυναίκα μου, στην αριστερή πλευρά, στην πλευρά της καρδιάς, ήταν μελανιασμένη. Με παραξένεψε που χθες με πήραν 10 φορές τηλέφωνο από το ιατρικό κέντρο», τόνισε. 

Η γυναίκα πήγαινε επτά μήνες στο συγκεκριμένο κέντρο αιμοκάθαρσης. Ειδικά εκείνη την ημέρα, όπως είπε ο σύζυγος, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη και αντάλλαζε συνεχώς μηνύματα με τον αδερφό της. Τίποτα δεν προμήνυε τι θα ακολουθούσε. 

«Πήγα να την παραλάβω γύρω στις 4:00 και είδα τη γυναίκα μου σε φορείο. Προσπαθούσαν να της κάνουν ΚΑΡΠΑ, δήλωσε ο σύζυγος.  

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της μονάδας αιμοκάθαρσης, η γυναίκα είχε οστεοπόρωση, αναπνευστική και νεφρική ανεπάρκεια εδώ και πολλά χρόνια. Όπως υποστήριξε, η ΚΑΡΠΑ ενδεχομένως να προκάλεσε κάποιες κακώσεις. «Υπάρχει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο έχουμε δώσει στις αρχές», ξεκαθάρισε. 

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