Η Μαντόνα για τα γενέθλια της Λούρδης: «Ήρθες σε μένα μέσα από ένα όνειρο»

Η κόρη της «Βασίλισσας» της Ποπ έγινε 30 ετών!

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Η Μαντόνα πόσταρε βίντεο της Λούρδης να τραγουδάει

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαντόνα ευχήθηκε στη κόρη της, Λούρδη Λεόν, για τα 30ά της γενέθλια μέσω Instagram.
  • Αναφέρθηκε στη γέννηση της Λούρδης, που έγινε μετά από 18 ώρες τοκετού και επείγουσα καισαρική τομή.
  • Περιέγραψε το σκηνικό στο νοσοκομείο με τηλεοπτικά συνεργεία και ελικόπτερα κατά τη διάρκεια της γέννας.
  • Η Μαντόνα χαρακτήρισε τη σχέση τους ως 'βιβλικό δεσμό' και τόνισε την σημασία της ταυτότητας και των ονείρων της κόρης της.
  • Κλείνοντας, εξέφρασε την αγάπη της και την προτροπή να μην ξεχνάει από πού προέρχεται.

Με μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram, η Μαντόνα ευχήθηκε δημόσια στη κόρη της, Λούρδη Λεόν, για τα 30ά της γενέθλια, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από τη γέννησή της και περιγράφοντας τη σχέση τους ως έναν δεσμό με ιδιαίτερο βάθος.

Η ποπ σταρ αναφέρθηκε στις συνθήκες του τοκετού, εξηγώντας ότι η γέννηση της Λούρδης έγινε έπειτα από 18 ώρες, όταν η κατάσταση οδήγησε σε επείγουσα καισαρική τομή λόγω επιβράδυνσης των καρδιακών παλμών του μωρού. Παράλληλα, περιέγραψε όσα συνέβαιναν έξω από το νοσοκομείο στο ανατολικό Λος Άντζελες, με τηλεοπτικά συνεργεία και ελικόπτερα πάνω από το κτίριο.

Η Μαντόνα για τα γενέθλια της Λούρδης: «Ήρθες σε μένα μέσα από ένα όνειρο»

Με αφορμή τα γενέθλια της κόρης της, η Μαντόνα στάθηκε και στον δεσμό που τις ενώνει, τον οποίο χαρακτήρισε «βιβλικό», κλείνοντας το μήνυμά της με αναφορές στην ταυτότητα, την καταγωγή και τα όνειρα της Λούρδης.

Με ανάρτηση στο Instagram η Μαντόνα για τη Λούρδη Λεόν

Στο μήνυμά της, η Μαντόνα έγραψε: «Χρόνια πολλά, Λολίτα μου! Ήρθες σε μένα μέσα από ένα όνειρο. Ένα πυρετώδες όνειρο. Ένα όνειρο που λέγεται ζωή. Αν προσπαθούσα να τα γράψω όλα, θα έκλαιγα ένα ποτάμι από δάκρυα. Το πιγούνι σου ήταν στραμμένο προς τα πάνω μέσα στον γεννητικό μου σωλήνα. Έπειτα από 18 ώρες τοκετού, και καθώς οι χτύποι της καρδιάς σου επιβραδύνονταν, η επείγουσα καισαρική τομή ήταν η μόνη επιλογή».

Η Μαντόνα για τα γενέθλια της Λούρδης: «Ήρθες σε μένα μέσα από ένα όνειρο»

Στην ίδια ανάρτηση συνέχισε με αναφορά στο σκηνικό που επικρατούσε στο νοσοκομείο την ώρα της γέννας: «Ανέφερα ότι ελικόπτερα και τηλεοπτικά συνεργεία πετούσαν πάνω από τα κεφάλια μας, ενώ βρισκόμασταν στον τελευταίο όροφο ενός νοσοκομείου στο ανατολικό Λος Άντζελες; Η γέννησή σου ήταν δραματική. Όπως και οι ζωές μας. Ο δεσμός μας είναι βιβλικός. Όταν ζητώ από τον Θεό να μου τον εξηγήσει, μου απαντά: ''Κοίταξε στον καθρέφτη! Είστε οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος''. Μην ξεχάσεις ποτέ ποια είσαι, μικρό μου αστέρι, που λάμπεις πιο φωτεινά από όλα τα αστέρια του ουρανού. Μην ξεχάσεις ποτέ πώς να ονειρεύεσαι, πεταλούδα μου. Μην ξεχάσεις ποτέ από πού προέρχεσαι. Από την αγάπη».

Η ανάρτηση της Μαντόνα

Η ανάρτηση της Μαντόνα επικεντρώνεται σε δύο στοιχεία: στις δύσκολες στιγμές της γέννησης της Λούρδης Λεόν και στη σχέση που, όπως περιγράφει η ίδια, διαμορφώθηκε ανάμεσά τους από την πρώτη στιγμή.

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