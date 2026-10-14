Στη σύλληψη ενός 68χρονου ιερέα στα Γρεβενά προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για revenge porn και απειλές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δήμητρας Τζιότζιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο ιερέας συνελήφθη στην κατοικία του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε την άμεση διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας.

Η 43χρονη φέρεται να κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για τη συμπεριφορά του, κάνοντας παράλληλα λόγο για απειλές σε βάρος της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο κινητό τηλέφωνο του 68χρονου εντοπίστηκαν φωτογραφίες της γυναίκας, οι οποίες φέρεται να ήταν αποθηκευμένες στη συσκευή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star