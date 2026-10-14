Γρεβενά: Iερέας συνελήφθη για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Η 43χρονη κατήγγειλε ότι δεχόταν και απειλές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 68χρονος ιερέας στα Γρεβενά για revenge porn και απειλές κατά της πρώην συντρόφου του.
  • Η 43χρονη κατήγγειλε τον ιερέα, ο οποίος είχε φωτογραφίες της στο κινητό του.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα και διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας.
  • Σε βάρος του ιερέα σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία.
  • Η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Στη σύλληψη ενός 68χρονου ιερέα στα Γρεβενά προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για revenge porn και απειλές. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δήμητρας Τζιότζιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο ιερέας συνελήφθη στην κατοικία του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε την άμεση διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. 

Γρεβενά: Iερέας συνελήφθη για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Η 43χρονη φέρεται να κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για τη συμπεριφορά του, κάνοντας παράλληλα λόγο για απειλές σε βάρος της. 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο κινητό τηλέφωνο του 68χρονου εντοπίστηκαν φωτογραφίες της γυναίκας, οι οποίες φέρεται να ήταν αποθηκευμένες στη συσκευή. 

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία.  

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star  

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