Το ηλεκτρικό Chery Q πρωταγωνιστεί στο Παρίσι - Πότε έρχεται

Όλη η οικογένεια Chery στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού 2026

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.26 , 22:15 First Dates: «Είσαι λίγο αδιάβαστος» – Η Δήμητρα τεστάρει τον Λάμπρο!
14.10.26 , 22:13 Πετρέλαιο θέρμανσης: Πιο ακριβό στην Ευρώπη απ’ ότι στην Ελλάδα
14.10.26 , 22:05 Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου
14.10.26 , 21:54 Παλαιολόγου για Μαζωνάκη: «Ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου»
14.10.26 , 21:37 Χαλκιδική: Μυστήριο με τον θάνατο 51χρονης κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης
14.10.26 , 21:35 First Dates: Άντι & Χρήστος: Δεν υπήρξε το «κλικ» για δεύτερο ραντεβού
14.10.26 , 21:34 Γκίλφοϊλ: Αυτές είναι οι καταγγελίες Ντίτερς που την οδήγησαν σε παραίτηση
14.10.26 , 21:30 First Dates: Τι τους ξενερώνει στο σεξ; Τηλέφωνα και… μυρωδιές!
14.10.26 , 21:25 First Dates: Ενοχλημένη η Χριστίνα: «Αυτή είναι πολύ προσωπική ερώτηση»
14.10.26 , 21:19 BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων
14.10.26 , 21:15 Χριστίνα & Δήμητρα πήγαν μαζί στο First Dates - «Ήρθα να το ζήσουμε»
14.10.26 , 21:14 Το φαινόμενο Αναστασία σάρωσε και στην Αυστραλία!
14.10.26 , 21:05 First Dates: Ο Χρήστος λάδωσε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον... πράσινο χρυσό
14.10.26 , 20:49 Το ηλεκτρικό Chery Q πρωταγωνιστεί στο Παρίσι - Πότε έρχεται
14.10.26 , 20:42 Kαιρός: Έρχεται νέος γύρος βροχοπτώσεων και πτώση θερμοκρασίας
Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Kακοκαιρία Ρόδος: Ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να επιστρέψει στα παιδιά του
Γκίλφοϊλ: Αυτές είναι οι καταγγελίες Ντίτερς που την οδήγησαν σε παραίτηση
First Dates: Ενοχλημένη η Χριστίνα: «Αυτή είναι πολύ προσωπική ερώτηση»
Χαλκιδική: Μυστήριο με τον θάνατο 51χρονης κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης
Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου
Kαιρός: Έρχεται νέος γύρος βροχοπτώσεων και πτώση θερμοκρασίας
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Το ηλεκτρικό Chery Q πρωταγωνιστεί στο Παρίσι - Πότε έρχεται
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μέσα σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την πλήρη γκάμα μοντέλων της Chery, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στο Chery Q, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Chery, το οποίο πραγματοποιεί την πανευρωπαϊκή του πρεμιέρα.

Το ηλεκτρικό Chery Q πρωταγωνιστεί στο Παρίσι - Πότε έρχεται

Σχεδιασμένο τόσο για τις οικογένειες όσο και για το νεανικό κοινό, το ηλεκτρικό hatchback συνδυάζει σύγχρονη και κομψή εξωτερική σχεδίαση με ευρύχωρο εσωτερικό, ευκολία στη χρήση και μεγάλες δυνατότητες «έξυπνης» αλληλεπίδρασης μεταξύ οδηγού και οχήματος.

Το ηλεκτρικό Chery Q πρωταγωνιστεί στο Παρίσι - Πότε έρχεται

Το μήκος των 4.195 χλστ. συνδράμει σε απρόσκοπτη κίνηση εντός του αστικού ιστού, ενώ το μεταξόνιο των 2.700 χλστ. εξασφαλίζει άνεση για όλους τους επιβάτες, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες τόσο των καθημερινών μετακινήσεων όσο και των οικογενειακών ταξιδιών. Το Chery Q αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

λη η οικογένεια Chery στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού 2026

Επιπλέον, δίπλα στα δημοφιλή Chery Tiggo 7, Tiggo 8 και Tiggo 9 δεσπόζει η νέα, ισχυρότερη έκδοση του Chery Tiggo 4. Πρόκειται για το Chery Tiggo 4 1.5T HEV, το οποίο ενσωματώνει υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.499 κ.εκ., πλαισιωμένο από την προηγμένη και δοκιμασμένη υβριδική τεχνολογία της Chery. Το σύστημα αποδίδει 224 ίππους, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις και άμεση απόκριση, με παράλληλη έμφαση στην αποδοτικότητα.

λη η οικογένεια Chery στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού 2026

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Chery παρουσίασε πραγματικές ιστορίες οικογενειών που έχουν επιλέξει τα οχήματά της σε αγορές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Πολωνία. Με διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και ενισχυμένη αναγνωρισιμότητα στην Ευρώπη, η Chery προωθεί τα μακροπρόθεσμα σχέδιά της για την αγορά της ΕΕ και επιταχύνει την ανάπτυξη ενός ισχυρότερου τοπικού βιομηχανικού οικοσυστήματος, όπως ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο κ. Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager της μάρκας Chery. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Chery έχει καθορίσει έναν σαφή οδικό χάρτη: 
•    ενίσχυση της τοπικής έρευνας και ανάπτυξης, 
•    ανάπτυξη των δικτύων παραγωγής και εξυπηρέτησης,
•    συνεχής διεύρυνση της γκάμας προϊόντων και προσφορά επιλογών με επαναφορτιζόμενα υβριδικά συστήματα κίνησης (PHEV), 

λη η οικογένεια Chery στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού 2026
Η  Chery στοχεύει έως το 2026 να επεκταθεί σε 20 αγορές της ΕΕ, να δημιουργήσει 687 σημεία πώλησης και εξυπηρέτησης και να εξυπηρετεί περίπου 100.000 οικογένειες. Έως το 2027, οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν σε 27 αγορές, 1.143 σημεία πώλησης και εξυπηρέτησης και 300.000 οικογένειες, αντίστοιχα, με την υποστήριξη ενός πληρέστερου τοπικού συστήματος προϊόντων και υπηρεσιών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CHERY
 |
CHERY Q
 |
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙ
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων
Αυτοκινητο
BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων
Η Geely αιφνιδιάζει με το Project KO11
Αυτοκινητο
Η Geely αιφνιδιάζει με το Project KO11
Η GAC στο Παρίσι με ευρωπαϊκή στρατηγική
Αυτοκινητο
Η GAC στο Παρίσι με ευρωπαϊκή στρατηγική
Citroen 2CV Fourgonnette Concept: Ρετρό επαγγελματικό όχημα
Αυτοκινητο
Citroen 2CV Fourgonnette Concept: Ρετρό επαγγελματικό όχημα
Όμιλος Σαρακάκη: Κατέκτησε 3 βραβεία στα Health & Safety Awards 2026
Αυτοκινητο
Όμιλος Σαρακάκη: Κατέκτησε 3 βραβεία στα Health & Safety Awards 2026
Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης
Αυτοκινητο
Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης
Η BYD παρουσιάζει το νέο 7θέσιο SUV ATTO 8- Πότε έρχεται
Αυτοκινητο
Η BYD παρουσιάζει το νέο 7θέσιο SUV ATTO 8 - Πότε έρχεται
Gemini by Ariic Gobi 250: To scooter που το αντέχει η τσέπη σου
Αυτοκινητο
Gemini by Ariic Gobi 250: To scooter που το αντέχει η τσέπη σου
CUPRA: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
Αυτοκινητο
CUPRA: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top