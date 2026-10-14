Το ηλεκτρικό Chery Q πρωταγωνιστεί στο Παρίσι - Πότε έρχεται

Μέσα σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την πλήρη γκάμα μοντέλων της Chery, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στο Chery Q, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Chery, το οποίο πραγματοποιεί την πανευρωπαϊκή του πρεμιέρα.

Σχεδιασμένο τόσο για τις οικογένειες όσο και για το νεανικό κοινό, το ηλεκτρικό hatchback συνδυάζει σύγχρονη και κομψή εξωτερική σχεδίαση με ευρύχωρο εσωτερικό, ευκολία στη χρήση και μεγάλες δυνατότητες «έξυπνης» αλληλεπίδρασης μεταξύ οδηγού και οχήματος.

Το μήκος των 4.195 χλστ. συνδράμει σε απρόσκοπτη κίνηση εντός του αστικού ιστού, ενώ το μεταξόνιο των 2.700 χλστ. εξασφαλίζει άνεση για όλους τους επιβάτες, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες τόσο των καθημερινών μετακινήσεων όσο και των οικογενειακών ταξιδιών. Το Chery Q αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Επιπλέον, δίπλα στα δημοφιλή Chery Tiggo 7, Tiggo 8 και Tiggo 9 δεσπόζει η νέα, ισχυρότερη έκδοση του Chery Tiggo 4. Πρόκειται για το Chery Tiggo 4 1.5T HEV, το οποίο ενσωματώνει υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.499 κ.εκ., πλαισιωμένο από την προηγμένη και δοκιμασμένη υβριδική τεχνολογία της Chery. Το σύστημα αποδίδει 224 ίππους, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις και άμεση απόκριση, με παράλληλη έμφαση στην αποδοτικότητα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Chery παρουσίασε πραγματικές ιστορίες οικογενειών που έχουν επιλέξει τα οχήματά της σε αγορές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Πολωνία. Με διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και ενισχυμένη αναγνωρισιμότητα στην Ευρώπη, η Chery προωθεί τα μακροπρόθεσμα σχέδιά της για την αγορά της ΕΕ και επιταχύνει την ανάπτυξη ενός ισχυρότερου τοπικού βιομηχανικού οικοσυστήματος, όπως ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο κ. Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager της μάρκας Chery. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Chery έχει καθορίσει έναν σαφή οδικό χάρτη:

• ενίσχυση της τοπικής έρευνας και ανάπτυξης,

• ανάπτυξη των δικτύων παραγωγής και εξυπηρέτησης,

• συνεχής διεύρυνση της γκάμας προϊόντων και προσφορά επιλογών με επαναφορτιζόμενα υβριδικά συστήματα κίνησης (PHEV),



Η Chery στοχεύει έως το 2026 να επεκταθεί σε 20 αγορές της ΕΕ, να δημιουργήσει 687 σημεία πώλησης και εξυπηρέτησης και να εξυπηρετεί περίπου 100.000 οικογένειες. Έως το 2027, οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν σε 27 αγορές, 1.143 σημεία πώλησης και εξυπηρέτησης και 300.000 οικογένειες, αντίστοιχα, με την υποστήριξη ενός πληρέστερου τοπικού συστήματος προϊόντων και υπηρεσιών.