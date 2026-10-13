Η BYD παρουσιάζει το νέο 7θέσιο SUV ATTO 8 - Πότε έρχεται

Με τεχνολογία FLASH Charging στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού

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Αυτοκινητο
Η BYD παρουσιάζει το νέο 7θέσιο SUV ATTO 8- Πότε έρχεται
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Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσίασε το ATTO 8, τη νέα της ναυαρχίδα στην κατηγορία των SUV, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού. Το 7θέσιο μοντέλο θέτει νέα πρότυπα ως προς τη διάταξη των χώρων, την ποιότητα και την τεχνολογία, ενώ παράλληλα εισάγει στη γκάμα της BYD την τεχνολογία FLASH Charging, με φόρτιση από το 10% έως το 97% σε μόλις εννέα λεπτά.Ως νέα ναυαρχίδα της γκάμας SUV της BYD, η οποία περιλαμβάνει ήδη τα ATTO 2, ATTO 3, SEALION 5, SEALION 7 και SEAL U, το ATTO 8 θα διατίθεται σε διαφορετικές εκδόσεις ισχύος, με μετάδοση στους πίσω ή σε όλους τους τροχούς, όταν λανσαριστεί στις ευρωπαϊκές αγορές το πρώτο τρίμηνο του 2027. 

Η BYD παρουσιάζει το νέο 7θέσιο SUV ATTO 8 - Πότε έρχεται

Η καμπίνα του ATTO 8 συνδυάζει λιτή, σύγχρονη σχεδίαση με υλικά υψηλής ποιότητας, άφθονους χώρους και εξοπλισμό που εξασφαλίζουν άνεση στην καθημερινή χρήση ως επταθέσιο. Το εσωτερικό διαθέτει άφθονο φυσικό φως χάρη στην πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 2,39 τ.μ. Η σχεδίαση του ταμπλό συνδυάζει έντονες γωνίες που δημιουργούν μια οπτική σύνδεση ανάμεσα στις πόρτες και στις ακμές του, με υλικά soft-touch, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων suede, στα βασικά σημεία της καμπίνας και πολλούς πρακτικούς χώρους αποθήκευσης. Και οι δύο εκδόσεις του ATTO 8 διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, ευρείας οθόνης head-up display 26 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών για το σύστημα infotainment, με ενσωματωμένο Google Built-in¹ για Google Navigation, Google Assistant και Google Play Store.

Η BYD παρουσιάζει το νέο 7θέσιο SUV ATTO 8 - Πότε έρχεται

Ο θάλαμος των επιβατών έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις απαιτήσεις ενός επταθέσιου SUV, προσφέροντας υψηλό επίπεδο άνεσης. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν λειτουργίες θέρμανσης, αερισμού και μασάζ, οι οποίες προσφέρονται και στα εξωτερικά καθίσματα της δεύτερης σειράς. Ακόμη και τα δύο καθίσματα της τρίτης σειράς φέρουν ρυθμιζόμενα προσκέφαλα για επιπλέον στήριξη και άνεση, ενώ οι επιβάτες στο πίσω μέρος της καμπίνας έχουν στη διάθεσή τους ξεχωριστό πάνελ ελέγχου του κλιματισμού, με τον κλιματισμό τριών ζωνών να περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, καθώς και δύο ποτηροθήκες στο υποβραχιόνιο. Όλα τα καθίσματα, και στις δύο εκδόσεις του αυτοκινήτου, είναι επενδυμένα με γνήσιο δέρμα.

Με τον κατάλληλο συνδυασμό αυτών των επιλογών, οι πελάτες μπορούν να δώσουν προτεραιότητα είτε στη μέγιστη αυτονομία, με την μπαταρία των 115 kWh να προσφέρει έως 653 χλμ., είτε στις κορυφαίες επιδόσεις, με την έκδοση Excellence AWD των 775 PS να επιταχύνει από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα.Το ATTO 8 έχει μήκος 5.040 χλστ., πλάτος 1.996 χλστ. και ύψος 1.760 χλστ. – διαστάσεις που το κατατάσσουν στην κατηγορία των μεγάλων SUV και εξασφαλίζουν άνετους χώρους για επτά άτομα και τις αποσκευές τους.

Η BYD παρουσιάζει το νέο 7θέσιο SUV ATTO 8 - Πότε έρχεται

Η νέα ναυαρχίδα της BYD διατίθεται σε δύο αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με επιλογή μεταξύ μετάδοσης στους πίσω ή σε όλους τους τροχούς. Η έκδοση Design RWD διαθέτει έναν πίσω ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 462 PS (340 kW) και 365 Nm ροπής, επιταχύνοντας από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις οκτώ δευτερόλεπτα. Η μπαταρία των 115 kWh προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία 653 χλμ. κατά WLTP, αρκετή για την κάλυψη μιας διαδρομής όπως αυτή από το Παρίσι στη Φρανκφούρτη.

Η έκδοση Excellence AWD διαθέτει έναν επιπλέον εμπρός ηλεκτροκινητήρα, που αυξάνει τη μέγιστη συνολική ισχύ του συστήματος στους 775 PS (570 kW) και τη ροπή στα 775 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα, επίδοση που παραπέμπει σε σπορ αυτοκίνητο. Η συγκεκριμένη έκδοση διαθέτει την ίδια χωρητικότητα μπαταρίας με το μοντέλο RWD και, παρά τις αυξημένες επιδόσεις, η συνδυασμένη αυτονομία κατά WLTP παραμένει στα 602 χλμ.

Η BYD παρουσιάζει το νέο 7θέσιο SUV ATTO 8- Πότε έρχεται

Το ATTO 8 είναι το πρώτο μοντέλο της BYD στην Ευρώπη με Blade Battery 2ης Γενιάς και τεχνολογία FLASH Charging, η οποία μειώνει δραστικά τον χρόνο που απαιτείται συνήθως για τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η τεχνολογία FLASH Charging μπορεί να φορτίσει ακόμη και τη μεγάλη μπαταρία των 115 kWh του ATTO 8 από 10% σε 70% σε πέντε λεπτά και από 10% σε 97% σε εννέα λεπτά. Ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, έως και -30°C, οι οποίες συνήθως περιορίζουν σημαντικά την ισχύ φόρτισης, απαιτούνται μόλις 12 λεπτά για φόρτιση από 20% σε 97%. Έτσι, το FLASH Charging κάνει πράξη την υπόσχεση «Έτοιμο σε 5 λεπτά, πλήρης φόρτιση έως 97% σε 9 λεπτά, επιπλέον 3 λεπτά σε χαμηλές θερμοκρασίες». 

Η BYD παρουσιάζει το νέο 7θέσιο SUV ATTO 8- Πότε έρχεται

Με την επέκταση του δικτύου FLASH Charging, που προβλέπει την εγκατάσταση 3.000 σταθμών σε όλη την Ευρώπη έως το τέλος του 2027, το ATTO 8 είναι πραγματικά το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό επταθέσιο SUV που δεν απαιτεί συμβιβασμούς. Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, ο χρόνος φόρτισής του από 10% σε 97% είναι περίπου το ένα τρίτο του χρόνου που χρειάζονται τα ανταγωνιστικά SUV για να φορτίσουν από 10% σε 80%. 

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