Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης

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Αυτοκινητο
Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης
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Η παγκόσμια πρεμιέρα του smart #2 σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για το χαρακτηριστικό διθέσιο μοντέλο της smart, το οποίο επανασχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αστικής μετακίνησης, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
Με μήκος μόλις 2.746 mm , το νέο διθέσιο διατηρεί τη χαρακτηριστική διάταξη με τους τροχούς τοποθετημένους στις τέσσερις γωνίες του αμαξώματος, στοιχείο που χαρακτηρίζει το μοντέλο από την πρώτη γενιά του και επιτρέπει την αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου σε ένα ultra-compact αμάξωμα. Με κύκλο στροφής μόλις 6,95 μέτρων από κράσπεδο σε κράσπεδο, το smart #2 κινείται με ευκολία στους στενούς δρόμους της πόλης και παρκάρει ακόμη και σε περιορισμένους χώρους.

Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης
Το ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό, με έξυπνες λύσεις για την καθημερινή μετακίνηση, η διχρωμία του αμαξώματος και η χαρακτηριστική πίσω πόρτα δύο τμημάτων (Split Tailgate) δεν αποτελούν απλώς σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Πρόκειται για στοιχεία που έκαναν το αρχικό smart fortwo αμέσως αναγνωρίσιμο και επιστρέφουν το smart #2 σε σύγχρονη εκδοχή.Στις ευρωπαϊκές αγορές, η γκάμα του smart #2 θα περιλαμβάνει αρχικά τρεις βασικές εκδόσεις: Pure, Pure+ και Premium, καθώς και την περιορισμένης παραγωγής Couture Edition. Στην Ελλάδα οι αρχικά διαθέσιμες εκδόσεις θα είναι Pure, Premium & Couture Edition.

Στο εσωτερικό όλων των εκδόσεων συναντάμε ενιαία διάταξη καθισμάτων τύπου πάγκου, cockpit με χαρακτηριστική σχεδίαση σε σχήμα S, εύχρηστα χειριστήρια και μια ανοιχτή, λειτουργική καμπίνα. Η κεντρική οθόνη 10,1 ιντσών και η οθόνη οδηγού 8,8 ιντσών υποστηρίζουν συνδεσιμότητα 4G, Wi-Fi και Bluetooth. Παράλληλα, ένα πακέτο συνδεδεμένων υπηρεσιών οκταετούς διάρκειας διατηρεί το smart #2 συνδεδεμένο με τις ψηφιακές υπηρεσίες του οχήματος.Ξεχωρίζει επίσης το smart Pillar στο ταμπλό, στο οποίο μπορούν να τοποθετούνται μικρά αξεσουάρ και gadgets, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα κατά την οδήγηση.

Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης
Στην καρδιά του smart #2 βρίσκεται η νέα πλατφόρμα Electric Compact Architecture (ECA), η οποία εξελίχθηκε ειδικά για το νέο διθέσιο μοντέλο της smart.Την κίνηση αναλαμβάνει ένας ηλεκτροκινητήρας ισχύος 60 kW, τοποθετημένος πίσω, ο οποίος αποδίδει ροπή 130 Nm στους πίσω τροχούς. Τα πίσω ελαστικά είναι φαρδύτερα από τα εμπρός, συμβάλλοντας περαιτέρω στη σταθερότητα και τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.Η μπαταρία τεχνολογίας LFP έχει χωρητικότητα 35,8 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 290 km σε μικτό κύκλο (WLTP, τιμή-στόχος) . Υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC ισχύος έως 65 kW, επιτρέποντας τη φόρτιση από το 10% στο 80% σε μόλις 20 λεπτά .

Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης

Το smart #2 υποστηρίζει επίσης φόρτιση AC ισχύος έως 11 kW, καλύπτοντας τις ανάγκες της καθημερινής αστικής μετακίνησης. Παράλληλα, η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L)  διευρύνει τις δυνατότητές του, επιτρέποντας την τροφοδοσία συμβατών εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.
Η πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων, μοναδική για την κατηγορία, συμβάλλει σε μια σταθερή και ελεγχόμενη οδηγική συμπεριφορά τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο. Σε συνδυασμό με το χαμηλό κέντρο βάρους, χάρη στην τοποθέτηση της μπαταρίας στο δάπεδο, η προηγμένη αυτή αρχιτεκτονική επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της γεωμετρίας του συστήματος διεύθυνσης, προσφέροντας πιο άμεσο χειρισμό, δυναμική οδήγηση και αυξημένη άνεση.

Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης

Η δομή του αμαξώματος του smart #2 βασίζεται στο Tridion Cell Evo, την επόμενη γενιά του κλωβού ασφαλείας που χαρακτηρίζει τα μοντέλα smart από την πρώτη τους εμφάνιση. Η στιβαρή αυτή δομή προστατεύει την καμπίνα των επιβατών, χωρίς να αυξάνει τις compact διαστάσεις του αυτοκινήτου.Πέρα από την παθητική ασφάλεια που προσφέρει η δομή του αμαξώματος, το smart #2 εξοπλίζεται στάνταρ με συστήματα υποβοήθησης οδηγού, μεταξύ των οποίων το smart Pilot Assist  και το Adaptive Cruise Control (ACC) με λειτουργία Stop & Go, καθώς και το Highway Assist.
Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης
smart #2 Pure
Η Pure αποτελεί την έκδοση εισόδου στη γκάμα, προσφέροντας πλούσιο και ουσιαστικό εξοπλισμό και ένα ολοκληρωμένο πακέτο χαρακτηριστικών για τις ανάγκες της αστικής μετακίνησης. Η λειτουργία V2L επιτρέπει την τροφοδοσία συμβατών εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών, ενώ ο εξοπλισμός συστημάτων υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνει το smart Pilot Assist και το Adaptive Cruise Control (ACC) με Stop & Go και Highway Assist. Οι προβολείς και τα πίσω φώτα LED, με αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας, ολοκληρώνουν ένα πακέτο εξοπλισμού κατάλληλο τόσο για την πόλη όσο και για τον αυτοκινητόδρομο.

Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης
smart #2 Premium
Η Premium εκτός από την δυνατότητα φόρτισης AC 11 kW, προσθέτει στοιχεία όπως γυάλινη οροφή, θερμαινόμενα καθίσματα από συνθετικό δέρμα για τον οδηγό και τον συνοδηγό, καθώς και το ειδικά σχεδιασμένο ηχοσύστημα Sennheiser με επτά ηχεία.
Διατίθενται επιπλέον συνδυασμοί χρωμάτων και επιλογές εξατομίκευσης, μεταξύ των οποίων διχρωμίες αμαξώματος σε συνδυασμό με αντίστοιχες επιλογές για το εσωτερικό.

Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης
smart #2 Couture Edition
Η έκδοση Couture Edition θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη παραγωγή μόλις 999 μονάδων για την Ευρώπη. Ξεχωρίζει με ματ εξωτερική βαφή Atelier White Matte και οροφή σε Platinum Gold, καθώς και ζάντες Lyra 16 ιντσών με χρυσές λεπτομέρειες.Βασίζεται στον πλήρη εξοπλισμό της έκδοσης Premium, προσθέτοντας γυάλινη οροφή, ατμοσφαιρικό φωτισμό, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, ηχοσύστημα Sennheiser, ασύρματη φόρτιση και σύστημα πλοήγησης. Την ιδιαίτερη ταυτότητα της έκδοσης συμπληρώνει η αριθμημένη πλακέτα στο εσωτερικό.

Οι τιμές, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν και την έναρξη των παραγγελιών στη χώρα μας, αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Οκτωβρίου. 
 

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