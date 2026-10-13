«Καμπανάκι» ΕΟΦ για 22 επικίνδυνα σκευάσματα αδυνατίσματος

Σήμα κινδύνου για 22 σκευάσματα αδυνατίσματος που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εξέπεμψε ο ΕΟΦ. Συνιστά στους πολίτες να μην τα καταναλώσουν, γιατί περιέχουν πολύ επικίνδυνες ουσίες.

Όχι ένα ούτε δύο, αλλά 22 σκευάσματα αδυνατίσματος που κυκλοφορούν στο ίντερνετ βάζει στο «κόκκινο» ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Τα περισσότερα ξεκινούν με το συνθετικό όνομα Slim, δηλαδή «αδύνατος», και Aphrodite, δηλαδή «Αφροδίτη», για να πείσουν τους υποψήφιους αγοραστές ότι θα πετύχουν απώλεια βάρους και θα γίνουν πιο όμορφοι.

Πολλοί και πολλές, εκτός από τη γυμναστική, ψάχνουν μια πιο γρήγορη ή αποτελεσματική λύση.

Η έρευνα του ΕΟΦ: Ποιες επικίνδυνες ουσίες περιέχουν τα σκευάσματα

Το «κουβάρι» άρχισε να ξεδιπλώνεται από τον ισπανικό ΕΟΦ, ο οποίος διαπίστωσε ότι αυτά τα 22 σκευάσματα, χωρίς να το αναγράφουν στα συστατικά τους, περιέχουν σιβουτραμίνη, που ενοχοποιείται για καρδιαγγειακές επιπτώσεις.

Επτά από αυτά περιέχουν την ουσία φαινολοφθαλεΐνη, που θεωρείται καρκινογόνος.

«Οι ουσίες αυτές, η πρώτη κυκλοφορούσε παλιά ως αδυνατιστικό φάρμακο και ήταν αποδοτικό, έχει όμως αποσυρθεί 16 χρόνια, υπήρξε υψηλός κίνδυνος καρδιακές προσβολές, ενώ το δεύτερο φάρμακο που χρησιμοποιείται για δυσκοιλιότητα συζητάτε ότι έχει καρκινογόνο δράση ... Εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Δε χρησιμοποιούμε, γιατί κινδυνεύει η ζωή μας», σχολίασε η ιατρός και κλινική φαρμακολόγος ΑΠΘ, Χρύσα Σαρδέλη.

Η επιβεβλημένη, αλλά αντικειμενικά δύσκολη οδός για την απώλεια κιλών είναι η δίαιτα και η γυμναστική, ωστόσο ο πειρασμός βρίσκεται πολύ κοντά, στο κινητό μας, με διαφημίσεις στο ίντερνετ που υπόσχονται μαγικές λύσεις.

Εκτιμάται ότι ο τζίρος από την αγορά σκευασμάτων για αδυνάτισμα μέσω ίντερνετ είναι πολλά εκατομμύρια στη χώρα μας και χιλιάδες άνθρωποι εκθέτουν τον εαυτό τους σε επικίνδυνα και αμφιλεγόμενα σκευάσματα.

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