Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, με νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σε ισχύ. Οι προειδοποιήσεις κάνουν λόγο για 48ωρη επιδείνωση του καιρού, με σφοδρές καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, έως 10 μποφόρ.

Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να έχουν καταγραφεί προς το παρόν στο Άγιο Όρος, όπου έχει πέσει ήδη όσο νερό πέφτει μέσα στον Οκτώβρη, αλλά και στη Μάνδρα το διπλάσιο του μήνα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, τα πιο έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τη νύχτα σε:

Ιόνιο

Δυτική Στερεά

Δυτική και Νότια Πελοπόννησο

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε:

Χαλκιδική

Ανατολική Στερεά

Βορειοανατολική Πελοπόννησο

Κυκλάδες

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης θα δοκιμαστούν:

Σποράδες

Μαγνησία

Εύβοια

«Θα είναι επικίνδυνα τα πράγματα με ισχυρές καταιγίδες συνοδεία θυελλωδών ανέμων έως 10 μποφόρ», υπογράμμισε η μετεωρολόγος του Star και πρόσθεσε:

«Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Ενδέχεται να έχουμε απαγορευτικά απόπλου και προβλήματα στις εναέριες συγκοινωνίες».

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, τα φαινόμενα θα είναι έντονα κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι το πρωί που θα ενισχυθούν οι άνεμοι μέχρι και 9 μποφόρ.

Οι βροχές θα συνεχιστούν ως απόγευμα με θερμοκρασία14 έως 19 βαθμούς.

Λιγότερες βροχές στη Θεσσαλονίκη με βοριάδες έως 7 μποφόρ.

Σε Red Code 7 περιοχές λόγω της κακοκαιρίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από το μεσημέρι της Τρίτης έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου τις εξής περιοχές:

Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας Την Περιφέρεια Αττικής Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Την Περιφέρεια Κρήτης Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πού θα κλείσουν τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας

Λόγω των ισχυρών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά στις εξής περιοχές:

Εύβοια

Σκιάθο

Σκόπελο

Ρόδο

Σύμη

Κω

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία

Η ΓΓΠΠ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συνεπώς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα, παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μη στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.