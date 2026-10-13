Περιστέρι: «Θα είσαι σπίτι;» - Το τηλεφώνημα της 41χρονης στον γιατρό

Είχε προσχεδιάσει την εισβολή στο σπίτι του;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 41χρονη φέρεται να δηλητηρίαζε τον εν διαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη, έχοντας προσχεδιάσει την εισβολή στο σπίτι του.
  • Πριν την επίσκεψη, την κάλεσε για να βεβαιωθεί ότι δεν θα είναι εκεί, αλλά δεν γνώριζε για τις κρυφές κάμερες του.
  • Ο γιατρός παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα και εγκατέστησε κάμερες, καταγράφοντας τη γυναίκα να προσθέτει ατροπίνη σε τρόφιμα.
  • Η 40χρονη συνελήφθη με τους γονείς της, ενώ τους επιβλήθηκε περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν τον γιατρό.
  • Η υπόθεση εξετάζεται από τις Αρχές, με το υλικό να έχει σταλεί για ανάλυση.

Προσχεδιασμένες φαίνεται πως ήταν οι κινήσεις της 41χρονης που φέρεται να δηλητηρίαζε τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της με ατροπίνη.  

Περιστέρι: Βίντεο με την 41χρονη να βάζει ατροπίνη σε τρόφιμα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η πρώην σύζυγός του γιατρού και μητέρα του μόλις 3 ετών παιδιού τους, είχε προσχεδιάσει την εισβολή στο σπίτι του και ήθελε να είναι σίγουρη ότι δε θα την εντοπίσει κανείς. Δεν ήξερε όμως για τις κρυφές κάμερες που είχε τοποθετήσει ο άνδρας. 

Πριν πάει στο σπίτι του στο Περιστέρι τον είχε καλέσει στο κινητό του για να βεβαιωθεί ότι δε θα είναι στο χώρο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ φέρεται να του είπε : 

Κατηγορούμενη: Θα είσαι στο σπίτι, να πάμε το παιδί στον γιατρό; 

Γιατρός: Όχι, είμαι στο νοσοκομείο. 

Κατηγορούμενη: Εντάξει, έγινε. 

Περιστέρι: Η 41χρονη που φέρεται να έριχνε ατροπίνη σε τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της

Η 41χρονη που φέρεται να έριχνε ατροπίνη σε τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της

Οι αστυνομικοί δε θεωρούν τυχαίο ότι είχε μαζί και το παιδί της, το οποίο ήταν στο αμάξι με τους γονείς της.  

Η πρώτη της κουβέντα στην αστυνομία ήταν: «Δεν μπήκα στο σπίτι» και όταν ρωτήθηκε επίμονα και ενημερώθηκε ότι υπάρχει υλικό τότε υποστήριξε ότι:  

Πήγα να τον βρω για να πάμε το μωρό στο γιατρό. Έχει γίνει παρεξήγηση. 

Περιστέρι: Ο γιατρός είχε παραισθήσεις λόγω της ατροπίνης 

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους ένα μπουκαλάκι με υγρό, το οποίο χρησιμοποιείται ως σταγόνες για τα μάτια και περιέχει ατροπίνη 1%. 

Το έχουν στείλει στο Χημείο του Κράτους για ανάλυση, ενώ έχουν γίνει τοξικολογικές και στον γιατρό. 

Ο ορθοπεδικός έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Ο ίδιος υποστηρίζει πως είχε παραισθήσεις και τώρα πιστεύει ότι αυτό συνέβη λόγω της ατροπίνης. 

Περιστέρι: Ο γιατρός που φέρεται να λάμβανε ατροπίνη που φέρεται να έβαζε σε τρόφιμα η εν διαστάσει σύζυγός του

Ο γιατρός υποστηρίζει πως είχε παραισθήσεις λόγω ατροπίνης

Το χρονικό της υπόθεσης με ατροπίνη: Από τα ύποπτα συμπτώματα στη σύλληψη της 40χρονης 

Η υπόθεση της φερόμενης απόπειρας δηλητηρίασης στρατιωτικού γιατρού από την εν διαστάσει σύζυγό του άρχισε να αποκαλύπτεται όταν εκείνος παρουσίασε επανειλημμένα ύποπτα συμπτώματα μετά από γεύματα. Όπως υποστηρίζει, η 40χρονη νοσηλεύτρια επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει εδώ και περίπου έναν χρόνο. 

Τον περασμένο Αύγουστο, ο στρατιωτικός γιατρός πήγε με το παιδί του σε ψησταριά, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, παρουσίασε ξανά περίεργα συμπτώματα. Λίγες ημέρες αργότερα, επέστρεψε στο κατάστημα και ζήτησε να δει το βιντεοληπτικό υλικό. Όπως ανέφερε, είδε την πρώην σύζυγό του να ρίχνει κάτι στο νερό του, την ώρα που εκείνος βρισκόταν στην τουαλέτα. 

«Τον Αύγουστο με το παιδί πήγαμε για φαγητό σε ψησταριά. Παρουσίασα πάλι περίεργα συμπτώματα. Μερικές ημέρες αργότερα πήγα πάλι στην ταβέρνα και ζήτησα να δω βιντεοληπτικό υλικό. Φαινόταν να ρίχνει κάτι στο νερό μου την ώρα που ήμουν τουαλέτα», υποστηρίζει το θύμα.

Εργαζόμενος της ταβέρνας επιβεβαίωσε ότι ο γιατρός ζήτησε να δει τις κάμερες, διευκρινίζοντας ότι δεν κράτησε ούτε έλαβε αντίγραφο του υλικού. 

Θέλοντας να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία, ο γιατρός εγκατέστησε κάμερες ασφαλείας στην κατοικία του. Σε βίντεο έχει καταγραφεί η 40χρονη να εισέρχεται στην κουζίνα φορώντας γάντια, σκούφο και χειρουργική μάσκα και να χρησιμοποιεί σύριγγα για να προσθέσει ατροπίνη σε μέλι, βρώμη και μπαχαρικά. 

Όταν είδε τις κινήσεις της γυναίκας σε ζωντανή μετάδοση, ο γιατρός έσπευσε στο σπίτι, πιστεύοντας αρχικά ότι είχε σημειωθεί διάρρηξη. Η 40χρονη φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει προς αυτοκίνητο που την περίμενε σε κοντινή απόσταση, όπου βρίσκονταν οι γονείς της και το μόλις 3,5 ετών παιδί του ζευγαριού. 

Με την παρέμβαση των αστυνομικών, η 40χρονη και οι γονείς της συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο να μην πλησιάζουν τον στρατιωτικό γιατρό σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.  

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