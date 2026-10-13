Γιάννης Κακλέας: «Ο Νίκος Καρβέλας περνάει κρίσεις μεγαλομανίας»

Το σχόλιο του καταξιωμένου σκηνοθέτη για τη συνεργασία τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Κακλέας μίλησε για τη συνεργασία του με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση στις παραγωγές Δαίμονες και Μάλα.
  • Περιέγραψε τον Νίκο Καρβέλα ως ακραίο και απρόβλεπτο, αναφέροντας ότι περνάει κρίσεις μεγαλομανίας.
  • Η Άννα Βίσση χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικά εργατική, με σκληρές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της παραγωγής Μάλα.
  • Ο Κακλέας τόνισε τη σημασία της αμοιβαίας κατανόησης στη συνεργασία τους, που βοήθησε στην πρόοδο της δουλειάς.
  • Ο Νίκος Καρβέλας ήθελε να αναδείξει την θεατρική πλευρά της Άννας Βίσση, επιδιώκοντας να την καθιερώσει ως μιούζικαλ ηθοποιό.

Τη δική του εικόνα από τη συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση στις παραγωγές Δαίμονες και Μάλα παρουσίασε ο Γιάννης Κακλέας, μιλώντας στην εκπομπή Στούντιο 4 το απόγευμα της Τρίτης. Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο βίωσε τη συνύπαρξη με τους δύο καλλιτέχνες, με αφορμή τη δημόσια κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Άννα Βίσση: «Αυτό θα το ακούμε ό, τι κι αν κάνεις Καρβέλα»

Ο Γιάννης Κακλέας στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα του Νίκου Καρβέλα, τον οποίο περιέγραψε ως ακραίο και απρόβλεπτο, ενώ για την Άννα Βίσση μίλησε με έμφαση στην εργατικότητα, τη δοτικότητα και την υποκριτική της παρουσία στο μιούζικαλ.

Γιάννης Κακλέας: «Ο Νίκος Καρβέλας περνάει κρίσεις μεγαλομανίας»

Γιάννης Κακλέας: Τι είπε για τον Νίκο Καρβέλα

Αρχικά, ο σκηνοθέτης περιέγραψε το κλίμα της συνεργασίας τους στους Δαίμονες, λέγοντας: «Οι Δαίμονες ήταν ακραίοι και μόνο που είσαι με τον Καρβέλα μαζί. Γιατί είναι ακραίος. Αλλά έχει πολύ πλάκα. Γελάω πολύ. Περάσαμε ωραία».

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Στη συνέχεια ανέπτυξε περισσότερο την άποψή του για τον συνθέτη, μεταφέροντας αυτούσια την εμπειρία του από τη μεταξύ τους σχέση: «Ο Νίκος περνάει διάφορες κρίσεις. Πέρα από το ότι περνάει κρίσεις μεγαλομανίας, που εντάξει, έχει τεράστια πλάκα αυτό, είναι και του ύψους και του βάθους. Εκεί που είναι ήσυχος αρχίζει και ωρύεται. Εκεί που περιμένεις να πάθει πλάκα, ξαπλώνει και κοιμάται. Είναι απρόβλεπτος. Αλλά είχαμε βρει ωραία φάση. Είχαμε πει ότι είμαστε, ο ένας εκτιμάει τον άλλον σαν δύο μεγαλοφυΐες. Οπότε καθαρίσαμε».

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του, ο Γιάννης Κακλέας απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην αμοιβαία κατανόηση που αναπτύχθηκε στη διάρκεια της συνεργασίας τους, στοιχείο που, κατά τον ίδιο, βοήθησε ώστε η κοινή δουλειά να προχωρήσει.

Γιάννης Κακλέας: «Ο Νίκος Καρβέλας περνάει κρίσεις μεγαλομανίας»

Η αναφορά στη Βίσση και οι δυσκολίες τη Μάλα

Ξεχωριστό μέρος της τοποθέτησής του αφιέρωσε στην Άννα Βίσση και στις απαιτήσεις που συνάντησε στις συγκεκριμένες μουσικοθεατρικές παραγωγές, με ειδική μνεία στη «Μάλα». Για την εμπειρία της τραγουδίστριας είπε: «Η Άννα Βίσση, τι τράβηξε η κοπέλα. Σκληρή εμπειρία, ειδικά με τη Μάλα. Στους Δαίμονες ήταν πιο ευχάριστα τα πράγματα, γιατί το είχε ξανακάνει και εγώ πήγα, σκηνοθέτησα τη δεύτερη φορά ζωντανά στο Παλλάς. Στη Μάλα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ».

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Εξηγώντας γιατί χαρακτήρισε τόσο απαιτητική τη συγκεκριμένη παραγωγή, πρόσθεσε: «Γιατί ήταν το έργο τέτοιο, είχε ολοκαύτωμα. Είχε πολύ σκληρές σκηνές, αλλά είναι σκυλί. Δηλαδή δεν έχω δει πιο εργατικό πλάσμα από την Άννα στη δουλειά του musical, όπως και στις Καμπάνες του Edelweiss. Είναι εξαιρετική».

Ο Γιάννης Κακλέας με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα το 2014

Ο Γιάννης Κακλέας με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα το 2014 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το παρασκήνιο από Δαίμονες κι η επιθυμία του Καρβέλα

Ο Γιάννης Κακλέας μίλησε και για τα χαρακτηριστικά που ξεχώρισε στην Άννα Βίσση ως ερμηνεύτρια και performer, αλλά και για την επιδίωξη του Νίκου Καρβέλα να αναδειχθεί η θεατρική της πλευρά. Όπως είπε: «Η Άννα είναι πολύ δοτικός άνθρωπος. Ακούει σαν μαθήτρια, δουλεύει, έχει μια φωνή καταπληκτική, έχει υποκριτική δεινότητα. Και ο Νίκος σιγά σιγά, όταν απέκτησε μια εμπιστοσύνη σε μένα, τραβήχτηκε. Άφησε να δουλέψουμε. Οι δουλειές ήταν αξέχαστες μεν, θετικό πρόσημο δε. Ο Νίκος είχε πολύ μεγάλη επιθυμία να βγει και σαν μιούζικαλ ηθοποιός η Άννα. Να αναδειχθεί αυτή της η πλευρά. Ήταν μανιακός σε αυτό και νομίζω τα κατάφερε». 

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Με τις δηλώσεις αυτές, ο σκηνοθέτης αποτύπωσε τόσο το δημιουργικό παρασκήνιο των Δαιμόνων και της Μάλα, όσο και τις διαφορετικές ποιότητες που, όπως είπε, έφεραν στη συνεργασία ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση.

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