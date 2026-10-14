Η GAC στο Παρίσι με ευρωπαϊκή στρατηγική

Στη μεγάλη οθόνη του περιπτέρου της GAC, συνυπάρχουν δύο αναγνωρίσιμα τοπόσημα: ο Πύργος του Άιφελ και ο Πύργος της Καντόνα, στο Γκουανγκζού. Μια φωτεινή διαδρομή τα ενώνει. Μπροστά τους, το κεντρικό μήνυμα «ENGINEERING FOR A BETTER LIFE». Στο περίπτερο παρουσιάστηκαν οι διαφορετικές εκφράσεις του ομίλου -AION, GAC Motor και HYPTEC- αναδεικνύοντας μια ευρύτερη τεχνολογική και εμπορική παρουσία. Στη συνέντευξη Τύπου, η GAC έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός, η παραγωγή, η ασφάλεια και οι υπηρεσίες υποστήριξης συνδέονται με ουσιαστικά οφέλη για την καθημερινή μετακίνηση.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε το νέο AION UT Cross, ένα crossover που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες της ευρωπαϊκής καθημερινότητας, όπως η ευκολία της αστικής μετακίνησης, οι χώροι που χρειάζεται μια οικογένεια και η ευελιξία για διαδρομές πέρα από την πόλη. Το μοντέλο συνδυάζει στοιχεία από τον ευέλικτο χαρακτήρα ενός hatchback, τη χωροταξική πρακτικότητα ενός μεγαλύτερου αυτοκινήτου και την αυξημένη χρηστικότητα ενός SUV. Διαθέτει 7 αερόσακους, πλευρικούς αερόσακους τύπου κουρτίνας καθώς επίσης και την ήδη καταξιωμένη τεχνολογία Magazine Battery της GAC. Η πλήρης ευρωπαϊκή τεχνολογική ταυτότητα του UT Cross (ισχύς, χωρητικότητα μπαταρίας, αυτονομία, αναλυτικός εξοπλισμός, τιμές και χρόνος διάθεσης), θα ανακοινωθούν από τους ευρωπαϊκούς εισαγωγείς ανά χώρα, σύντομα.

Μετά το οικογενειακό C-SUV, AION V και το συμπαγές ηλεκτρικό AION UT, το νέο AION UT Cross διευρύνει τις επιλογές κινητικότητας που αναπτύσσει η GAC για διαφορετικές ανάγκες χρήσης, διατηρώντας στο επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση, την αξιοποίηση των χώρων και την προσβάσιμη τεχνολογία. Ηδη, η AION Auto UK ανακοίνωσε πως το νέο μοντέλο προορίζεται και για τη βρετανική αγορά εντός του 2027. Η πληροφορία αυτή αφορά τη συγκεκριμένη αγορά και αναμένεται η αντίστοιχη ανακοίνωση εμπορικής διάθεσης στην Ελλάδα.

Στην ίδια επίσημη βρετανική προαναγγελία παρουσιάστηκε και το GS7, ένα μεγάλο plug-in hybrid SUV που προορίζεται να διευρύνει τη γκάμα στη συγκεκριμένη αγορά. Με την παράλληλη εξέλιξη ηλεκτρικών και plug-in hybrid επιλογών, η GAC διευρύνει την παρουσία της σε διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων και προφίλ χρήσης. Για τις μελλοντικές ευρωπαϊκές εκδόσεις του GS7 δεν έχουν δημοσιευθεί στο παρόν υλικό πλήρη τεχνικά στοιχεία, τιμές ή το χρονοδιάγραμμα της διάθεσης του στην Ελλάδα.

Τα AION V και AION UT, που είναι ήδη γνωστά στην ευρωπαϊκή αγορά, ασφαλώς παραμένουν στη σειρά προϊόντων της μάρκας και αποτυπώνουν τις τεχνολογικές δυνατότητες της ηλεκτρικής γκάμας. Το AION V, το SUV με το οποίο η μάρκα εισήλθε στην ελληνική αγορά, διαθέτει συνδυασμένη αυτονομία WLTP έως 510 χλμ. και δυνατότητα φόρτισης από 10% έως 80% σε 18 λεπτά. Το AION UT, μήκους 4,27 μέτρων, διαθέτει μεταξόνιο 2,75 μέτρων, ηλεκτροκινητήρα ισχύος 150 kW (204 ίππων), μπαταρία LFP χωρητικότητας 60 kWh και συνδυασμένη αυτονομία WLTP έως 430 χλμ.



