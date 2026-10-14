Μεσολόγγι: Παράθυρο έπεσε στο κεφάλι μαθητή εν ώρα μαθήματος

Άγιο είχε μαθητής του Γενικού Λυκείου Νεοχωρίου στο Μεσολόγγι, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε μαζί με το πλαίσιό του και έπεσε πάνω του, την ώρα του μαθήματος.

Ο μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου οι γιατροί τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και αφού του έγιναν δύο ράμματα πήρε εξιτήριο.

Μιλώντας στην τοπική ιστοσελίδα aixmi-news.gr, ο μαθητής ανέφερε ότι το παράθυρο έπεσε ξαφνικά πάνω του, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο συμβάν που να δικαιολογεί την αποκόλλησή του. Όπως περιέγραψε, εκείνη τη στιγμή δε φυσούσε, ενώ το παράθυρο ήταν κλειστό.