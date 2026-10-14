Μεσολόγγι: Παράθυρο έπεσε στο κεφάλι μαθητή εν ώρα μαθήματος

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

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Πηγή: aixmi-news.gr
Μεσολόγγι: Παράθυρο Έπεσε Στο Κεφάλι Μαθητή Εν Ώρα μαθήματος
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μαθητής του Γενικού Λυκείου Νεοχωρίου στο Μεσολόγγι τραυματίστηκε όταν παράθυρο έπεσε στο κεφάλι του κατά τη διάρκεια μαθήματος.
  • Το παράθυρο αποκολλήθηκε ξαφνικά χωρίς προφανή αιτία, ενώ δεν φυσούσε και ήταν κλειστό.
  • Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες.
  • Υπέστη ελαφρύ τραυματισμό και χρειάστηκε δύο ράμματα, αλλά πήρε εξιτήριο.
  • Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές συνέπειες από το περιστατικό.

Άγιο είχε μαθητής του Γενικού Λυκείου Νεοχωρίου στο Μεσολόγγι, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε μαζί με το πλαίσιό του και έπεσε πάνω του, την ώρα του μαθήματος. 

Ο μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου οι γιατροί τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.  

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και αφού του έγιναν δύο ράμματα πήρε εξιτήριο. 

Μιλώντας στην τοπική ιστοσελίδα aixmi-news.gr, ο μαθητής ανέφερε ότι το παράθυρο έπεσε ξαφνικά πάνω του, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο συμβάν που να δικαιολογεί την αποκόλλησή του. Όπως περιέγραψε, εκείνη τη στιγμή δε φυσούσε, ενώ το παράθυρο ήταν κλειστό. 

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