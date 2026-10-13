Όμιλος Σαρακάκη: Κατέκτησε 3 βραβεία στα Health & Safety Awards 2026

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Όμιλος Σαρακάκη: Κατέκτησε 3 βραβεία στα Health & Safety Awards 2026
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Σε κλίμα γιορτής και αισιοδοξίας, η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε για 12η χρονιά από την BOUSSIAS Events και το περιοδικό Manufacturing, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνου Καραγκούνη.

O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διακρίθηκε με 3 σημαντικά βραβεία:•    Gold Βραβείο στην κατηγορία «CSR & Volunteer Safety Initiatives» για την πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας “In Motion for Safety”

Με πάνω από έναν αιώνα ιστορίας και παράδοσης στον κλάδο της αυτοκίνησης και του mobility, και προσφέροντας οχήματα κορυφαίων διεθνών brands που πρωτοπορούν στις τεχνολογίες ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη φιλοδοξεί, μέσα από διαδραστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται σε νέους και νέες 15-25 ετών, να καλλιεργήσει Κουλτούρα Ασφαλούς Οδήγησης διαμορφώνοντας Ασφαλή Οδηγική Συμπεριφορά στη νέα γενιά οδηγών και αναβατών και να συμβάλλει στη μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, σώζοντας ανθρώπινες ζωές. 

Όμιλος Σαρακάκη: Κατέκτησε 3 βραβεία στα Health & Safety Awards 2026

Με τη συμμετοχή και την παρακολούθηση να είναι εντελώς δωρεάν, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια “In Motion for Safety” απευθύνονται τόσο σε εργαζομένους του οργανισμού όσο και σε όλους τους σπουδαστές των δημόσιων και ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως την Alphabet Education (Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ΑΚΜΗ Ανώτερη Σχολή), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 
H πρωτοβουλία “In Motion for Safety” του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ενώ παράλληλα, συνδέεται και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών: Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες.

Όμιλος Σαρακάκη: Κατέκτησε 3 βραβεία στα Health & Safety Awards 2026

•    Silver Βραβείο στην κατηγορία «Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση για τη Συμπερίληψη / Training & Awareness on Inclusive Safety» για την πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας “In Motion for Everyone”

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ένας οργανισμός που υποστηρίζει τη συμπερίληψη, ενισχύει την προσβασιμότητα και σέβεται την ποικιλομορφία δημιουργώντας ένα περιβάλλον ισότητας και δίκαιης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις, την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, φιλοξενώντας εκπροσώπους κοινωφελών οργανισμών και δημοσιογράφους. Ομιλητές ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ο Ευάγγελος Αυγουλάς, Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» και η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου, Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Σχολής Σκύλων Οδηγών Τυφλών «Λάρα» βοήθησαν τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν και να αγκαλιάσουν την αναπηρία μαθαίνοντας να εξυπηρετούν, να συνυπάρχουν και να λειτουργούν υποστηρικτικά απέναντι σε ανθρώπους-μαχητές της ζωής.

•    Bronze Βραβείο στην κατηγορία «Προγράμματα Ψυχικής Υγείας & Ανθεκτικότητας / Mental Health & Resilience Programs» για την υποψηφιότητα “Our Mental Health Matters” 

Όμιλος Σαρακάκη: Κατέκτησε 3 βραβεία στα Health & Safety Awards 2026

Στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, η ψυχική υγεία, η εσωτερική ισορροπία, η ψυχολογική γαλήνη και η ανθεκτικότητα των ανθρώπων του αποτελούν προτεραιότητα του οργανισμού. Κατά την παραλαβή των βραβείων, η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and Sustainability Senior Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, δήλωσε: «Εδώ και 104 χρόνια, με θεμελιώδη αρχή μας το Pledge to Do Good, αποτελεί παντοτινή μας δέσμευση να είμαστε χρήσιμοι, να νοιαζόμαστε, να συμπονάμε και να λειτουργούμε υπεύθυνα και με σεβασμό προς όλους. Μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και κυρίως μέσα από τον τρόπο λειτουργίας μας, προσδοκούμε να συμβάλλουμε στην καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων. Τα 3 αυτά βραβεία αποτελούν για εμάς πρωτίστως μια ενθάρρυνση να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και δευτερευόντως μία επιβράβευση για όσα έχουμε καταφέρει.»
 

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