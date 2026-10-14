«Όποτε βλέπω πισίνα θέλω να μπω, το "κουβαλάω" από τα βόρεια προάστια»

Η ατάκα ταλαντούχου ηθοποιού που προκάλεσε πολύ γέλιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.26 , 19:03 Γρεβενά: Iερέας συνελήφθη για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του
14.10.26 , 18:59 Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» με ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό
14.10.26 , 18:58 Η Geely αιφνιδιάζει με το Project KO11
14.10.26 , 18:32 Η GAC στο Παρίσι με ευρωπαϊκή στρατηγική
14.10.26 , 18:30 «Όποτε βλέπω πισίνα θέλω να μπω, το "κουβαλάω" από τα βόρεια προάστια»
14.10.26 , 18:28 Ανδρουλάκης - Τσίπρας: Συνεχίζεται η κόντρα για την καλύτερη αντιπολίτευση
14.10.26 , 18:21 Ένα αντικείμενο από τη Βικτωριανή εποχή για πρώτη φορά στο Cash or Trash!
14.10.26 , 18:17 Μεσολόγγι: Παράθυρο έπεσε στο κεφάλι μαθητή εν ώρα μαθήματος
14.10.26 , 18:00 Πόσα χρήματα ξοδεύει μια οικογένεια για νερό σε 5 χρόνια
14.10.26 , 17:51 Cash or Trash: Το... σταυροπόδι της Σάρον Στόουν «έψησε» τους αγοραστές;
14.10.26 , 17:36 Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος - Κλειστά τα σχολεία
14.10.26 , 17:25 Η Δανάη Μπάρκα με φουσκωμένη κοιλίτσα: «Πολλή λιακάδα στην καρδιά», έγραψε
14.10.26 , 16:49 Τάκης Θεοδωρικάκος: Μήνυση για ψευδή μηνύματα και εξαπάτηση
14.10.26 , 16:30 Οι «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη, συνεχίζονται για 4η χρονιά
14.10.26 , 16:02 Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον καταπράσινο κήπο του σπιτιού της
Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κ.Αργυρό, την κόρη & τα εγγόνια
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα οδήγησαν τη Μαρία στη λύση του γρίφου
Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου
«Όποτε βλέπω πισίνα θέλω να μπω, το "κουβαλάω" από τα βόρεια προάστια»
Η Δανάη Μπάρκα με φουσκωμένη κοιλίτσα: «Πολλή λιακάδα στην καρδιά», έγραψε
Περιστέρι: Και η μητέρα του 41χρονου γιατρού είχε συμπτώματα δηλητηρίασης
Τουμασάτου: «Αν δεν ήταν ο άντρας μου, μπορεί να έβγαινα και με τη ρόμπα»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΣΚΑΪ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Νιάρρος μίλησε για την καριέρα του και τις ανατροπές στη ζωή του στο Studio του ΣΚΑΪ.
  • Αν και προερχόταν από ευκατάστατο περιβάλλον, δεν είχε προδιαγεγραμμένο πλάνο και ήθελε να γίνει ηθοποιός.
  • Παρά την απογοήτευση των γονιών του για τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις, συνέχισαν να τον στηρίζουν οικονομικά.
  • Αναφέρθηκε στην απομυθοποίηση της ευημερίας και πώς αυτή επηρεάζει τη νοοτροπία του.
  • Ο μόνος πραγματικός φόβος του είναι η εσωτερική ανία, που μπορεί να τον δυσκολέψει στην καθημερινότητά του.

O Γιάννης Νιάρρος ανήκει στη σπάνια πάστα καλλιτεχνών που δεν χρειάζονται επιτηδευμένες κουβέντες για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και μπόλικο χιούμορ, ο ταλαντούχος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στο Studio στις 3 του ΣΚΑΪ και μίλησε για μια διαδρομή γεμάτη ανατροπές. Από τα ανέμελα παιδικά χρόνια μέσα στις ανέσεις και τις πισίνες, μέχρι το σχολικό «χάσιμο», την απόφαση να ακολουθήσει την υποκριτική και την πλήρη απομυθοποίηση των πραγμάτων, ο ίδιος απέδειξε πως η αυθεντικότητα παραμένει το δυνατότερο σημείο του.

«Όποτε βλέπω πισίνα θέλω να μπω, το "κουβαλάω" από τα βόρεια προάστια»

Η εποχή της αναζήτησης κι ο «σκράπας» στο σχολείο

Στη συζήτηση για το αν η πορεία του ήταν από νωρίς σχεδιασμένη, ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχε κανένα προδιαγεγραμμένο πλάνο. Βρισκόταν σε ένα διαρκές ψάξιμο για το τι μέλλει γενέσθαι, καθώς η επιθυμία του να γίνει ηθοποιός αποτελούσε σπάνιο φαινόμενο για το σχολικό του περιβάλλον. Παρά τις προσδοκίες που συνοδεύουν συνήθως τη φοίτηση σε ένα καλό ιδιωτικό σχολείο –όπου οι περισσότεροι γονείς ελπίζουν να δουν τα παιδιά τους γιατρούς, δικηγόρους ή πολιτικούς– οι δικοί του κατάλαβαν πολύ νωρίς ότι τα δίδακτρα δεν θα εξαργυρώνονταν με ένα τέτοιο πτυχίο.

Ήδη από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, όταν ο ίδιος δήλωνε πως θέλει να πηγαίνει σε casting για τηλεοπτικές σειρές, έχοντας μάλιστα κάνει και μια πρώτη συμμετοχή δίπλα στον Γιάννη Μπέζο από μικρός, ήταν σαφές ότι τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα δεν αποτελούσαν προτεραιότητα. Αυτοσαρκαζόμενος, ο ηθοποιός παραδέχεται πως ήταν «σκράπας» στα μαθήματα, όμως οι γονείς του, παρά την απομυθοποίηση των αρχικών τους ελπίδων, συνέχισαν να στηρίζουν τις σπουδές του όσο υπήρχε η οικονομική δυνατότητα.

«Όποτε βλέπω πισίνα θέλω να μπω, το "κουβαλάω" από τα βόρεια προάστια»

Η απομυθοποίηση της «χρυσής φούσκας»

Ιδιαίτερα απολαυστική ήταν η αναφορά στο πέρασμά του από ένα περιβάλλον με όλες τις ανέσεις -με πισίνες και ευημερία- στις πιο εναλλακτικές γειτονιές της Αθήνας, όπως η Κυψέλη και τα Εξάρχεια. Στο φιλοσοφικό ερώτημα αν μπορείς να βγάλεις την «πισίνα» από τη νοοτροπία ενός ανθρώπου που μεγάλωσε μέσα σε αυτήν,  απάντησε: «Όταν βλέπω πισίνα, θέλω να μπω. Κοίταξε, δηλαδή, αυτό το κουβαλάω από το ΒΠ όσο μεγαλώνω», κάνοντας τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου να σκάσει από τα γέλια.

Στη συνέχεια εξήγησε πως ο ίδιος είχε απομυθοποιήσει τα πάντα από πολύ μικρή ηλικία. Ένα οικογενειακό οικονομικό «κραχ» που συνέβη αργότερα ήρθε να δέσει αρμονικά με την ήδη διαμορφωμένη προσωπικότητά του. Η εξέλιξη αυτή τον βοήθησε να μεταβεί ομαλά στη νέα πραγματικότητα, χωρίς να νιώθει ότι εγκλωβίζεται σε μια «χρυσή φούσκα» ή ότι αναγκάζεται να αποχωριστεί κάποιο ουσιαστικό κομμάτι του εαυτού του.

«Όποτε βλέπω πισίνα θέλω να μπω, το "κουβαλάω" από τα βόρεια προάστια»

Ο μόνος πραγματικός φόβος

Αν υπάρχει κάτι που μπορεί πραγματικά να τον πτοήσει και να τον δυσκολέψει στην καθημερινότητά του, αυτό δεν είναι οι απαιτήσεις της δουλειάς ή οι αλλαγές των συνθηκών, αλλά η εσωτερική ανία. Η έντονη βαρεμάρα είναι ο μόνος παράγοντας που μπορεί να τον κάνει να αισθανθεί ότι δυσκολεύεται ακόμη και να πάει στην εργασία του. Ωστόσο, αναγνωρίζει πως αυτή η αίσθηση αποτελεί μέρος της ανθρώπινης φύσης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως στην πράξη όλοι συνεχίζουν την πορεία τους, ακόμη κι αν χρειάζεται να πιεστούν ταυτόχρονα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΑΡΡΟΣ
 |
STUDIO ΣΤΙΣ 3
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δανάη Μπάρκα
Celebrities & Gossip Νεα
Η Δανάη Μπάρκα με φουσκωμένη κοιλίτσα: «Πολλή λιακάδα στην καρδιά», έγραψε
Σπυροπούλου: Στον Καταπράσινο Κήπο Του Σπιτιού Της
Celebrities & Gossip Νεα
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον καταπράσινο κήπο του σπιτιού της
Όνειρα σε Καμβά: Η έκθεση παιδικών έργων, ιδέα της Έμμας Παπασταθοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Όνειρα σε Καμβά: Η έκθεση παιδικών έργων, ιδέα της Έμμας Παπασταθοπούλου
Άκης Παυλόπουλος: «Και με μακαρόνια που έχω δοκιμάσει το "ρ" δε βγαίνει»
Celebrities & Gossip Νεα
Άκης Παυλόπουλος: «Και με μακαρόνια που έχω δοκιμάσει το "ρ" δε βγαίνει»
Γιώργος Χρυσοστόμου
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Χρυσοστόμου: Η υποκριτική, οι διακρίσεις και η ψυχοθεραπεία
Ελληνίδου: Βόλτα Με casual look και τσάντα 4.000 Ευρώ
Celebrities & Gossip Νεα
Ρία Ελληνίδου: Βόλτα στην Αθήνα με casual look και τσάντα 4.000 ευρώ
Γιάννος Περλέγκας: H ηλικία, η απώλεια των γονιών του και η κόρη του
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννος Περλέγκας: H ηλικία, η αδυναμία στην κόρη & οι ηθοποιοί γονείς του
Λαμπερά Πρόσωπα της Ελληνικής Showbiz Σε Κοσμική Εκδήλωση
Celebrities & Gossip Νεα
Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου
Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κ.Αργυρό, την κόρη & τα εγγόνια
Celebrities & Gossip Νεα
Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κ.Αργυρό, την κόρη & τα εγγόνια
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top